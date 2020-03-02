Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Кристиан Петцольд
Кристиан Петцольд
Christian Petzold
О персоне
Фильмография
Новости
Награды и номинации
Кристиан Петцольд
Christian Petzold
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
14 сентября 1960
Возраст
61 год
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Кристиана Петцольда
Родился 14 сентября 1960 года. Хильден, Германия.
Развернуть
Фильмография Кристиана Петцольда
Ундина
мелодрама
2020, Германия / Франция
6.0
Транзит
драма
2018, Германия / Франция
6.0
Феникс
драма
2014, Германия
7.0
Барбара
драма
2012, Германия
4.0
Йелла
мелодрама, драма, триллер
2007, Германия
6.0
Призраки
драма
2005, Германия
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Рассказываем о фильме «Ундина», показанном на Берлинале-2020
Старая сказка на фоне вневременного Берлина.
Написать
2 марта 2020 12:04
Фильм с Робертом Паттинсоном попал в конкурсную программу Берлинале
Названо еще несколько фильмов, вошедших в конкурсную программу Берлинского международного кинофестиваля. Среди них лента «Девица» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Режиссерское
Написать
16 января 2018 22:36
Все новости
Related video
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь