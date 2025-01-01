Меню
Киноафиша Кинофестивали Берлинале События Берлинале 2008

Все фильмы-номинанты «Берлинале» в 2008 году

Место проведения Дворец Berlinale Palast, Берлин, Германия
Дата проведения 7 февраля 2008 - 17 февраля 2008
Золотой берлинский медведь / Лучший короткометражный фильм
O zi buna de plaja O zi buna de plaja
Bogdan Mustata
Победитель
Все номинанты
White Horse White Horse
Maryann DeLeo, Christophe Bisson
RGB XYZ RGB XYZ
David O'Reilly
Tommy Tommy
Tora Mårtens
Haze Haze
Энтони Чен
Reise zum Wald Reise zum Wald
Jörn Staeger
Mompelaar Mompelaar
Wim Reygaert, Марк Джеймс Рулс
K K
Harley Hessel
Mompelaar Mompelaar
Wim Reygaert, Марк Джеймс Рулс
Târziu Târziu
Паул Негоеску
B teme B teme
Ольга Гнедич
Giganti Giganti
Фабио Молло
Udedh Bun Udedh Bun
Siddharth Sinha
Золотой берлинский медведь
Элитный отряд 8.2
Элитный отряд Tropa de Elite
Жозе Падилья
Победитель
Все номинанты
Сады ночи 7.2
Сады ночи Gardens of the Night
Дэмиэн Харрис
6.0
Огненное сердце Feuerherz
Луиджи Фалорни
Неугомонный 6.1
Неугомонный Restless
Амос Коллек
Вера в любовь 6.9
Вера в любовь Zuo you / In Love We Trust
Ван Сяошуай
Элегия 6.6
Элегия Elegy
Изабель Койшет
Смотреть трейлер
Я так давно тебя люблю 7.3
Я так давно тебя люблю Il y a longtemps que je t'aime
Филипп Клодель
Смотреть трейлер
Воробей 7.2
Воробей Man jeuk / Sparrow
Джонни То
Кабеи 6.6
Кабеи Kaabee / Kabei
Ёдзи Ямада
Смотреть трейлер
Night and Day Bam gua nat
Хон Сан-су
Воробьиная песня 7.9
Воробьиная песня Avaze Gonjeshk-ha / The Song of Sparrows
Маджид Маджиди
Балласт 6.9
Балласт Ballast
Лэнс Хаммер
Стандартная процедура 7.4
Стандартная процедура Standard Operating Procedure
Эррол Моррис
Леди Джейн 6.2
Леди Джейн Lady Jane
Робер Гедигян
Нефть 7.9
Нефть There Will Be Blood
Пол Томас Андерсон
Смотреть трейлер
Джулия 7.0
Джулия Julia
Эрик Зонка
Смотреть трейлер
Цвет сакуры 7.0
Цвет сакуры Kirschblüten - Hanami
Дорис Дёрри
Смотреть трейлер
Тихий хаос 6.8
Тихий хаос Caos calmo
Антонелло Гримальди
Черный лед 6.5
Черный лед Musta jää
Петри Котвица
Озеро Тахо 6.6
Озеро Тахо Te acuerdas de Lake Tahoe?
Фернандо Эймбке
Беззаботная 6.7
Беззаботная Happy-Go-Lucky
Майк Ли
Смотреть трейлер
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший актер
Мухаммад Амир Наджи
Воробьиная песня
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая актриса
Салли Хокинс
Салли Хокинс
Беззаботная
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший режиссер
Пол Томас Андерсон
Пол Томас Андерсон
Нефть
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший сценарий
Вера в любовь 6.9
Вера в любовь Zuo you / In Love We Trust
Ван Сяошуай
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший короткометражный фильм
Udedh Bun Udedh Bun
Siddharth Sinha
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Гран-при жюри
Стандартная процедура 7.4
Стандартная процедура Standard Operating Procedure
Эррол Моррис
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Выдающийся художественный вклад
Нефть 7.9
Нефть There Will Be Blood
Джонни Гринвуд For the music.
Победитель
Смотреть трейлер
Премия Альфреда Бауэра
Озеро Тахо 6.6
Озеро Тахо Te acuerdas de Lake Tahoe?
Фернандо Эймбке
Победитель
Премия C.I.C.A.E. / Форум
Объединенная Красная армия 6.9
Объединенная Красная армия Jitsuroku rengô sekigun: Asama sansô e no michi
Кодзи Вакамацу
Победитель
Премия C.I.C.A.E. / Панорама
Реванш 7.2
Реванш Revanche
Гёц Шпильманн
Победитель
Смотреть трейлер
Кинопремия Калигари
Slingshot Tirador
Брийанте Мендоса
Победитель
Хрустальный Медведь / Поколение 14плюс - лучший полнометражный фильм
Черный шар 7.2
Черный шар The Black Balloon
Элисса Даун
Победитель
Хрустальный Медведь / Поколение 14плюс - лучший короткометражный фильм
You, Me and Him Café com Leite
Daniel Ribeiro
Победитель
Все номинанты
Summer Breaks Summer Breaks
Sean Kruck
João e o Cão João e o Cão
André Marques
Хрустальный Медведь / Поколение Кплюс - лучший полнометражный фильм
Будда рухнул от стыда 7.0
Будда рухнул от стыда Buda as sharm foru rikht
Хана Махмальбаф
Победитель
Хрустальный Медведь / «Поколение Кплюс» — лучший короткометражный фильм
Nana Nana
Уорвик Торнтон
Победитель
Все номинанты
The Air Ace The Air Ace
Svilen Dimitrov
Хрустальный медведь – особое упоминание / Поколение 14плюс - лучший полнометражный фильм
Сита поет блюз 7.8
Сита поет блюз Sita Sings the Blues
Нина Пэйли
Победитель
Смотреть трейлер
Хрустальный медведь – особое упоминание / Поколение 14плюс - лучший короткометражный фильм
Take 3 Take 3
Роузэнн Лианг
Победитель
Хрустальный медведь – особое упоминание / Поколение Кплюс - лучший полнометражный фильм
The Ten Lives of Titanic the Cat Titanics ti liv
Грета Бо-Вааль
Победитель
Хрустальный медведь – особое упоминание / «Поколение Кплюс»: лучший короткометражный фильм
Новичок 7.1
Новичок New Boy
Стеф Грин
Победитель
Немецкий детский фонд – особое упоминание
Немой 7.0
Немой Mutum
Сандра Когут
Победитель
Немецкий детский фонд – Гран при
Путешествие на запад 6.2
Путешествие на запад Tous à l'Ouest: Une aventure de Lucky Luke
Оливер Жан-Мари
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
Озеро Тахо 6.6
Озеро Тахо Te acuerdas de Lake Tahoe?
Фернандо Эймбке
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Форум молодого кино
Shahida Shahida
Natalie Assouline
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Панорама
Русалка 7.1
Русалка The Mermaid
Анна Меликян
Победитель
Премия Манфреда Зальцгебера
Glasses Megane
Наоко Огигами
Победитель
Премия Нетпак
Объединенная Красная армия 6.9
Объединенная Красная армия Jitsuroku rengô sekigun: Asama sansô e no michi
Кодзи Вакамацу For a monumental work, humanising the failure of the generation's idealism in an effective way.
Победитель
Премия "Нетпак" – особое упоминание
Paruthiveeran Paruthiveeran
Ameer Sultan For his strong control of his craft, an expressionistic vision of his community and combining a modern technique with a classic narrative.
