Жорес, 2012

Жанр: документальный биография В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 6.9 Оцените 12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9 Продолжительность 1 час 23 минуты Год выпуска 2012 Премьера в России 11 февраля 2012 Премьера в мире 11 февраля 2012 Возраст 16+ Режиссер Венсан Дьётр В ролях Венсан Дьётр Ева Трюффо Все актеры и съемочная группа 1 постер

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