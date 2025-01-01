Меню
Все фильмы-номинанты «Берлинале» в 1971 году

Место проведения Западный Берлин, Германия
Дата проведения 25 июня 1971 - 6 июля 1971
Золотой берлинский медведь / Лучший короткометражный фильм
1501 1/2 1501 1/2
Paul B. Price
Победитель
Золотой берлинский медведь
The Garden of the Finzi-Continis Il giardino dei Finzi Contini
Витторио Де Сика
Победитель
Все номинанты
Dulcima Dulcima
Frank Nesbitt
How Tasty Was My Little Frenchman Como Era Gostoso o Meu Francês
Нельсон Перейра Дос Сантос
Jaider, der einsame Jäger Jaider, der einsame Jäger
Volker Vogeler
Blushing Charlie Lyckliga skitar
Вильгот Шёман
Ninì Tirabusciò, la donna che inventò la mossa Ninì Tirabusciò, la donna che inventò la mossa
Marcello Fondato
Четыре ночи мечтателя 7.3
Четыре ночи мечтателя Quatre nuits d'un rêveur
Робер Брессон
Desperate Characters Desperate Characters
Frank D. Gilroy
Whity Whity
Райнер Вернер Фассбиндер
The Hero Bloomfield
Ричард Харрис
Кот 7.6
Кот Chat, Le
Пьер Гранье-Дефер
To Love Again Ai futatabi
Кон Итикава
Rdece klasje Rdece klasje
Zivojin Pavlovic
He Who Loves in a Glass House Wer im Glashaus liebt...
Михаэль Ферхëфен
Love Is War Love Is War
Ragnar Lasse Henriksen
Re: Lone Ang.: Lone
Franz Ernst
Appointment in Bray Rendez-vous à Bray
Андре Дельво
Декамерон 7.0
Декамерон The Decameron
Пьер Паоло Пазолини
Благослови зверей и детей 6.8
Благослови зверей и детей Bless The Beasts And Children
Стэнли Крамер
Die ersten Tage Die ersten Tage
Herbert Holba
Серебряный Берлинский Медведь / Анимационный фильм
Die Ordnung Die Ordnung
Bohumil Stepan, Boris von Borresholm
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший актер
Жан Габен
Жан Габен
Кот
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая актриса
Симона Синьоре
Симона Синьоре
Кот Tied with Shirley MacLaine for Desperate Characters (1971).
Победитель
Ширли МакЛэйн
Ширли МакЛэйн
Desperate Characters Tied with Simone Signoret for Le chat (1971).
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая операторская работа
Love Is War Love Is War
Ragnar Lasse Henriksen
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший сценарий
Desperate Characters Desperate Characters
Frank D. Gilroy
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Короткометражный фильм
In continuo In continuo
Vlatko Gilic
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Специальный приз жюри
Декамерон 7.0
Декамерон The Decameron
Пьер Паоло Пазолини
Победитель
Премия ФИПРЕССИ
Премия ФИПРЕССИ – особое упоминание
В.Р. Мистерия организма 6.8
В.Р. Мистерия организма W.R. - Misterije organizma
Душан Макавеев
Победитель
Reconstruction Anaparastasi
Тео Ангелопулос
Победитель
Argentina, mayo de 1969: Los caminos de la liberación Argentina, mayo de 1969: Los caminos de la liberación
Jorge Cedrón, Octavio Getino, Nemesio Juárez, Rodolfo Kuhn, Humberto Ríos, Фернандо Э. Соланас, Элисео Субиела, Enrique Juárez, Jorge Martín, Pablo Szir
Победитель
Премия Интерфильма – Кинопремия Отто Дибелиуса
The Garden of the Finzi-Continis Il giardino dei Finzi Contini
Витторио Де Сика
Победитель
Премия Интерфильма – Рекомендация / Соревнование
Благослови зверей и детей 6.8
Благослови зверей и детей Bless The Beasts And Children
Стэнли Крамер
Победитель
Премия Интерфильма – Рекомендация / Форум нового кино
Большая кутерьма 5.6
Большая кутерьма Große Verhau, Der
Александр Клюге
Победитель
Chicago 70 Chicago 70
Kerry Feltham
Победитель
В.Р. Мистерия организма 6.8
В.Р. Мистерия организма W.R. - Misterije organizma
Душан Макавеев
Победитель
Geschichten vom Kübelkind Geschichten vom Kübelkind
Edgar Reitz, Ula Stöckl
Победитель
Премия OCIC – Рекомендация / Форум нового кино
Bananera libertad Bananera libertad
Peter von Gunten
Победитель
Tropici Tropici
Gianni Amico
Победитель
Саламандра 6.7
Саламандра Salamandre, La
Ален Таннер
Победитель
Ramparts of Clay Remparts d'argile
Jean-Louis Bertuccelli
Победитель
Золотая табличка IWG
Rdece klasje Rdece klasje
Zivojin Pavlovic
Победитель
Премия Интерфильма / Соревнование
Blushing Charlie Lyckliga skitar
Вильгот Шёман
Победитель
Премия Интерфильма / Форум нового кино
Ramparts of Clay Remparts d'argile
Jean-Louis Bertuccelli Tied with Bananera libertad (1971) and The Woman's Film (1971).
Победитель
Bananera libertad Bananera libertad
Peter von Gunten Tied with _Remparts d'argile (1968)_ and The Woman's Film (1971).
Победитель
Премия OCIC / Соревнование
Благослови зверей и детей 6.8
Благослови зверей и детей Bless The Beasts And Children
Стэнли Крамер Tied with Quatre nuits d'un rêveur (1971).
Победитель
Четыре ночи мечтателя 7.3
Четыре ночи мечтателя Quatre nuits d'un rêveur
Робер Брессон Tied with Bless the Beasts & Children (1971).
Победитель
Премия UNICRIT
Desperate Characters Desperate Characters
Frank D. Gilroy
Победитель
C.I.D.A.L.C. Премия
Rdece klasje Rdece klasje
Zivojin Pavlovic
Победитель
Особое признание / Документальный фильм
Re: Lone Ang.: Lone
Franz Ernst
Победитель
Интерфильм Гран-при
Статуэтка UNICRIT
Басби Беркли
Победитель
