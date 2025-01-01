Меню
Берлинале 1974

Все фильмы-номинанты «Берлинале» в 1974 году

Место проведения Западный Берлин, Германия
Дата проведения 21 июня 1974 - 2 июля 1974
Золотой берлинский медведь
The Apprenticeship of Duddy Kravitz The Apprenticeship of Duddy Kravitz
Тед Котчефф
Победитель
Все номинанты
Two Two
Charles Trieschmann
Zeami Zeami
Susumu Harada
Rebellion in Patagonia La Patagonia rebelde
Héctor Olivera
In the Name of the People Im Namen des Volkes
Ottokar Runze
The Love of Captain Brando El amor del capitán Brando
Jaime de Armiñán
There Is No 13 There Is No 13
William Sachs
The Pelican Le pélican
Жерар Блен
The Clockmaker L'horloger de Saint-Paul
Бертран Тавернье
Bobby's War Bobbys krig
Arnljot Berg
Bread and Chocolate Pane e cioccolata
Franco Brusati
Ankur Ankur
Шьям Бенегал
Эффи Брист Фонтане 6.9
Эффи Брист Фонтане Fontane Effi Briest
Райнер Вернер Фассбиндер
Замершая жизнь 7.8
Замершая жизнь Tabiate bijan
Сохраб Шахид Салесс
The Conscript De loteling
Roland Verhavert
A Handful of Love En handfull kärlek
Вильгот Шёман
The Amlash Enchanted Forest Ha'Ya'ar Ha-Kasum
Shlomo Suriano
Acting Hamlet in the Village of Mrdusa Donja Predstava 'Hamleta' u Mrdusi Donjoj
Крсто Папич
Rise, Fair Sun Asayake no uta
Кэй Кумаи
Little Malcolm and His Struggle Against the Eunuchs Little Malcolm and His Struggle Against the Eunuchs
Стюарт Купер
Charley-One-Eye Charley-One-Eye
Дон Чэффи
Sagarana: The Duel Sagarana, o Duelo
Paulo Thiago
Земля – это грешная песня 6.9
Земля – это грешная песня Maa on syntinen laulu
Рауни Мольберг
Black Thursday Les guichets du Louvre
Michel Mitrani
Золотой берлинский медведь / Короткометражный фильм
The Concert The Concert
Claude Chagrin
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Короткометражный фильм
Sea Creatures Sea Creatures
Robin Lehman
Победитель
Straf Straf
Olga Madsen
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь
Rebellion in Patagonia La Patagonia rebelde
Héctor Olivera
Победитель
Bread and Chocolate Pane e cioccolata
Franco Brusati
Победитель
Little Malcolm and His Struggle Against the Eunuchs Little Malcolm and His Struggle Against the Eunuchs
Стюарт Купер
Победитель
Замершая жизнь 7.8
Замершая жизнь Tabiate bijan
Сохраб Шахид Салесс
Победитель
In the Name of the People Im Namen des Volkes
Ottokar Runze
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Специальный приз жюри
The Clockmaker L'horloger de Saint-Paul
Бертран Тавернье
Победитель
Премия ФИПРЕССИ
Замершая жизнь 7.8
Замершая жизнь Tabiate bijan
Сохраб Шахид Салесс
Победитель
Читательское жюри газеты "Берлинер Моргенпост" / Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
The Love of Captain Brando El amor del capitán Brando
Jaime de Armiñán
Победитель
Премия ФИПРЕССИ – особое упоминание
Anna's Engagement To proxenio tis Annas
Пантелис Вулгарис Also to the whole greek program of the festival.
Победитель
Премия Интерфильма – Кинопремия Отто Дибелиуса
Замершая жизнь 7.8
Замершая жизнь Tabiate bijan
Сохраб Шахид Салесс
Победитель
Премия Интерфильма – Рекомендация / Форум нового кино
Die letzten Heimposamenter Die letzten Heimposamenter
Yves Yersin
Победитель
My Childhood My Childhood
Bill Douglas
Победитель
My Ain Folk My Ain Folk
Bill Douglas
Победитель
Премия OCIC – Рекомендация / Соревнование
Bread and Chocolate Pane e cioccolata
Franco Brusati
Победитель
Замершая жизнь 7.8
Замершая жизнь Tabiate bijan
Сохраб Шахид Салесс
Победитель
Премия OCIC – Рекомендация / Форум нового кино
Anna's Engagement To proxenio tis Annas
Пантелис Вулгарис
Победитель
Die letzten Heimposamenter Die letzten Heimposamenter
Yves Yersin
Победитель
My Childhood My Childhood
Bill Douglas
Победитель
One Man's War Yhden miehen sota
Ристо Ярва
Победитель
C.I.D.A.L.C. Премия Ганди
Man anam keh Man anam keh
Ali Akbar Sadeghi
Победитель
Премия Интерфильма / Соревнование
Эффи Брист Фонтане 6.9
Эффи Брист Фонтане Fontane Effi Briest
Райнер Вернер Фассбиндер
Победитель
Премия Интерфильма / Форум нового кино
Anna's Engagement To proxenio tis Annas
Пантелис Вулгарис
Победитель
A Simple Event Yek Etefagh sadeh
Сохраб Шахид Салесс
Победитель
Премия OCIC / Соревнование
The Clockmaker L'horloger de Saint-Paul
Бертран Тавернье
Победитель
Премия OCIC / Форум нового кино
A Simple Event Yek Etefagh sadeh
Сохраб Шахид Салесс
Победитель
C.I.D.A.L.C. Премия
The Conscript De loteling
Roland Verhavert
Победитель
Премия жюри / Лучший актер
Rajesh Khanna
Roti
Победитель
Год проведения
Номинации

