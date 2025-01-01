Меню
Киноафиша Кинофестивали Берлинале События Берлинале 1970

Все фильмы-номинанты «Берлинале» в 1970 году

Место проведения Западный Берлин, Германия
Дата проведения 26 июня 1970 - 7 июля 1970
Золотой берлинский медведь
Все номинанты
Шведская история любви 7.3
Шведская история любви En kärlekshistoria
Рой Андерссон
Конформист 7.2
Конформист Il conformista
Бернардо Бертолуччи
Смотреть трейлер
The Time to Die Le temps de mourir
André Farwagi
Борсалино 7.1
Борсалино Borsalino
Жак Дере Due to the premature ending of the festival this movie was not being screened.
Дни и ночи в лесу 7.9
Дни и ночи в лесу Aranyer Din Ratri
Сатьяджит Рай
The Customer of the Off Season Ore'ach B'Onah Metah
Моше Мизрахи
The Prophet of Hunger O Profeta da Fome
Maurice Capovilla
A Baltic Tragedy Baltutlämningen
Johan Bergenstråhle The movie was being screened on an informal basis after the premature ending of the festival.
Black Out Black Out
Jean-Louis Roy The movie was being screened on an informal basis after the premature ending of the festival.
Jackal of Nahueltoro El chacal de Nahueltoro
Мигель Литтин
A Girl Called Jules La ragazza di nome Giulio
Тонино Валерии Due to the premature ending of the festival this movie was not being screened.
Eden and After L'Eden et après
Ален Роб-Грийе
The Howl L'urlo
Тинто Брасс
O.K. (фильм) 7.1
O.K. (фильм) O.K.
Михаэль Ферхëфен
Apart from Life Chi no mure
Кэй Кумаи
Why Does Herr R. Run Amok? Warum läuft Herr R. Amok
Райнер Вернер Фассбиндер
El extraño caso del doctor Fausto El extraño caso del doctor Fausto
Гонсало Суарез Due to the premature ending of the festival this movie was not being screened.
Of Gods and the Undead Os Deuses e os Mortos
Руй Гуерра
The Inheritors Los herederos
David Stivel
Klann - grand guignol Klann - grand guignol
Patrick Ledoux Special screening.
Out of It Out of It
Paul Williams
Dionysus in '69 Dionysus in '69
Брайан Де Пальма
Премия ФИПРЕССИ
Премия ФИПРЕССИ – особое упоминание
Премия Интерфильма – Рекомендация
Шведская история любви 7.3
Шведская история любви En kärlekshistoria
Рой Андерссон
Победитель
Why Does Herr R. Run Amok? Warum läuft Herr R. Amok
Райнер Вернер Фассбиндер
Победитель
Out of It Out of It
Paul Williams
Победитель
The Prophet of Hunger O Profeta da Fome
Maurice Capovilla
Победитель
Конформист 7.2
Конформист Il conformista
Бернардо Бертолуччи
Победитель
Смотреть трейлер
Премия OCIC – Рекомендация
The Customer of the Off Season Ore'ach B'Onah Metah
Моше Мизрахи
Победитель
Jackal of Nahueltoro El chacal de Nahueltoro
Мигель Литтин
Победитель
Why Does Herr R. Run Amok? Warum läuft Herr R. Amok
Райнер Вернер Фассбиндер
Победитель
Out of It Out of It
Paul Williams
Победитель
C.I.D.A.L.C. Премия Ганди
A Test of Violence A Test of Violence
Стюарт Купер
Победитель
C.I.D.A.L.C. Серебряная медаль
Джинджер Роджерс
Джинджер Роджерс
For her outstanding achievements as a dancer and actress.
Победитель
Золотая табличка IWG
Шведская история любви 7.3
Шведская история любви En kärlekshistoria
Рой Андерссон
Победитель
Премия Интерфильма
Специальная награда журналистов
Шведская история любви 7.3
Шведская история любви En kärlekshistoria
Рой Андерссон
Победитель
The Customer of the Off Season Ore'ach B'Onah Metah
Моше Мизрахи
Победитель
Конформист 7.2
Конформист Il conformista
Бернардо Бертолуччи
Победитель
Смотреть трейлер
Премия OCIC / Премия OCIC
Премия UNICRIT
Шведская история любви 7.3
Шведская история любви En kärlekshistoria
Рой Андерссон Tied with Le temps de mourir (1970).
Победитель
The Time to Die Le temps de mourir
André Farwagi Tied with En kärlekshistoria (1970).
Победитель
UNICRIT Специальная награда
Фред Астер
Фред Астер
For his achievements in the development of the musical and dancing film genre.
Победитель
Год проведения
Номинации

