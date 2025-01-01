Меню
Название мероприятия Год Дата проведения Место проведения
Берлинале 2025 2025 13 февраля 2025 - 23 февраля 2025 Дворец Berlinale Palast, Берлин, Германия
Берлинале 2024 2024 15 февраля 2024 - 25 февраля 2024 Дворец Berlinale Palast, Берлин, Германия
Берлинале 2023 2023 16 февраля 2023 - 26 февраля 2023 Дворец Berlinale Palast, Берлин, Германия
Берлинале 2022 2022 10 февраля 2022 - 20 февраля 2022 Дворец Berlinale Palast, Берлин, Германия
Берлинале 2021 2021 1 марта 2021 - 5 марта 2021 Дворец Berlinale Palast, Берлин, Германия
Берлинале 2020 2020 20 февраля 2020 - 1 марта 2020 Дворец Berlinale Palast, Берлин, Германия
Берлинале 2019 2019 7 февраля 2019 - 17 февраля 2019 Дворец Berlinale Palast, Берлин, Германия
Берлинале 2018 2018 15 февраля 2018 - 25 февраля 2018 Дворец Berlinale Palast, Берлин, Германия
Берлинале 2017 2017 9 февраля 2017 - 19 февраля 2017 Дворец Berlinale Palast, Берлин, Германия
Берлинале 2016 2016 11 февраля 2016 - 21 февраля 2016 Дворец Berlinale Palast, Берлин, Германия
Берлинале 2015 2015 5 февраля 2015 - 15 февраля 2015 Дворец Berlinale Palast, Берлин, Германия
Берлинале 2014 2014 6 февраля 2014 - 16 февраля 2014 Дворец Berlinale Palast, Берлин, Германия
Берлинале 2013 2013 7 февраля 2013 - 17 февраля 2013 Дворец Berlinale Palast, Берлин, Германия
Берлинале 2012 2012 9 февраля 2012 - 19 февраля 2012 Дворец Berlinale Palast, Берлин, Германия
Берлинале 2011 2011 10 февраля 2011 - 20 февраля 2011 Дворец Berlinale Palast, Берлин, Германия
Берлинале 2010 2010 11 февраля 2010 - 21 февраля 2010 Дворец Berlinale Palast, Берлин, Германия
Берлинале 2009 2009 5 февраля 2009 - 15 февраля 2009 Дворец Berlinale Palast, Берлин, Германия
Берлинале 2008 2008 7 февраля 2008 - 17 февраля 2008 Дворец Berlinale Palast, Берлин, Германия
Берлинале 2007 2007 8 февраля 2007 - 18 февраля 2007 Дворец Berlinale Palast, Берлин, Германия
Берлинале 2006 2006 9 февраля 2006 - 19 февраля 2006 Дворец Berlinale Palast, Берлин, Германия
Берлинале 2005 2005 10 февраля 2005 - 20 февраля 2005 Дворец Berlinale Palast, Берлин, Германия
Берлинале 2004 2004 5 февраля 2004 - 15 февраля 2004 Дворец Berlinale Palast, Берлин, Германия
Берлинале 2003 2003 6 февраля 2003 - 16 февраля 2003 Дворец Berlinale Palast, Берлин, Германия
Берлинале 2002 2002 6 февраля 2002 - 17 февраля 2002 Дворец Berlinale Palast, Берлин, Германия
Берлинале 2001 2001 7 февраля 2001 - 18 февраля 2001 Дворец Berlinale Palast, Берлин, Германия
Берлинале 2000 2000 9 февраля 2000 - 20 февраля 2000 Дворец Berlinale Palast, Берлин, Германия
Берлинале 1999 1999 10 февраля 1999 - 21 февраля 1999 Дворец Zoopalast theatre, Берлин, Германия
Берлинале 1998 1998 11 февраля 1998 - 22 февраля 1998 Дворец Zoopalast theatre, Берлин, Германия
Берлинале 1997 1997 13 февраля 1997 - 24 февраля 1997 Дворец Zoopalast theatre, Берлин, Германия
Берлинале 1996 1996 15 февраля 1996 - 26 февраля 1996 Дворец Zoopalast theatre, Берлин, Германия
Берлинале 1995 1995 9 февраля 1995 - 20 февраля 1995 Дворец Zoopalast theatre, Берлин, Германия
Берлинале 1994 1994 10 февраля 1994 - 21 февраля 1994 Берлин, Германия
Берлинале 1993 1993 11 февраля 1993 - 22 февраля 1993 Берлин, Германия
Берлинале 1992 1992 13 февраля 1992 - 24 февраля 1992 Берлин, Германия
Берлинале 1991 1991 15 февраля 1991 - 26 февраля 1991 Берлин, Германия
Берлинале 1990 1990 9 февраля 1990 - 20 февраля 1990 Западный Берлин, Германия
Берлинале 1989 1989 10 февраля 1989 - 21 февраля 1989 Западный Берлин, Германия
Берлинале 1988 1988 12 февраля 1988 - 23 февраля 1988 Западный Берлин, Германия
Берлинале 1987 1987 20 февраля 1987 - 3 марта 1987 Западный Берлин, Германия
Берлинале 1986 1986 14 февраля 1986 - 25 февраля 1986 Западный Берлин, Германия
Берлинале 1985 1985 15 февраля 1985 - 26 февраля 1985 Западный Берлин, Германия
Берлинале 1984 1984 17 февраля 1984 - 28 февраля 1984 Западный Берлин, Германия
Берлинале 1983 1983 18 февраля 1983 - 1 марта 1983 Западный Берлин, Германия
Берлинале 1982 1982 12 февраля 1982 - 23 февраля 1982 Западный Берлин, Германия
Берлинале 1981 1981 13 февраля 1981 - 24 февраля 1981 Западный Берлин, Германия
Берлинале 1980 1980 18 февраля 1980 - 29 февраля 1980 Западный Берлин, Германия
Берлинале 1979 1979 20 февраля 1979 - 3 марта 1979 Западный Берлин, Германия
Берлинале 1978 1978 22 февраля 1978 - 5 марта 1978 Западный Берлин, Германия
Берлинале 1977 1977 24 июня 1977 - 5 июля 1977 Западный Берлин, Германия
Берлинале 1976 1976 25 июня 1976 - 6 июля 1976 Западный Берлин, Германия
Берлинале 1975 1975 27 июня 1975 - 8 июля 1975 Западный Берлин, Германия
Берлинале 1974 1974 21 июня 1974 - 2 июля 1974 Западный Берлин, Германия
Берлинале 1973 1973 22 июня 1973 - 3 июля 1973 Западный Берлин, Германия
Берлинале 1972 1972 23 июня 1972 - 4 июля 1972 Западный Берлин, Германия
Берлинале 1971 1971 25 июня 1971 - 6 июля 1971 Западный Берлин, Германия
Берлинале 1970 1970 26 июня 1970 - 7 июля 1970 Западный Берлин, Германия
Берлинале 1969 1969 25 июня 1969 - 6 июля 1969 Западный Берлин, Германия
Берлинале 1968 1968 21 июня 1968 - 2 июля 1968 Западный Берлин, Германия
Берлинале 1967 1967 23 июня 1967 - 4 июля 1967 Западный Берлин, Германия
Берлинале 1966 1966 24 июня 1966 - 5 июля 1966 Западный Берлин, Германия
Берлинале 1965 1965 25 июня 1965 - 6 июля 1965 Западный Берлин, Германия
Берлинале 1964 1964 26 июня 1964 - 7 июля 1964 Западный Берлин, Германия
Берлинале 1963 1963 21 июня 1963 - 2 июля 1963 Западный Берлин, Германия
Берлинале 1962 1962 22 июня 1962 - 3 июля 1962 Западный Берлин, Германия
Берлинале 1961 1961 23 июня 1961 - 4 июля 1961 Западный Берлин, Германия
Берлинале 1960 1960 24 июня 1960 - 5 июля 1960 Западный Берлин, Германия
Берлинале 1959 1959 26 июня 1959 - 7 июля 1959 Западный Берлин, Германия
Берлинале 1958 1958 27 июня 1958 - 8 июля 1958 Западный Берлин, Германия
Берлинале 1957 1957 21 июня 1957 - 2 июля 1957 Западный Берлин, Германия
Берлинале 1956 1956 22 июня 1956 - 3 июля 1956 Западный Берлин, Германия
Берлинале 1955 1955 24 июня 1955 - 5 июля 1955 Западный Берлин, Германия
Берлинале 1954 1954 18 июня 1954 - 29 июня 1954 Западный Берлин, Германия
Берлинале 1953 1953 18 июня 1953 - 28 июня 1953 Западный Берлин, Германия
Берлинале 1952 1952 12 июня 1952 - 25 июня 1952 Западный Берлин, Германия
Берлинале 1951 1951 6 июня 1951 - 18 июня 1951 Западный Берлин, Германия
