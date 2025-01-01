Меню
Кинофестивали
Берлинале
События
Берлинале 1999
Все фильмы-номинанты «Берлинале» в 1999 году
Место проведения
Дворец Zoopalast theatre, Берлин, Германия
Дата проведения
10 февраля 1999 - 21 февраля 1999
Золотой берлинский медведь / Лучший короткометражный фильм
Faraon
Faraon
Сергей Овчаров
Tied with Maski (1999).
Победитель
Masks
Maski
Piotr Karwas
Tied with _Faraon (1998)_.
Победитель
Все номинанты
Idyllic
Idölle
Anja Perl, Petra Brix
One Night Downtown
En kväll på stan
Per Carleson
El topo y el hada
El topo y el hada
Грохо
Strand
Strand
Susann S. Reck
Desserts
Desserts
Jeff Stark
The Offering
The Offering
Paul Lee
Koly
Koly
Boris Kazakov
Pausa
Pausa
Michele De Virgilio, Nicola Scorza
Показать всех номинантов
Золотой берлинский медведь
7.6
Тонкая красная линия
The Thin Red Line
Терренс Малик
Победитель
Все номинанты
4.6
Завтрак для чемпионов
Breakfast of Champions
Алан Рудольф
Between Your Legs
Entre las piernas
Мануэль Гомес Перейра
6.8
Колесо фортуны
Cookie's Fortune
Роберт Олтмен
Glória
Glória
Manuela Viegas
6.7
Девушка твоей мечты
La niña de tus ojos
Фернандо Труэба
6.9
Превратности любви
Playing by Heart
Уиллард Кэрролл
6.6
Экзистенция
eXistenZ
Дэвид Кроненберг
Ordinary Heroes
Qian yan wan yu
Энн Хуэй
Journey to the Sun
Günese Yolculuk
Йешим Устаоглу
Night Shapes
Nachtgestalten
Андреас Дрезен
The Hi-Lo Country
The Hi-Lo Country
Стивен Фрирз
7.1
Влюбленный Шекспир
Shakespeare in Love
Джон Мэдден
7.1
Последняя песнь Мифуне
Mifunes sidste sang
Сёрен Краг-Якобсен
6.6
Восемь миллиметров
8MM
Джоэл Шумахер
Urban Feel
Kesher Ir
Джонатан Сэголл
It All Starts Today
Ça commence aujourd'hui
Бертран Тавернье
Aimee & Jaguar
Aimée & Jaguar
Макс Фэрбербёк
Simon Magus
Simon Magus
Бен Хопкинс
War in the Highlands
La guerre dans le Haut Pays
Francis Reusser
The Color of Lies
Au coeur du mensonge
Клод Шаброль
Set Me Free
Emporte-moi
Леа Пул
Three Seasons
Ba mùa
Тони Буй
Keiho
39 keihô dai sanjûkyû jô
Есимицу Морита
Karnaval
Karnaval
Тома Венсан
Показать всех номинантов
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший актер
Михаэль Гвиздек
Night Shapes
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая актриса
Юлиана Кёлер
Aimee & Jaguar
Победитель
Мария Шрадер
Aimee & Jaguar
Победитель
Юлиана Кёлер
Aimee & Jaguar
Победитель
Мария Шрадер
Aimee & Jaguar
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший режиссер
Стивен Фрирз
The Hi-Lo Country
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший короткометражный фильм
Desserts
Desserts
Jeff Stark
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Выдающийся художественный вклад
6.6
Экзистенция
eXistenZ
Дэвид Кроненберг
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Выдающееся одиночное достижение
7.1
Влюбленный Шекспир
Shakespeare in Love
Том Стоппард, Marc Norman
For the screenwriting.
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Специальный приз жюри
7.1
Последняя песнь Мифуне
Mifunes sidste sang
Сёрен Краг-Якобсен
Победитель
Премия Альфреда Бауэра
Karnaval
Karnaval
Тома Венсан
Победитель
Голубой ангел
Journey to the Sun
Günese Yolculuk
Йешим Устаоглу
Победитель
Премия C.I.C.A.E. / Форум нового кино
6.5
Жизнь - это свист
Vida es Silbar, La
Фернандо Перез
Победитель
Премия C.I.C.A.E. / Панорама
7.3
Зона военных действий
The War Zone
Тим Рот
Победитель
Кинопремия Калигари
Viehjud Levi
Viehjud Levi
Didi Danquart
Победитель
Хрустальный Медведь / Лучший полнометражный фильм
The Tic Code
The Tic Code
Гари Виник
Победитель
Хрустальный Медведь / Лучший короткометражный фильм
Theis and Nico
Bror, min bror
Генрик Рубен Генц
Победитель
Хрустальный медведь – особое упоминание / Лучший полнометражный фильм
Only Clouds Move the Stars
Bare skyer beveger stjernene
Торун Лиан
Победитель
Pete's Meteor
Pete's Meteor
Joe O'Byrne
Победитель
Хрустальный медведь – особое упоминание / Лучший короткометражный фильм
Flugsoppan
Flugsoppan
Ylva-Li Gustafsson, Lennart Gustafsson
Победитель
Flugsoppan
Flugsoppan
Ylva-Li Gustafsson, Lennart Gustafsson
Победитель
Немецкий детский фонд – специальная награда / Лучший короткометражный фильм
En el espejo del cielo
En el espejo del cielo
Carlos Salces
Победитель
Немецкий детский фонд – особое упоминание / Лучший полнометражный фильм
Madelief: Krassen in het tafelblad
Madelief: Krassen in het tafelblad
Инеке Хаутман
Победитель
Немецкий детский фонд – особое упоминание / Лучший короткометражный фильм
The Apartment Cat
Le chat d'appartement
Sarah Roper
Победитель
Theis and Nico
Bror, min bror
Генрик Рубен Генц
Победитель
Немецкий детский фонд – Гран при / Лучший полнометражный фильм
The Tic Code
The Tic Code
Гари Виник
Tied with _Mehr-E Madari (1997)_.
Победитель
A Mother's Love
Mehr-E Madari
Kamal Tabrizi
Tied with The Tic Code (1998).
Победитель
Премия Дон Кихота
7.8
Окраина
Okraina
Петр Луцик
Победитель
Премия «Дон Кихот» — особое упоминание
The Lady
Baanoo
Дариуш Мехрджуи
Победитель
The Cruise
The Cruise
Беннет Миллер
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
It All Starts Today
Ça commence aujourd'hui
Бертран Тавернье
For its commitment to everyday heroism, its multi-layered approach to an array of social problems, and for the visual force of the storytelling.
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Форум нового кино
Dealer
Dealer
Томас Арслан
For its respectful portrayal of alienated characters and for treating a conventional yet difficult subject in a visually arresting and vivid manner.
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Панорама
Wait and See
Ah haru
Синдзи Сомай
For the originality with which it explores the familiar territory of the domestic drama and the consistent excellence of its performances.
Победитель
Премия Нетпак
2H
2H
Ying Li
For the persevering regard about the life and the death in realistic detail with an innovative and aesthetic style.
Победитель
Dil Se..
Dil Se..
Мани Ратнам
For the pleasure of cinematic spectacle to the audience and in displaying a unique quality within a typical genre of Indian cinema.
Победитель
Приз зрительских симпатий «Панорама»
Solas
Solas
Benito Zambrano
Победитель
Премия «Панорама» Нью-Йоркской киноакадемии
Uferlos
Uferlos
Marco Mittelstaedt
Победитель
Премия «Панорама» Нью-Йоркской киноакадемии — особое упоминание
Dreamers
Dreamers
Феликс Вискаррет
Победитель
A Father, a Son, a Holy Ghost
Otac, sin, sveti duh
Zelimir Gvardiol
Победитель
Премия за лучший фильм о мире
Journey to the Sun
Günese Yolculuk
Йешим Устаоглу
Победитель
Приз Экуменического жюри / Соревнование
It All Starts Today
Ça commence aujourd'hui
Бертран Тавернье
Победитель
Приз Экуменического жюри / Форум нового кино
Dealer
Dealer
Томас Арслан
Победитель
Приз Экуменического жюри / Панорама
Tala med mig systrar
Tala med mig systrar
Maj Wechselmann
Победитель
Премия Гильдии немецких артхаусных кинотеатров
6.8
Колесо фортуны
Cookie's Fortune
Роберт Олтмен
Победитель
Читательское жюри газеты "Берлинер Моргенпост" / Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
7.1
Последняя песнь Мифуне
Mifunes sidste sang
Сёрен Краг-Якобсен
Победитель
Все номинанты
7.1
Влюбленный Шекспир
Shakespeare in Love
Джон Мэдден
7.6
Тонкая красная линия
The Thin Red Line
Терренс Малик
Показать всех номинантов
Читательское жюри «Берлинер Цайтунг»
Trans
Trans
Джулиан Голдбергер
Победитель
Читательское жюри «Зигессойле»
Trick
Trick
Джим Фолл
Победитель
Специальный приз Экуменического жюри / Соревнование
Set Me Free
Emporte-moi
Леа Пул
Победитель
Специальный приз Экуменического жюри / Панорама
Solas
Solas
Benito Zambrano
Победитель
Тедди / Лучший документальный фильм
The Man Who Drove with Mandela
The Man Who Drove with Mandela
Greta Schiller
Победитель
Тедди / Лучший полнометражный фильм
7.5
Покажи мне любовь
Show Me Love / Fucking Amal
Лукас Мудиссон
Победитель
Тедди / Лучший короткометражный фильм
Liu Awaiting Spring
Liu Awaiting Spring
Andrew Soo
Победитель
Тедди / Премия жюри
Премия Вольфганга Штаудте
The Cruise
The Cruise
Беннет Миллер
Победитель
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Ширли МакЛэйн
Победитель
Камера Берлинале
Armen Medvedev
Победитель
Роберт Родригес
Победитель
Мэрил Стрип
Победитель
Награда C.I.C.A.E. – Почетное упоминание / Форум нового кино
6.5
Жизнь - это свист
Vida es Silbar, La
Фернандо Перез
Победитель
7.1
Юха
Juha
Аки Каурисмяки
Победитель
Поощрительная премия
7.1
Последняя песнь Мифуне
Mifunes sidste sang
Ибен Хьейле
For an outstanding young actress.
Победитель
7.6
Тонкая красная линия
The Thin Red Line
John Toll
For his outstanding camera work.
Победитель
It All Starts Today
Ça commence aujourd'hui
Бертран Тавернье
For the speciality of the topic.
Победитель
Премия C.I.C.A.E. – Рекомендация / Панорама
7.5
Покажи мне любовь
Show Me Love / Fucking Amal
Лукас Мудиссон
Победитель
Solas
Solas
Benito Zambrano
Победитель
EFP Падающая звезда
Леонор Уотлинг
Spain.
Победитель
Alexia Stresi
France.
Победитель
Ана Морейра
Portugal.
Победитель
Юхан Видерберг
Sweden.
Победитель
Мария Шрадер
Germany.
Победитель
Renos Haralambidis
Greece.
Победитель
Christian Schmidt
Austria,
Победитель
Ингвар Эггерт Сигюрдссон
Iceland.
Победитель
Diogo Infante
Portugal.
Победитель
Эдуардо Норьега
Spain.
Победитель
Ибен Хьейле
Denmark.
Победитель
Матье Деми
France.
Победитель
Рэйчел Стирлинг
United Kingdom.
Победитель
Мориц Бляйбтрой
Germany.
Победитель
Келли Макдоналд
United Kingdom.
Победитель
Пол Ронан
Ireland.
Победитель
Тамар ван ден Доп
The Netherlands.
Победитель
Soraya Sala
Switzerland.
Победитель
Звезда «Игры престолов» сыграет главную роль в будущей приключенческой драме — она основана на всем известной легенде