Победитель
Приз зрительских симпатий «Панорама»
Лимонное дерево 7.4
Лимонное дерево Etz limon
Эран Риклис
Победитель
Премия за лучший фильм о мире
Будда рухнул от стыда 7.0
Будда рухнул от стыда Buda as sharm foru rikht
Хана Махмальбаф
Победитель
Приз UIP Берлин (европейский короткометражный фильм)
Frankie Frankie
Даррен Торнтон
Победитель
Приз Экуменического жюри / Соревнование
Я так давно тебя люблю 7.3
Я так давно тебя люблю Il y a longtemps que je t'aime
Филипп Клодель
Победитель
Смотреть трейлер
Приз Экуменического жюри / Форум
Corridor No. 8 Corridor No. 8
Борис Десподов
Победитель
Приз Экуменического жюри / Панорама
Мальчик А 7.9
Мальчик А Boy A
Джон Краули
Победитель
Смотреть трейлер
Премия Гильдии немецких артхаусных кинотеатров
Неугомонный 6.1
Неугомонный Restless
Амос Коллек
Победитель
Читательское жюри газеты "Берлинер Моргенпост" / Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Я так давно тебя люблю 7.3
Я так давно тебя люблю Il y a longtemps que je t'aime
Филипп Клодель
Победитель
Смотреть трейлер
Читательское жюри «Зигессойле»
Be Like Others Be Like Others
Таназ Эшагиан
Победитель
Особый Тедди
Тедди / Лучший документальный фильм
Football Under Cover Football Under Cover
David Assmann, Ayat Najafi
Победитель
Все номинанты
Wild Combination: A Portrait of Arthur Russell Wild Combination: A Portrait of Arthur Russell
Мэтт Вульф
Патти Смит. Мечта жизни 7.0
Патти Смит. Мечта жизни Patti Smith: Dream of life
Стивен Себринг
Derek Derek
Isaac Julien
Тедди / Лучший полнометражный фильм
The Amazing Truth About Queen Raquela The Amazing Truth About Queen Raquela
Олаф де Флёр Йоханнессон
Победитель
Все номинанты
Грязь и мудрость 6.4
Грязь и мудрость Filth and Wisdom
Мадонна
Тедди / Лучший короткометражный фильм
Ok
Felipe Sholl
Победитель
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Франческо Рози
Победитель
Камера Берлинале
Отто Зандер
Победитель
Карлхайнц Бём
Победитель
Особое упоминание / Лучший короткометражный фильм
Surface Superfície
Rui Xavier
Победитель
RGB XYZ RGB XYZ
David O'Reilly
Победитель
Премия Манфреда Зальцгебера – особое упоминание
Suddenly, Last Winter Improvvisamente l'inverno scorso
Luca Ragazzi, Gustav Hofer
Победитель
Премия «Берлин сегодня»
Match Factor Match Factor
Maheen Zia
Победитель
ДИАЛОГ в перспективе
Все номинанты
Teenage Angst Teenage Angst
Томас Штубер
ДИАЛОГ в перспективе – особое упоминание
Lostage Lostage
Bettina Eberhard
Победитель
Приз экуменического жюри – особое упоминание / Соревнование
Вера в любовь 6.9
Вера в любовь Zuo you / In Love We Trust
Ван Сяошуай
Победитель
Кинопремия Международной амнистии
Торговец сном 5.9
Торговец сном Sleep Dealer
Алекс Ривера
Победитель
Фемина-Кинопремия
Реванш 7.2
Реванш Revanche
Maria Gruber For the production design.
Победитель
Смотреть трейлер
Кинотеатры "Европа"
Реванш 7.2
Реванш Revanche
Гёц Шпильманн
Победитель
Смотреть трейлер
Лучший дебютный фильм
Asyl: Park and Love Hotel Pâku ando rabuhoteru
Izuru Kumasaka
Победитель
Все номинанты
3 дня 5.8
3 дня Tres días
Ф. Хавьер Гутьеррес
Смотреть трейлер
Приз жюри Тедди
Be Like Others Be Like Others
Таназ Эшагиан
Победитель
Премия DAAD за короткометражный фильм
B teme B teme
Ольга Гнедич
Победитель
Приз зрительских симпатий Тедди / Тедди
Football Under Cover Football Under Cover
David Assmann, Ayat Najafi
Победитель
Кинопремия "Международная амнистия" - Специальное упоминание
Be Like Others Be Like Others
Таназ Эшагиан
Победитель
Фемина-Кинопремия - особое упоминание
Teenage Angst Teenage Angst
Isabelle Baumgartner For the costume design.
Победитель
Читательское жюри газеты "Тагессшпигель"
God Man Dog Liu lang shen gou ren
Синин Чэнь
Победитель
Лучший европейский короткометражный фильм
Все номинанты
Spending the Night Myskväll
Sandra Harms, Amanda Adolfsson
Spending the Night Myskväll
Sandra Harms, Amanda Adolfsson
EFP Падающая звезда
Стайн Фишер Кристенсен
Denmark
Победитель
Жольт Надь
Hungary
Победитель
Анамария Маринка
Анамария Маринка
Romania
Победитель
Nicolas Cazalé
France
Победитель
Йоэль Басман
Йоэль Басман
Switzerland
Победитель
Marko Igonda
Slovakia
Победитель
Элио Джермано
Элио Джермано
Italy
Победитель
Ханна Херцшпрунг
Ханна Херцшпрунг
Germany
Победитель
Maryam Hassouni
The Netherlands
Победитель
