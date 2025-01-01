Меню
Киноафиша Кинофестивали Берлинале События Берлинале 2004

Все фильмы-номинанты «Берлинале» в 2004 году

Место проведения Дворец Berlinale Palast, Берлин, Германия
Дата проведения 5 февраля 2004 - 15 февраля 2004
Золотой берлинский медведь / Лучший короткометражный фильм
Cigarettes and Coffee Un cartus de kent si un pachet de cafea
Кристи Пую
Победитель
Все номинанты
Bugs Bubachki
Igor Ivanov Izi
Ola's Box of Clovers Ola's Box of Clovers
Genevieve Anderson
With What Shall I Wash It? Con qué la lavaré?
María Trénor
Sapiens Sapiens
Александр Рогожкин
Public/Private Público/Privado
Christoph Behl
A Woman's Place Kvinnans plats
Ewa Cederstam
The Soul Hunter The Soul Hunter
Christine Rebet
Dajo Dajo
Hanro Smitsman
Le vilain petit poussin Le vilain petit poussin
Рашид Бушареб
The Scree The Scree
Paul McDermott
Little Man Little Man
Martin Brierley
The Rules of Flying De regels van het vliegen
Eugenie Jansen
True True
Том Тыквер
The Russell Tribunal Russelltribunalen
Staffan Lamm
Goodbye, Cruel World Goodbye, Cruel World
Vito Rocco
Золотой берлинский медведь
Головой о стену 7.3
Головой о стену Gegen die Wand
Фатих Акин
Победитель
Все номинанты
Окончательный монтаж 6.2
Окончательный монтаж The Final Cut
Омар Наим
In Your Hands Forbrydelser
Аннетт К. Олесен
Intimate Strangers Confidences trop intimes
Патрис Леконт
И наступит завтра 6.6
И наступит завтра Daybreak / Om jag vänder mig om
Бьёрн Рунге
Монстр 6.8
Монстр Monster
Пэтти Дженкинс
In My Country Country of My Skull
Джон Бурмен
Самаритянка 6.0
Самаритянка Samaria
Ким Ки Дук
Страна Надежды 7.4
Страна Надежды The Beautiful Country
Ханс Петтер Муланд
Your Next Life La vida que te espera
Мануэль Гутьерес Арагон
Triple Agent Triple agent
Эрик Ромер
Witnesses Svjedoci
Винко Брешан
Перед закатом 8.2
Перед закатом Before Sunset
Ричард Линклейтер
Красные огни 5.5
Красные огни Feux rouges
Седрик Кан
Nightsongs Die Nacht singt ihre Lieder
Ромуальд Кармакар
Плачущий луг 7.9
Плачущий луг Trilogia I: To Livadi pou dakryzei
Тео Ангелопулос
Последний рейд 6.5
Последний рейд The Missing
Рон Ховард
Первая любовь 6.3
Первая любовь Primo amore
Маттео Гарроне
Зимняя жара 6.4
Зимняя жара 25 degres en hiver
Стефан Вуйе
20:30:40 Er shi san shi si shi
Сильвия Чан
Нежный поцелуй 7.1
Нежный поцелуй Ae Fond Kiss...
Кен Лоуч
Благословенная Мария 7.4
Благословенная Мария Maria Full of Grace
Джошуа Марстон
Lost Embrace El abrazo partido
Даниэль Бурман
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший актер
Даниэль Хендлер
Даниэль Хендлер
Lost Embrace
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая актриса
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Монстр Tied with Catalina Sandino Moreno for Maria Full of Grace (2004).
Победитель
Каталина Сандино Морено
Каталина Сандино Морено
Благословенная Мария Tied with Charlize Theron for Monster (2003).
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший режиссер
Ким Ки Дук
Ким Ки Дук
Самаритянка
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая музыка к фильму
Первая любовь 6.3
Первая любовь Primo amore
Banda Osiris
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший короткометражный фильм
Great! Vet!
Brigit Hillenius, Karin Junger
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Гран-при жюри
Lost Embrace El abrazo partido
Даниэль Бурман
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Выдающиеся художественные достижения
И наступит завтра 6.6
И наступит завтра Daybreak / Om jag vänder mig om
Пернилла Аугуст, Лейф Андре, Jan Coster, Якоб Эклунд, Ингвар Хирдвалль, Магнус Креппер, Камилла Ларсон, Марика Линдстрём, Peter Lorentzon, Анн Петрен, Мари Ричардсон, Jenny Svärdsäter, Claes-Göran Turesson, Johan Kvarnström, Hampus Penttinen To the ensemble cast.
Победитель
Премия Альфреда Бауэра
Благословенная Мария 7.4
Благословенная Мария Maria Full of Grace
Джошуа Марстон
Победитель
Голубой ангел
И наступит завтра 6.6
И наступит завтра Daybreak / Om jag vänder mig om
Бьёрн Рунге
Победитель
Премия C.I.C.A.E. / Форум нового кино
B-Happy B-Happy
Gonzalo Justiniano
Победитель
Премия C.I.C.A.E. / Панорама
The Other Side of the Street O Outro Lado da Rua
Marcos Bernstein
Победитель
Кинопремия Калигари
После полуночи 6.9
После полуночи Dopo mezzanotte
Давиде Феррарио
Победитель
Хрустальный Медведь / 14плюс: Лучший полнометражный фильм
The Wooden Camera The Wooden Camera
Ntshaveni Wa Luruli
Победитель
Хрустальный Медведь / Лучший полнометражный фильм
Magnifico Magnifico
Maryo J. de los Reyes
Победитель
Хрустальный Медведь / Лучший короткометражный фильм
Nuit d'orage Nuit d'orage
Michèle Lemieux
Победитель
Хрустальный медведь – особое упоминание / 14плюс: Лучший полнометражный фильм
Quality of Life Quality of Life
Benjamin Morgan
Победитель
Хрустальный медведь – особое упоминание / Лучший полнометражный фильм
Нелегал 6.6
Нелегал Blindgänger
Берн Салинг
Победитель
Вселенский потоп 6.6
Вселенский потоп Prophetie des grenouilles, La
Жак-Реми Жирер
Победитель
Хрустальный медведь – особое упоминание / Лучший короткометражный фильм
Circuit marine Circuit marine
Isabelle Favez
Победитель
Maree Maree
Джеймс Пеллерито
Победитель
Немецкий детский фонд – специальная награда / Лучший короткометражный фильм
Lucia Lucia
Felix Gönnert
Победитель
Немецкий детский фонд – особое упоминание / Лучший полнометражный фильм
Yoshino's Barber Shop Bâbâ Yoshino
Наоко Огигами
Победитель
Нелегал 6.6
Нелегал Blindgänger
Берн Салинг
Победитель
Немецкий детский фонд – особое упоминание / Лучший короткометражный фильм
Cracker Bag Cracker Bag
Глендин Айвин
Победитель
Little Daddy Lille far
Michael W. Horsten
Победитель
Немецкий детский фонд – Гран при / Лучший полнометражный фильм
Magnifico Magnifico
Maryo J. de los Reyes
Победитель
Премия Дон Кихота
После полуночи 6.9
После полуночи Dopo mezzanotte
Давиде Феррарио
Победитель
Премия «Дон Кихот» — особое упоминание
Огонь племени 7.0
Огонь племени Medurat Hashevet
Джозеф Седар
Победитель
B-Happy B-Happy
Gonzalo Justiniano
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
Головой о стену 7.3
Головой о стену Gegen die Wand
Фатих Акин
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Форум нового кино
The Time We Killed The Time We Killed
Jennifer Todd Reeves
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Панорама
Обратная сторона Луны 7.3
Обратная сторона Луны La Face cachée de la lune
Робер Лепаж
Победитель
Премия Манфреда Зальцгебера
Wild Side Wild Side
Sébastien Lifshitz
Победитель
Премия Нетпак
South of the Clouds Yun de nan fang
Kate Zhu For its sensitive portrayal of a retiree on a journey across the breadth of China to fulfill dream just beyond his grasp.
Победитель
Все номинанты
Let the Wind Blow Hava Aney Dey
Премия "Нетпак" – особое упоминание
Final Solution Final Solution
Rakesh Sharma For its clarification of issues that spawned hate and violence between Hindus and Moslems in Gujarat, its analysis of propaganda mechanisms for political purposes, and its measured voice to seek a final solution to the conflict.
Победитель
Стипендия Нью-Йоркской киноакадемии
Fugue Fugue
James Brown
Победитель
Приз зрительских симпатий «Панорама» / Лучший короткометражный фильм
Passing Hearts En del av mitt hjärta
Johan Brisinger
Победитель
Приз зрительских симпатий «Панорама»
Addicted to Acting Die Spielwütigen
Андрес Файель
Победитель
Премия за лучший фильм о мире
Witnesses Svjedoci
Винко Брешан
Победитель
Приз UIP Берлин (европейский короткометражный фильм)
Cigarettes and Coffee Un cartus de kent si un pachet de cafea
Кристи Пую
Победитель
Приз Экуменического жюри / Соревнование
Нежный поцелуй 7.1
Нежный поцелуй Ae Fond Kiss...
Кен Лоуч
Победитель
Приз Экуменического жюри / Форум нового кино
A Wonderful Spell Folle embellie
Доминик Кабрера
Победитель
Приз Экуменического жюри / Панорама
Mi piace lavorare (Mobbing) Mi piace lavorare (Mobbing)
Франческа Коменчини
Победитель
Премия Гильдии немецких артхаусных кинотеатров
Нежный поцелуй 7.1
Нежный поцелуй Ae Fond Kiss...
Кен Лоуч
Победитель
Читательское жюри газеты "Берлинер Моргенпост" / Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Зимняя жара 6.4
Зимняя жара 25 degres en hiver
Стефан Вуйе
Победитель
Читательское жюри «Берлинер Цайтунг»
6.9
Дилер Dealer
Бенедек Флигауф
Победитель
Читательское жюри «Зигессойле»
Шпионки 5.4
Шпионки D.E.B.S.
Анджела Робинсон
Победитель
Особый Тедди
Тедди / Лучший документальный фильм
The Nomi Song The Nomi Song
Andrew Horn
Победитель
Тедди / Лучший полнометражный фильм
Wild Side Wild Side
Sébastien Lifshitz
Победитель
Тедди / Лучший короткометражный фильм
With What Shall I Wash It? Con qué la lavaré?
María Trénor
Победитель
Премия Вольфганга Штаудте / Лучший первый фильм
Все номинанты
Let the Wind Blow Hava Aney Dey
Премия Вольфганга Штаудте
Final Solution Final Solution
Rakesh Sharma
Победитель
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Фернандо Э. Соланас
Победитель
Камера Берлинале
Регина Циглер
Победитель
Rolf Bähr
Победитель
Willy Sommerfeld
Победитель
Erika Rabau
Documented the Berlinale as a photographer for over 30 years.
Победитель
Премия «Панорама» за короткометражный фильм – особое упоминание
Le garde du corps Le garde du corps
Сандрин Дюма
Победитель
Премия «Панорама» за короткометражный фильм
Two Cars, One Night Two Cars, One Night
Тайка Вайтити
Победитель
Премия «Берлин сегодня»
BerlinBeirut BerlinBeirut
Myrna Maakaron
Победитель
ДИАЛОГ в перспективе
Blue Skin Flammend' Herz
Oliver Ruts, Andrea Schuler
Победитель
ДИАЛОГ в перспективе – особое упоминание
The Man Der Typ
Patrick Tauss
Победитель
Премия «Планета документального кино»
Goat Walker Ballada o kozie
Бартек Конопка
Победитель
Приз экуменического жюри – особое упоминание / Соревнование
Witnesses Svjedoci
Винко Брешан
Победитель
Оценка конкурса
Серебряный берлинский медведь — поощрительная премия / Лучший короткометражный фильм
Public/Private Público/Privado
Christoph Behl
Победитель
Талантливый фильм недели
Funeral Etiquette Funeral Etiquette
Martín Romanella
Победитель
EFP Падающая звезда
Майкл Кох
Switzerland.
Победитель
Кристине Неварауска
Latvia.
Победитель
Ева Бертистл
Ева Бертистл
United Kingdom.
Победитель
Эндрю Скотт
Эндрю Скотт
Ireland.
Победитель
Ângelo Torres
Portugal.
Победитель
Филиппо Нигро
Филиппо Нигро
Italy.
Победитель
Зои Феликс
Зои Феликс
France.
Победитель
Текла Рютен
Текла Рютен
The Netherlands.
Победитель
Эстер Оноди
Эстер Оноди
Hungary.
Победитель
Лубна Азабаль
Лубна Азабаль
Belgium.
Победитель
Аксель Хенни
Аксель Хенни
Norway.
Победитель
Георг Фридрих
Георг Фридрих
Austria.
Победитель
Елена Анайя
Елена Анайя
Spain.
Победитель
Мария Симон
Germany.
Победитель
Андреас Уилсон
Sweden.
Победитель
Александра Аидини
Greece.
Победитель
Tom Leick
Luxembourg.
Победитель
Анна Гейслерова
Czech Republic.
Победитель
Томас Лемаркус
Томас Лемаркус
Iceland.
Победитель
Соня Рихтер
Соня Рихтер
Denmark.
Победитель
Ирина Бьеркланд
Finland.
Победитель
Томас Стритмахер Дребухпрейс
Четыре минуты 6.4
Четыре минуты Vier Minuten
Крис Краус
Победитель
