Киноафиша Кинофестивали Берлинале События Берлинале 1954

Все фильмы-номинанты «Берлинале» в 1954 году

Место проведения Западный Берлин, Германия
Дата проведения 18 июня 1954 - 29 июня 1954
Золотой берлинский медведь / Соревнование
Все номинанты
Жить 8.6
Жить Ikiru
Акира Куросава
Золотой берлинский медведь
Hobson's Choice Hobson's Choice
Дэвид Лин
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь
Хлеб, любовь и фантазия 6.9
Хлеб, любовь и фантазия Pane, amore e fantasia
Луиджи Коменчини
Победитель
Премия OCIC / Премия OCIC
Torpedo Zone La grande speranza
Duilio Coletti
Победитель
Премия OCIC – особое упоминание
The Great Adventure Det stora äventyret
Arne Sucksdorff
Победитель
The Unfrocked One Le défroqué
Léo Joannon
Победитель
Бронзовый Берлинский Медведь
The Unfrocked One Le défroqué
Léo Joannon
Победитель
Большая бронзовая доска
Een gouden eeuw-de kunst der Vlaamse primitieven Een gouden eeuw-de kunst der Vlaamse primitieven
Победитель
Большая золотая доска
The Living Desert The Living Desert
Джеймс Элгар
Победитель
Большая серебряная доска
The Great Adventure Det stora äventyret
Arne Sucksdorff
Победитель
Специальный приз Сената Берлина
The Landowner's Daughter Sinhá Moça
Tom Payne
Победитель
Жить 8.6
Жить Ikiru
Акира Куросава
Победитель
Torpedo Zone La grande speranza
Duilio Coletti
Победитель
