Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Берлинале События Берлинале 1999

Все фильмы-номинанты «Берлинале» в 1999 году

Место проведения Дворец Zoopalast theatre, Берлин, Германия
Дата проведения 10 февраля 1999 - 21 февраля 1999
Золотой берлинский медведь / Лучший короткометражный фильм
Faraon Faraon
Сергей Овчаров Tied with Maski (1999).
Победитель
Masks Maski
Piotr Karwas Tied with _Faraon (1998)_.
Победитель
Все номинанты
Idyllic Idölle
Anja Perl, Petra Brix
One Night Downtown En kväll på stan
Per Carleson
El topo y el hada El topo y el hada
Грохо
Strand Strand
Susann S. Reck
Desserts Desserts
Jeff Stark
The Offering The Offering
Paul Lee
Koly Koly
Boris Kazakov
Pausa Pausa
Michele De Virgilio, Nicola Scorza
Золотой берлинский медведь
Тонкая красная линия 7.6
Тонкая красная линия The Thin Red Line
Терренс Малик
Победитель
Все номинанты
Завтрак для чемпионов 4.6
Завтрак для чемпионов Breakfast of Champions
Алан Рудольф
Between Your Legs Entre las piernas
Мануэль Гомес Перейра
Колесо фортуны 6.8
Колесо фортуны Cookie's Fortune
Роберт Олтмен
Glória Glória
Manuela Viegas
Девушка твоей мечты 6.7
Девушка твоей мечты La niña de tus ojos
Фернандо Труэба
Превратности любви 6.9
Превратности любви Playing by Heart
Уиллард Кэрролл
Экзистенция 6.6
Экзистенция eXistenZ
Дэвид Кроненберг
Ordinary Heroes Qian yan wan yu
Энн Хуэй
Journey to the Sun Günese Yolculuk
Йешим Устаоглу
Night Shapes Nachtgestalten
Андреас Дрезен
The Hi-Lo Country The Hi-Lo Country
Стивен Фрирз
Влюбленный Шекспир 7.1
Влюбленный Шекспир Shakespeare in Love
Джон Мэдден
Последняя песнь Мифуне 7.1
Последняя песнь Мифуне Mifunes sidste sang
Сёрен Краг-Якобсен
Восемь миллиметров 6.6
Восемь миллиметров 8MM
Джоэл Шумахер
Urban Feel Kesher Ir
Джонатан Сэголл
It All Starts Today Ça commence aujourd'hui
Бертран Тавернье
Aimee & Jaguar Aimée & Jaguar
Макс Фэрбербёк
Simon Magus Simon Magus
Бен Хопкинс
War in the Highlands La guerre dans le Haut Pays
Francis Reusser
The Color of Lies Au coeur du mensonge
Клод Шаброль
Set Me Free Emporte-moi
Леа Пул
Three Seasons Ba mùa
Тони Буй
Keiho 39 keihô dai sanjûkyû jô
Есимицу Морита
Karnaval Karnaval
Тома Венсан
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший актер
Михаэль Гвиздек
Night Shapes
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая актриса
Юлиана Кёлер
Юлиана Кёлер
Aimee & Jaguar
Победитель
Мария Шрадер
Мария Шрадер
Aimee & Jaguar
Победитель
Юлиана Кёлер
Юлиана Кёлер
Aimee & Jaguar
Победитель
Мария Шрадер
Мария Шрадер
Aimee & Jaguar
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший режиссер
Стивен Фрирз
Стивен Фрирз
The Hi-Lo Country
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший короткометражный фильм
Desserts Desserts
Jeff Stark
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Выдающийся художественный вклад
Экзистенция 6.6
Экзистенция eXistenZ
Дэвид Кроненберг
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Выдающееся одиночное достижение
Влюбленный Шекспир 7.1
Влюбленный Шекспир Shakespeare in Love
Том Стоппард, Marc Norman For the screenwriting.
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Специальный приз жюри
Последняя песнь Мифуне 7.1
Последняя песнь Мифуне Mifunes sidste sang
Сёрен Краг-Якобсен
Победитель
Премия Альфреда Бауэра
Karnaval Karnaval
Тома Венсан
Победитель
Голубой ангел
Journey to the Sun Günese Yolculuk
Йешим Устаоглу
Победитель
Премия C.I.C.A.E. / Форум нового кино
Жизнь - это свист 6.5
Жизнь - это свист Vida es Silbar, La
Фернандо Перез
Победитель
Премия C.I.C.A.E. / Панорама
Зона военных действий 7.3
Зона военных действий The War Zone
Тим Рот
Победитель
Кинопремия Калигари
Viehjud Levi Viehjud Levi
Didi Danquart
Победитель
Хрустальный Медведь / Лучший полнометражный фильм
The Tic Code The Tic Code
Гари Виник
Победитель
Хрустальный Медведь / Лучший короткометражный фильм
Theis and Nico Bror, min bror
Генрик Рубен Генц
Победитель
Хрустальный медведь – особое упоминание / Лучший полнометражный фильм
Only Clouds Move the Stars Bare skyer beveger stjernene
Торун Лиан
Победитель
Pete's Meteor Pete's Meteor
Joe O'Byrne
Победитель
Хрустальный медведь – особое упоминание / Лучший короткометражный фильм
Flugsoppan Flugsoppan
Ylva-Li Gustafsson, Lennart Gustafsson
Победитель
Flugsoppan Flugsoppan
Ylva-Li Gustafsson, Lennart Gustafsson
Победитель
Немецкий детский фонд – специальная награда / Лучший короткометражный фильм
En el espejo del cielo En el espejo del cielo
Carlos Salces
Победитель
Немецкий детский фонд – особое упоминание / Лучший полнометражный фильм
Madelief: Krassen in het tafelblad Madelief: Krassen in het tafelblad
Инеке Хаутман
Победитель
Немецкий детский фонд – особое упоминание / Лучший короткометражный фильм
The Apartment Cat Le chat d'appartement
Sarah Roper
Победитель
Theis and Nico Bror, min bror
Генрик Рубен Генц
Победитель
Немецкий детский фонд – Гран при / Лучший полнометражный фильм
The Tic Code The Tic Code
Гари Виник Tied with _Mehr-E Madari (1997)_.
Победитель
A Mother's Love Mehr-E Madari
Kamal Tabrizi Tied with The Tic Code (1998).
Победитель
Премия Дон Кихота
Окраина 7.8
Окраина Okraina
Петр Луцик
Победитель
Премия «Дон Кихот» — особое упоминание
The Lady Baanoo
Дариуш Мехрджуи
Победитель
The Cruise The Cruise
Беннет Миллер
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
It All Starts Today Ça commence aujourd'hui
Бертран Тавернье For its commitment to everyday heroism, its multi-layered approach to an array of social problems, and for the visual force of the storytelling.
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Форум нового кино
Dealer Dealer
Томас Арслан For its respectful portrayal of alienated characters and for treating a conventional yet difficult subject in a visually arresting and vivid manner.
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Панорама
Wait and See Ah haru
Синдзи Сомай For the originality with which it explores the familiar territory of the domestic drama and the consistent excellence of its performances.
Победитель
Премия Нетпак
2H 2H
Ying Li For the persevering regard about the life and the death in realistic detail with an innovative and aesthetic style.
Победитель
Dil Se.. Dil Se..
Мани Ратнам For the pleasure of cinematic spectacle to the audience and in displaying a unique quality within a typical genre of Indian cinema.
Победитель
Приз зрительских симпатий «Панорама»
Solas Solas
Benito Zambrano
Победитель
Премия «Панорама» Нью-Йоркской киноакадемии
Uferlos Uferlos
Marco Mittelstaedt
Победитель
Премия «Панорама» Нью-Йоркской киноакадемии — особое упоминание
Dreamers Dreamers
Феликс Вискаррет
Победитель
A Father, a Son, a Holy Ghost Otac, sin, sveti duh
Zelimir Gvardiol
Победитель
Премия за лучший фильм о мире
Journey to the Sun Günese Yolculuk
Йешим Устаоглу
Победитель
Приз Экуменического жюри / Соревнование
It All Starts Today Ça commence aujourd'hui
Бертран Тавернье
Победитель
Приз Экуменического жюри / Форум нового кино
Dealer Dealer
Томас Арслан
Победитель
Приз Экуменического жюри / Панорама
Tala med mig systrar Tala med mig systrar
Maj Wechselmann
Победитель
Премия Гильдии немецких артхаусных кинотеатров
Колесо фортуны 6.8
Колесо фортуны Cookie's Fortune
Роберт Олтмен
Победитель
Читательское жюри газеты "Берлинер Моргенпост" / Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Последняя песнь Мифуне 7.1
Последняя песнь Мифуне Mifunes sidste sang
Сёрен Краг-Якобсен
Победитель
Все номинанты
Влюбленный Шекспир 7.1
Влюбленный Шекспир Shakespeare in Love
Джон Мэдден
Тонкая красная линия 7.6
Тонкая красная линия The Thin Red Line
Терренс Малик
Читательское жюри «Берлинер Цайтунг»
Trans Trans
Джулиан Голдбергер
Победитель
Читательское жюри «Зигессойле»
Trick Trick
Джим Фолл
Победитель
Специальный приз Экуменического жюри / Соревнование
Set Me Free Emporte-moi
Леа Пул
Победитель
Специальный приз Экуменического жюри / Панорама
Solas Solas
Benito Zambrano
Победитель
Тедди / Лучший документальный фильм
The Man Who Drove with Mandela The Man Who Drove with Mandela
Greta Schiller
Победитель
Тедди / Лучший полнометражный фильм
Покажи мне любовь 7.5
Покажи мне любовь Show Me Love / Fucking Amal
Лукас Мудиссон
Победитель
Тедди / Лучший короткометражный фильм
Liu Awaiting Spring Liu Awaiting Spring
Andrew Soo
Победитель
Тедди / Премия жюри
Премия Вольфганга Штаудте
The Cruise The Cruise
Беннет Миллер
Победитель
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Ширли МакЛэйн
Ширли МакЛэйн
Победитель
Камера Берлинале
Armen Medvedev
Победитель
Роберт Родригес
Роберт Родригес
Победитель
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Победитель
Награда C.I.C.A.E. – Почетное упоминание / Форум нового кино
Жизнь - это свист 6.5
Жизнь - это свист Vida es Silbar, La
Фернандо Перез
Победитель
Юха 7.1
Юха Juha
Аки Каурисмяки
Победитель
Поощрительная премия
Последняя песнь Мифуне 7.1
Последняя песнь Мифуне Mifunes sidste sang
Ибен Хьейле For an outstanding young actress.
Победитель
Тонкая красная линия 7.6
Тонкая красная линия The Thin Red Line
John Toll For his outstanding camera work.
Победитель
It All Starts Today Ça commence aujourd'hui
Бертран Тавернье For the speciality of the topic.
Победитель
Премия C.I.C.A.E. – Рекомендация / Панорама
Покажи мне любовь 7.5
Покажи мне любовь Show Me Love / Fucking Amal
Лукас Мудиссон
Победитель
Solas Solas
Benito Zambrano
Победитель
EFP Падающая звезда
Леонор Уотлинг
Леонор Уотлинг
Spain.
Победитель
Alexia Stresi
France.
Победитель
Ана Морейра
Portugal.
Победитель
Юхан Видерберг
Sweden.
Победитель
Мария Шрадер
Мария Шрадер
Germany.
Победитель
Renos Haralambidis
Greece.
Победитель
Christian Schmidt
Austria,
Победитель
Ингвар Эггерт Сигюрдссон
Ингвар Эггерт Сигюрдссон
Iceland.
Победитель
Diogo Infante
Portugal.
Победитель
Эдуардо Норьега
Эдуардо Норьега
Spain.
Победитель
Ибен Хьейле
Denmark.
Победитель
Матье Деми
France.
Победитель
Рэйчел Стирлинг
United Kingdom.
Победитель
Мориц Бляйбтрой
Мориц Бляйбтрой
Germany.
Победитель
Келли Макдоналд
Келли Макдоналд
United Kingdom.
Победитель
Пол Ронан
Ireland.
Победитель
Тамар ван ден Доп
The Netherlands.
Победитель
Soraya Sala
Switzerland.
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
В «Троне: Арес» появится лишь один герой из «Наследия»: остальных заменил Джаред Лето
У «Атаки титанов» появился достойный конкурент по кровожадности: это аниме определенно разобьет сердца зрителями
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Бейл «остановился в развитии», зато Аффлек...: великий Циммер выбрал лучшего Бэтмена всех времен — герою Нолана не поздоровилось
«Не буду тратить время»: Басилашвили нашел веский повод никогда не включать «Мастера и Маргариту» Локшина — и дело не в сериале Бортко
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Звезда «Игры престолов» сыграет главную роль в будущей приключенческой драме — она основана на всем известной легенде
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше