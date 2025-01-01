Меню
Все фильмы-номинанты «Берлинале» в 1953 году

Место проведения Западный Берлин, Германия
Дата проведения 18 июня 1953 - 28 июня 1953
Золотой берлинский медведь
Плата за страх 7.7
Плата за страх Salaire de la peur, Le
Анри-Жорж Клузо
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь
Green Magic Magia verde
Gian Gaspare Napolitano
Победитель
Бронзовый Берлинский Медведь
The Village Sie fanden eine Heimat
Leopold Lindtberg
Победитель
Специальный приз Сената Берлина
Man on a Tightrope Man on a Tightrope
Элиа Казан
Победитель
The City Stands Trial Processo alla città
Луиджи Дзампа
Победитель
Where Chimneys Are Seen Entotsu no mieru basho
Heinosuke Gosho
Победитель
