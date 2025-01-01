Меню
Киноафиша Кинофестивали Берлинале События Берлинале 1996

Все фильмы-номинанты «Берлинале» в 1996 году

Место проведения Дворец Zoopalast theatre, Берлин, Германия
Дата проведения 15 февраля 1996 - 26 февраля 1996
Золотой берлинский медведь / Лучший короткометражный фильм
Arrival of the Train Pribitie poezda
Andrei Zhelezniakov
Победитель
Все номинанты
Twilight of the Gods Twilight of the Gods
Stewart Main
Venditori di miracoli Venditori di miracoli
Federico Bruno
Swerve Swerve
Marcus Gale
Fremde Heimat Fremde Heimat
Damir Lukacevic
The Parts of Me that You Love Are Empty Beings Las partes de mí que te aman son seres vacíos
Mercedes Gaspar
The Country Doctor Maalaislääkäri
Katariina Lillqvist
Skin Skin
Vincent O'Connell
The Bridge The Bridge
Garry Lane
Blood and Lipstick Den röda fläcken
Gösta Werner
Золотой берлинский медведь
Разум и чувства 7.3
Разум и чувства Sense and Sensibility
Энг Ли
Победитель
Все номинанты
Portland Portland
Нильс Арден Оплев
12 обезьян 7.7
12 обезьян Twelve Monkeys
Терри Гиллиам
Смотреть трейлер
Silent Night Stille Nacht
Дани Леви
Мэри Рейлли 6.6
Мэри Рейлли Mary Reilly
Стивен Фрирз
Ричард III 7.6
Ричард III Richard III
Ричард Лонкрэйн
Mahjong Ma jiang
Эдвард Ян
The Sun Has Ears Taiyang you er
Хо Йим
Village of Dreams Eno nakano bokuno mura
Еити Хигаси
Wielki tydzien Wielki tydzien
Анджей Вайда
What I Have Written What I Have Written
John Hughes
Достать коротышку 6.3
Достать коротышку Get Shorty
Барри Зонненфельд
Les menteurs Les menteurs
Эли Шураки
My Man Mon homme
Бертран Блие
Vite strozzate Vite strozzate
Рикки Тоньяцци
A Summer in La Goulette Saeif Halq Al Wadi
Férid Boughedir
Королевская милость 7.1
Королевская милость Restoration
Майкл Хоффман
Мертвец идет 7.3
Мертвец идет Dead Man Walking
Тим Роббинс
A Single Spark Jeon tae-il
Park Kwang-su
Faithful Faithful
Пол Мазурски
Sun Valley Ri guang xia gu
Хэ Пин
Экстаз 6.6
Экстаз Éxtasis
Мариано Барросо
Цветения пора 6.5
Цветения пора Lust och fagring stor
Бу Видерберг
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший актер
Шон Пенн
Шон Пенн
Мертвец идет
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая актриса
Анук Гринбер
Анук Гринбер
My Man
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший режиссер
Ричард Лонкрэйн
Ричард III Tied with Ho Yim for Taiyang you er (1995).
Победитель
Хо Йим
The Sun Has Ears Tied with Richard Loncraine for Richard III (1995).
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший короткометражный фильм
The Country Doctor Maalaislääkäri
Katariina Lillqvist
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Выдающееся одиночное достижение
Village of Dreams Eno nakano bokuno mura
Еити Хигаси For the superb originality in evocating childhood.
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь
Серебряный Берлинский Медведь / Специальный приз жюри
Цветения пора 6.5
Цветения пора Lust och fagring stor
Бу Видерберг
Победитель
Премия Альфреда Бауэра
Vite strozzate Vite strozzate
Рикки Тоньяцци
Победитель
Голубой ангел
Цветения пора 6.5
Цветения пора Lust och fagring stor
Бу Видерберг
Победитель
Премия C.I.C.A.E. / Форум нового кино
Welcome to the Dollhouse Welcome to the Dollhouse
Тодд Солондз
Победитель
Премия C.I.C.A.E. / Панорама
Chinese Chocolate Chinese Chocolate
Qi Chang, Yan Cui
Победитель
Chinese Chocolate Chinese Chocolate
Qi Chang, Yan Cui
Победитель
Кинопремия Калигари
Charms Zwischenfälle Charms Zwischenfälle
Михаэль Крейхсль
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
The Sun Has Ears Taiyang you er
Хо Йим
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Форум нового кино
Bulan Tertusuk Ilalang Bulan Tertusuk Ilalang
Garin Nugroho
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Панорама
When the Cat's Away Chacun cherche son chat
Седрик Клапиш
Победитель
Стипендия Нью-Йоркской киноакадемии
Shoot Me Angel Shoot Me Angel
Amal Bedjaoui
Победитель
Приз зрительских симпатий «Панорама»
Все номинанты
Agnes Agnes
Egill Eðvarðsson
Премия «Панорама» Нью-Йоркской киноакадемии
The Killers The Killers
Таня Хэмилтон
Победитель
Премия «Панорама» Нью-Йоркской киноакадемии — особое упоминание
Nachtland Nachtland
Кирилл Туши
Победитель
Zica zivota Zica zivota
Momir Matovic
Победитель
Премия за лучший фильм о мире
Devils Don't Dream! Devils Don't Dream!
Andreas Hoessli
Победитель
Приз Экуменического жюри / Соревнование
Мертвец идет 7.3
Мертвец идет Dead Man Walking
Тим Роббинс
Победитель
Приз Экуменического жюри / Форум нового кино
To Have (or Not) En avoir (ou pas)
Летиция Массон
Победитель
Премия Гильдии немецких артхаусных кинотеатров
Мертвец идет 7.3
Мертвец идет Dead Man Walking
Тим Роббинс
Победитель
Читательское жюри газеты "Берлинер Моргенпост" / Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Мертвец идет 7.3
Мертвец идет Dead Man Walking
Тим Роббинс
Победитель
Все номинанты
12 обезьян 7.7
12 обезьян Twelve Monkeys
Терри Гиллиам
Смотреть трейлер
Разум и чувства 7.3
Разум и чувства Sense and Sensibility
Энг Ли
Читательское жюри «Берлинер Цайтунг»
Picoti Picota Picoti Picota
Shunji Iwai
Победитель
Читательское жюри «Зигессойле»
Paris Was a Woman Paris Was a Woman
Greta Schiller
Победитель
Тедди / Лучший документальный фильм
Целлулоидный шкаф 7.8
Целлулоидный шкаф The Celluloid Closet
Роб Эпштейн, Джеффри Фридман
Победитель
Тедди / Лучший полнометражный фильм
Женщина-арбуз 7.1
Женщина-арбуз The Watermelon Woman
Шерил Дунье
Победитель
I'll Be Your Mirror I'll Be Your Mirror
Эдмунд Култхард, Nan Goldin
Победитель
Тедди / Лучший короткометражный фильм
Alkali, Iowa Alkali, Iowa
Марк Кристофер
Победитель
Unbound Unbound
Claudia Morgado
Победитель
Тедди / Приз жюри
Jerry Tartaglia
Победитель
Премия Вольфганга Штаудте
Okaeri Okaeri
Makoto Shinozaki
Победитель
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Джек Леммон
Джек Леммон
Победитель
Элиа Казан
Элиа Казан
Победитель
Камера Берлинале
Джоди Фостер
Джоди Фостер
Победитель
Астрид Хеннинг-Енсен
Победитель
Чингиз Торекулович Айтматов
Победитель
Салли Филд
Салли Филд
Победитель
Приз экуменического жюри – особое упоминание / Соревнование
Sun Valley Ri guang xia gu
Хэ Пин
Победитель
Приз экуменического жюри – особое упоминание / Форум нового кино
Devils Don't Dream! Devils Don't Dream!
Andreas Hoessli
Победитель
Награда C.I.C.A.E. – Почетное упоминание / Форум нового кино
To Have (or Not) En avoir (ou pas)
Летиция Массон
Победитель
Лучший дебютный фильм
Black & White: A Love Story Black & White: A Love Story
Susanna Lo
Победитель
Фестиваль детского кино: премия сенатора по делам женщин, молодежи и семьи
My Friend Joe My Friend Joe
Chris Bould
Победитель
Фестиваль детского кино: поощрительная премия
Bonjour Timothy Bonjour Timothy
Wayne Tourell
Победитель
Премия UNICEF / Лучший короткометражный фильм
The Forgotten Toys The Forgotten Toys
Graham Ralph
Победитель
Премия UNICEF / Премия UNICEF
The Boy Who Stopped Talking De jongen die niet meer praatte
Бен Сомбогаарт
Победитель
Премия UNICEF - Поощрительная премия / Лучший короткометражный фильм
The Cinema Ticket Kinobilletten
Гуннар Викене
Победитель
Премия UNICEF - Поощрительная премия
Anton Anton
Aage Rais-Nordentoft
Победитель
Премия Альфреда Бауэра – поощрительная премия
Sun Valley Ri guang xia gu
Хэ Пин
Победитель
Mahjong Ma jiang
Эдвард Ян
Победитель
Silent Night Stille Nacht
Дани Леви
Победитель
Фестиваль детского кино: лучший короткометражный фильм
The Forgotten Toys The Forgotten Toys
Graham Ralph
Победитель
Фестиваль детского кино: лучший короткометражный фильм – поощрительная премия
Overdose Overdose
Claude Cloutier
Победитель
Кинопремия Мионетто
A Drop in the Ocean Stagona ston okeano
Eleni Alexandraki
Победитель
