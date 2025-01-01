Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Берлинале События Берлинале 1997

Все фильмы-номинанты «Берлинале» в 1997 году

Место проведения Дворец Zoopalast theatre, Берлин, Германия
Дата проведения 13 февраля 1997 - 24 февраля 1997
Золотой берлинский медведь / Лучший фильм
Народ против Ларри Флинта 7.1
Народ против Ларри Флинта The People vs. Larry Flynt
Милош Форман
Победитель
Все номинанты
Три истории 7.1
Три истории Tri istorii
Кира Муратова
Viva Erotica Sik ching nam lui
Derek Tung-Sing Yee
Moonlight Serenade Setouchi munraito serenade
Масахиро Синода
Ромео + Джульетта 7.1
Ромео + Джульетта Romeo + Juliet
Баз Лурманн
Смотреть трейлер
The Island on Bird Street The Island on Bird Street
Сёрен Краг-Якобсен
Under Western Eyes Leneged Einayim Ma'araviyot
Joseph Pitchhadze
Суровое испытание 6.8
Суровое испытание The Crucible
Николас Хайтнер
Surveillance Mai fu
Jianxin Huang
Снежное чувство Смиллы 6.4
Снежное чувство Смиллы Smilla's Sense of Snow
Билле Аугуст
Rosewood Rosewood
Джон Синглтон
Twin Town Twin Town
Кевин Аллен
Английский пациент 7.7
Английский пациент The English Patient
Энтони Мингелла
Secrets of the Heart Secretos del corazón
Montxo Armendáriz
В любви и войне 5.9
В любви и войне In Love and War
Ричард Аттенборо
Life is All You Get Das Leben ist eine Baustelle.
Вольфганг Беккер
Comanche Territory Territorio Comanche
Херардо Эрреро
Чeтыре дня в сентябре 7.4
Чeтыре дня в сентябре O Que é Isso, Companheiro?
Бруно Баррето
Девочка никто 5.9
Девочка никто Panna Nikt
Анджей Вайда
Lucie Aubrac Lucie Aubrac
Клод Берри
The River He liu
Цай Минлян
Kitchen Wo ai chu fang
Хо Йим
Генеалогия преступления 6.4
Генеалогия преступления Généalogies d'un crime
Рауль Руис
Port Djema Port Djema
Éric Heumann
Get on the Bus Get on the Bus
Спайк Ли
Золотой берлинский медведь / Лучший короткометражный фильм
Senaste Nytt Senaste Nytt
Per Carleson
Победитель
Все номинанты
Malraux Malraux
Раймон Депардон, Roger Ikhlef
Late at Night Late at Night
Stefanie Jordan, Stefanie Saghri, Claudia Zoller
Русалка 6.4
Русалка Rusalka
Александр Петров
Late at Night Late at Night
Stefanie Jordan, Stefanie Saghri, Claudia Zoller
Adventure Pizze Äventyrspizza
Eva Lindström
Seduction Du zéro des arènes
Isabelle Faivre
Yellow Yellow
Саймон Бофой, Bille Eltringham
Icarus Ikarosz
Géza M. Tóth
Malraux Malraux
Раймон Депардон, Roger Ikhlef
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший актер
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо
Ромео + Джульетта
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая актриса
Жюльетт Бинош
Жюльетт Бинош
Английский пациент
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший режиссер
Éric Heumann
Port Djema
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший короткометражный фильм
Late at Night Late at Night
Stefanie Jordan, Stefanie Saghri, Claudia Zoller
Победитель
Late at Night Late at Night
Stefanie Jordan, Stefanie Saghri, Claudia Zoller
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Выдающийся художественный вклад
Генеалогия преступления 6.4
Генеалогия преступления Généalogies d'un crime
Рауль Руис
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Выдающееся одиночное достижение
The Island on Bird Street The Island on Bird Street
Збигнев Прайснер For his music in the film.
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Специальный приз жюри
The River He liu
Цай Минлян
Победитель
Премия Альфреда Бауэра
Ромео + Джульетта 7.1
Ромео + Джульетта Romeo + Juliet
Баз Лурманн
Победитель
Смотреть трейлер
Голубой ангел
Secrets of the Heart Secretos del corazón
Montxo Armendáriz
Победитель
Кинопремия Калигари
Nobody's Business Nobody's Business
Alan Berliner
Победитель
Хрустальный Медведь / 14плюс: Лучший полнометражный фильм
Премия «Панорама» Нью-Йоркской киноакадемии
Spindrift Spindrift
Simone Horrocks
Победитель
Премия за лучший фильм о мире
Off Season Nach Saison
Пепе Данкварт, Mirjam Quinte
Победитель
Читательское жюри «Зигессойле»
All Over Me All Over Me
Alex Sichel
Победитель
Особый Тедди
Тедди / Лучший документальный фильм/фильм-эссе
УБИЙЦА и убийца 6.9
УБИЙЦА и убийца MURDER and murder
Yvonne Rainer
Победитель
Тедди / Лучший полнометражный фильм
All Over Me All Over Me
Alex Sichel
Победитель
Тедди / Лучший короткометражный фильм
Heroines of Love Heldinnen der Liebe
Lily Besilly, Nathalie Percillier
Победитель
Heroines of Love Heldinnen der Liebe
Lily Besilly, Nathalie Percillier
Победитель
Премия Вольфганга Штаудте
O Sertão das Memórias O Sertão das Memórias
José Araújo
Победитель
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Ким Новак
Победитель
Камера Берлинале
Энн Хуэй
Победитель
Франц Зайтц
Победитель
Армин Мюллер-Шталь
Армин Мюллер-Шталь
Победитель
Лорен Бэколл
Лорен Бэколл
Победитель
Особое упоминание
Девочка никто 5.9
Девочка никто Panna Nikt
Анна Вельгуцка For the promising performance of a young actress.
Победитель
Life is All You Get Das Leben ist eine Baustelle.
Вольфганг Беккер For the humorous and ironic portrayal of the changes taking place in present-day Berlin.
Победитель
The Island on Bird Street The Island on Bird Street
Jordan Kiziuk For the promising performance of a young actor.
Победитель
Get on the Bus Get on the Bus
Спайк Ли For the examplary ensemble acting of the whole team.
Победитель
Форум / Лучший фильм
Все номинанты
A Starry Sky Um Céu de Estrelas
Tata Amaral
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
В «Троне: Арес» появится лишь один герой из «Наследия»: остальных заменил Джаред Лето
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов
«Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг?
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Бейл «остановился в развитии», зато Аффлек...: великий Циммер выбрал лучшего Бэтмена всех времен — герою Нолана не поздоровилось
«Горбатая лошадь» или «Необычный вор»: сможете угадать 5 фильмов СССР по иностранным переводам названий? (тест)
Аль Пачино почти отказался от одной из своих лучших ролей — но передумал и получил номинацию на «Оскар»
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
«Не буду тратить время»: Басилашвили нашел веский повод никогда не включать «Мастера и Маргариту» Локшина — и дело не в сериале Бортко
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше