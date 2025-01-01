Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов

В «Троне: Арес» появится лишь один герой из «Наследия»: остальных заменил Джаред Лето

У «Атаки титанов» появился достойный конкурент по кровожадности: это аниме определенно разобьет сердца зрителями

«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным

Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими

Бейл «остановился в развитии», зато Аффлек...: великий Циммер выбрал лучшего Бэтмена всех времен — герою Нолана не поздоровилось

«Не буду тратить время»: Басилашвили нашел веский повод никогда не включать «Мастера и Маргариту» Локшина — и дело не в сериале Бортко

Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино

Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные

Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле