Кинофестивали
Берлинале
События
Берлинале 2004
Все фильмы-номинанты «Берлинале» в 2004 году
Место проведения
Дворец Berlinale Palast, Берлин, Германия
Дата проведения
5 февраля 2004 - 15 февраля 2004
Золотой берлинский медведь / Лучший короткометражный фильм
Cigarettes and Coffee
Un cartus de kent si un pachet de cafea
Кристи Пую
Победитель
Все номинанты
Bugs
Bubachki
Igor Ivanov Izi
Ola's Box of Clovers
Ola's Box of Clovers
Genevieve Anderson
With What Shall I Wash It?
Con qué la lavaré?
María Trénor
Great!
Vet!
Brigit Hillenius, Karin Junger
Sapiens
Sapiens
Александр Рогожкин
Public/Private
Público/Privado
Christoph Behl
A Woman's Place
Kvinnans plats
Ewa Cederstam
The Soul Hunter
The Soul Hunter
Christine Rebet
Dajo
Dajo
Hanro Smitsman
Le vilain petit poussin
Le vilain petit poussin
Рашид Бушареб
The Scree
The Scree
Paul McDermott
Little Man
Little Man
Martin Brierley
The Rules of Flying
De regels van het vliegen
Eugenie Jansen
True
True
Том Тыквер
Great!
Vet!
Brigit Hillenius, Karin Junger
The Russell Tribunal
Russelltribunalen
Staffan Lamm
Goodbye, Cruel World
Goodbye, Cruel World
Vito Rocco
Показать всех номинантов
Золотой берлинский медведь
7.3
Головой о стену
Gegen die Wand
Фатих Акин
Победитель
Все номинанты
6.2
Окончательный монтаж
The Final Cut
Омар Наим
In Your Hands
Forbrydelser
Аннетт К. Олесен
Intimate Strangers
Confidences trop intimes
Патрис Леконт
6.6
И наступит завтра
Daybreak / Om jag vänder mig om
Бьёрн Рунге
6.8
Монстр
Monster
Пэтти Дженкинс
In My Country
Country of My Skull
Джон Бурмен
6.0
Самаритянка
Samaria
Ким Ки Дук
7.4
Страна Надежды
The Beautiful Country
Ханс Петтер Муланд
Your Next Life
La vida que te espera
Мануэль Гутьерес Арагон
Triple Agent
Triple agent
Эрик Ромер
Witnesses
Svjedoci
Винко Брешан
8.2
Перед закатом
Before Sunset
Ричард Линклейтер
5.5
Красные огни
Feux rouges
Седрик Кан
Nightsongs
Die Nacht singt ihre Lieder
Ромуальд Кармакар
7.9
Плачущий луг
Trilogia I: To Livadi pou dakryzei
Тео Ангелопулос
6.5
Последний рейд
The Missing
Рон Ховард
6.3
Первая любовь
Primo amore
Маттео Гарроне
6.4
Зимняя жара
25 degres en hiver
Стефан Вуйе
20:30:40
Er shi san shi si shi
Сильвия Чан
7.1
Нежный поцелуй
Ae Fond Kiss...
Кен Лоуч
7.4
Благословенная Мария
Maria Full of Grace
Джошуа Марстон
Lost Embrace
El abrazo partido
Даниэль Бурман
Показать всех номинантов
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший актер
Даниэль Хендлер
Lost Embrace
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая актриса
Шарлиз Терон
Монстр
Tied with Catalina Sandino Moreno for Maria Full of Grace (2004).
Победитель
Каталина Сандино Морено
Благословенная Мария
Tied with Charlize Theron for Monster (2003).
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший режиссер
Ким Ки Дук
Самаритянка
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая музыка к фильму
6.3
Первая любовь
Primo amore
Banda Osiris
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший короткометражный фильм
Great!
Vet!
Brigit Hillenius, Karin Junger
Победитель
Great!
Vet!
Brigit Hillenius, Karin Junger
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Гран-при жюри
Lost Embrace
El abrazo partido
Даниэль Бурман
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Выдающиеся художественные достижения
6.6
И наступит завтра
Daybreak / Om jag vänder mig om
Пернилла Аугуст, Лейф Андре, Jan Coster, Якоб Эклунд, Ингвар Хирдвалль, Магнус Креппер, Камилла Ларсон, Марика Линдстрём, Peter Lorentzon, Анн Петрен, Мари Ричардсон, Jenny Svärdsäter, Claes-Göran Turesson, Johan Kvarnström, Hampus Penttinen
To the ensemble cast.
Победитель
6.6
И наступит завтра
Daybreak / Om jag vänder mig om
Пернилла Аугуст, Лейф Андре, Jan Coster, Якоб Эклунд, Ингвар Хирдвалль, Магнус Креппер, Камилла Ларсон, Марика Линдстрём, Peter Lorentzon, Анн Петрен, Мари Ричардсон, Jenny Svärdsäter, Claes-Göran Turesson, Johan Kvarnström, Hampus Penttinen
To the ensemble cast.
Победитель
Премия Альфреда Бауэра
7.4
Благословенная Мария
Maria Full of Grace
Джошуа Марстон
Победитель
Голубой ангел
6.6
И наступит завтра
Daybreak / Om jag vänder mig om
Бьёрн Рунге
Победитель
Премия C.I.C.A.E. / Форум нового кино
B-Happy
B-Happy
Gonzalo Justiniano
Победитель
Премия C.I.C.A.E. / Панорама
The Other Side of the Street
O Outro Lado da Rua
Marcos Bernstein
Победитель
Кинопремия Калигари
6.9
После полуночи
Dopo mezzanotte
Давиде Феррарио
Победитель
Хрустальный Медведь / 14плюс: Лучший полнометражный фильм
The Wooden Camera
The Wooden Camera
Ntshaveni Wa Luruli
Победитель
Хрустальный Медведь / Лучший полнометражный фильм
Magnifico
Magnifico
Maryo J. de los Reyes
Победитель
Хрустальный Медведь / Лучший короткометражный фильм
Nuit d'orage
Nuit d'orage
Michèle Lemieux
Победитель
Хрустальный медведь – особое упоминание / 14плюс: Лучший полнометражный фильм
Quality of Life
Quality of Life
Benjamin Morgan
Победитель
Хрустальный медведь – особое упоминание / Лучший полнометражный фильм
6.6
Нелегал
Blindgänger
Берн Салинг
Победитель
6.6
Вселенский потоп
Prophetie des grenouilles, La
Жак-Реми Жирер
Победитель
Хрустальный медведь – особое упоминание / Лучший короткометражный фильм
Circuit marine
Circuit marine
Isabelle Favez
Победитель
Maree
Maree
Джеймс Пеллерито
Победитель
Немецкий детский фонд – специальная награда / Лучший короткометражный фильм
Lucia
Lucia
Felix Gönnert
Победитель
Немецкий детский фонд – особое упоминание / Лучший полнометражный фильм
Yoshino's Barber Shop
Bâbâ Yoshino
Наоко Огигами
Победитель
6.6
Нелегал
Blindgänger
Берн Салинг
Победитель
Немецкий детский фонд – особое упоминание / Лучший короткометражный фильм
Cracker Bag
Cracker Bag
Глендин Айвин
Победитель
Little Daddy
Lille far
Michael W. Horsten
Победитель
Немецкий детский фонд – Гран при / Лучший полнометражный фильм
Magnifico
Magnifico
Maryo J. de los Reyes
Победитель
Премия Дон Кихота
6.9
После полуночи
Dopo mezzanotte
Давиде Феррарио
Победитель
Премия «Дон Кихот» — особое упоминание
7.0
Огонь племени
Medurat Hashevet
Джозеф Седар
Победитель
B-Happy
B-Happy
Gonzalo Justiniano
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
7.3
Головой о стену
Gegen die Wand
Фатих Акин
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Форум нового кино
The Time We Killed
The Time We Killed
Jennifer Todd Reeves
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Панорама
7.3
Обратная сторона Луны
La Face cachée de la lune
Робер Лепаж
Победитель
Премия Манфреда Зальцгебера
Wild Side
Wild Side
Sébastien Lifshitz
Победитель
Премия Нетпак
South of the Clouds
Yun de nan fang
Kate Zhu
For its sensitive portrayal of a retiree on a journey across the breadth of China to fulfill dream just beyond his grasp.
Победитель
Все номинанты
Let the Wind Blow
Hava Aney Dey
Показать всех номинантов
Премия "Нетпак" – особое упоминание
Final Solution
Final Solution
Rakesh Sharma
For its clarification of issues that spawned hate and violence between Hindus and Moslems in Gujarat, its analysis of propaganda mechanisms for political purposes, and its measured voice to seek a final solution to the conflict.
Победитель
Стипендия Нью-Йоркской киноакадемии
Fugue
Fugue
James Brown
Победитель
Приз зрительских симпатий «Панорама» / Лучший короткометражный фильм
Passing Hearts
En del av mitt hjärta
Johan Brisinger
Победитель
Приз зрительских симпатий «Панорама»
Addicted to Acting
Die Spielwütigen
Андрес Файель
Победитель
Премия за лучший фильм о мире
Witnesses
Svjedoci
Винко Брешан
Победитель
Приз UIP Берлин (европейский короткометражный фильм)
Cigarettes and Coffee
Un cartus de kent si un pachet de cafea
Кристи Пую
Победитель
Приз Экуменического жюри / Соревнование
7.1
Нежный поцелуй
Ae Fond Kiss...
Кен Лоуч
Победитель
Приз Экуменического жюри / Форум нового кино
A Wonderful Spell
Folle embellie
Доминик Кабрера
Победитель
Приз Экуменического жюри / Панорама
Mi piace lavorare (Mobbing)
Mi piace lavorare (Mobbing)
Франческа Коменчини
Победитель
Премия Гильдии немецких артхаусных кинотеатров
7.1
Нежный поцелуй
Ae Fond Kiss...
Кен Лоуч
Победитель
Читательское жюри газеты "Берлинер Моргенпост" / Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
6.4
Зимняя жара
25 degres en hiver
Стефан Вуйе
Победитель
Читательское жюри «Берлинер Цайтунг»
6.9
Дилер
Dealer
Бенедек Флигауф
Победитель
Читательское жюри «Зигессойле»
5.4
Шпионки
D.E.B.S.
Анджела Робинсон
Победитель
Особый Тедди
Тедди / Лучший документальный фильм
The Nomi Song
The Nomi Song
Andrew Horn
Победитель
Тедди / Лучший полнометражный фильм
Wild Side
Wild Side
Sébastien Lifshitz
Победитель
Тедди / Лучший короткометражный фильм
With What Shall I Wash It?
Con qué la lavaré?
María Trénor
Победитель
Премия Вольфганга Штаудте / Лучший первый фильм
Все номинанты
Let the Wind Blow
Hava Aney Dey
Показать всех номинантов
Премия Вольфганга Штаудте
Final Solution
Final Solution
Rakesh Sharma
Победитель
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Фернандо Э. Соланас
Победитель
Камера Берлинале
Регина Циглер
Победитель
Rolf Bähr
Победитель
Willy Sommerfeld
Победитель
Erika Rabau
Documented the Berlinale as a photographer for over 30 years.
Победитель
Премия «Панорама» за короткометражный фильм – особое упоминание
Le garde du corps
Le garde du corps
Сандрин Дюма
Победитель
Премия «Панорама» за короткометражный фильм
Two Cars, One Night
Two Cars, One Night
Тайка Вайтити
Победитель
Премия «Берлин сегодня»
BerlinBeirut
BerlinBeirut
Myrna Maakaron
Победитель
ДИАЛОГ в перспективе
Blue Skin
Flammend' Herz
Oliver Ruts, Andrea Schuler
Победитель
Blue Skin
Flammend' Herz
Oliver Ruts, Andrea Schuler
Победитель
ДИАЛОГ в перспективе – особое упоминание
The Man
Der Typ
Patrick Tauss
Победитель
Премия «Планета документального кино»
Goat Walker
Ballada o kozie
Бартек Конопка
Победитель
Приз экуменического жюри – особое упоминание / Соревнование
Witnesses
Svjedoci
Винко Брешан
Победитель
Оценка конкурса
Серебряный берлинский медведь — поощрительная премия / Лучший короткометражный фильм
Public/Private
Público/Privado
Christoph Behl
Победитель
Талантливый фильм недели
Funeral Etiquette
Funeral Etiquette
Martín Romanella
Победитель
EFP Падающая звезда
Майкл Кох
Switzerland.
Победитель
Кристине Неварауска
Latvia.
Победитель
Ева Бертистл
United Kingdom.
Победитель
Эндрю Скотт
Ireland.
Победитель
Ângelo Torres
Portugal.
Победитель
Филиппо Нигро
Italy.
Победитель
Зои Феликс
France.
Победитель
Текла Рютен
The Netherlands.
Победитель
Эстер Оноди
Hungary.
Победитель
Лубна Азабаль
Belgium.
Победитель
Аксель Хенни
Norway.
Победитель
Георг Фридрих
Austria.
Победитель
Елена Анайя
Spain.
Победитель
Мария Симон
Germany.
Победитель
Андреас Уилсон
Sweden.
Победитель
Александра Аидини
Greece.
Победитель
Tom Leick
Luxembourg.
Победитель
Анна Гейслерова
Czech Republic.
Победитель
Томас Лемаркус
Iceland.
Победитель
Соня Рихтер
Denmark.
Победитель
Ирина Бьеркланд
Finland.
Победитель
Томас Стритмахер Дребухпрейс
6.4
Четыре минуты
Vier Minuten
Крис Краус
Победитель
