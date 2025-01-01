Меню
Киноафиша Кинофестивали Берлинале События Берлинале 1972

Все фильмы-номинанты «Берлинале» в 1972 году

Место проведения Западный Берлин, Германия
Дата проведения 23 июня 1972 - 4 июля 1972
Золотой берлинский медведь
Кентерберийские рассказы 6.4
Кентерберийские рассказы I racconti di Canterbury
Пьер Паоло Пазолини
Победитель
Все номинанты
Старая дева 5.9
Старая дева Vieille fille, La
Жан-Пьер Блан
Weekend of a Champion Weekend of a Champion
Роман Полански, Frank Simon
John, the Knife and the River João en het mes
Джордж Слейзер
Аудиенция 6.7
Аудиенция L'udienza
Марко Феррери
Горькие слезы Петры Фон Кант 7.6
Горькие слезы Петры Фон Кант Die bitteren Tränen der Petra von Kant
Райнер Вернер Фассбиндер
The House Without Frontiers La casa sin fronteras
Педро Олеа
The Bar at the Crossing Le bar de la fourche
Alain Levent
Seokhwachon Seokhwachon
Jung Jin-woo
Traces of a Black Haired Girl Tragovi crne devojke
Zdravko Randic
Closed Ward Lukket avdeling
Arnljot Berg
Oh, to Be on the Bandwagon! Man sku' være noget ved musikken
Хеннинг Карлсен
Neither by Day Nor by Night Lo B'Yom V'Lo B'Layla
Стивен Хиллиард Штерн
Top of the Heap Top of the Heap
Christopher St. John
The Missing Clerk Den forsvundne fuldmægtig
Gert Fredholm
The Rendezvous Yakusoku
Kôichi Saitô
The Possession of Joel Delaney The Possession of Joel Delaney
Уорис Хуссейн
Why? Detenuto in attesa di giudizio
Нанни Лой
Больница 7.2
Больница The Hospital
Артур Хиллер
Хаммерсмит вышел на волю 5.7
Хаммерсмит вышел на волю Hammersmith Is Out
Питер Устинов
Honeymoon Smekmånad
Claes Lundberg
Olympia - Olympia Olympia - Olympia
Jochen Bauer
Reshma and Shera Reshma Aur Shera
Сунил Датт
Золотой берлинский медведь / Короткометражный фильм
Flyaway Flyaway
Robin Lehman
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший актер
Альберто Сорди
Альберто Сорди
Why?
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая актриса
Элизабет Тейлор
Элизабет Тейлор
Хаммерсмит вышел на волю
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший режиссер
Жан-Пьер Блан
Старая дева
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Короткометражный фильм
The Selfish Giant The Selfish Giant
Peter Sander
Победитель
Tri etide za Cathy i Milosa Tri etide za Cathy i Milosa
Joze Pogacnik
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Специальная награда
Серебряный Берлинский Медведь / Специальный приз жюри
Больница 7.2
Больница The Hospital
Артур Хиллер
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
Аудиенция 6.7
Аудиенция L'udienza
Марко Феррери Tied with Family Life (1971).
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Форум нового кино
Family Life Family Life
Кен Лоуч Tied with L'udienza (1972).
Победитель
Награда C.I.D.A.L.C. – Почетное упоминание
Старая дева 5.9
Старая дева Vieille fille, La
Филипп Нуаре
Победитель
Премия Интерфильма – Кинопремия Отто Дибелиуса
Closed Ward Lukket avdeling
Arnljot Berg
Победитель
Премия Интерфильма – Кинопремия Отто Дибелиуса / Короткометражный фильм
Da mußte die böse Frau die ganzen Mohrrüben selber fressen Da mußte die böse Frau die ganzen Mohrrüben selber fressen
Thomas Keck
Победитель
Премия Интерфильма – Рекомендация / Форум нового кино
Winter Soldier Winter Soldier
Победитель
Dear Mother, I'm All Right Liebe Mutter, mir geht es gut
Christian Ziewer
Победитель
São Bernardo São Bernardo
Leon Hirszman
Победитель
У святого Михаила был петух 7.2
У святого Михаила был петух San Michele aveva un gallo
Паоло Тавиани, Витторио Тавиани
Победитель
Coup pour coup Coup pour coup
Marin Karmitz
Победитель
Rosa and Lin Rosa und Lin
Klaus Emmerich
Победитель
Family Life Family Life
Кен Лоуч
Победитель
Премия OCIC – Рекомендация / Соревнование
Больница 7.2
Больница The Hospital
Артур Хиллер
Победитель
Старая дева 5.9
Старая дева Vieille fille, La
Жан-Пьер Блан
Победитель
Премия OCIC – Рекомендация / Форум нового кино
The Days of Water Los días del agua
Мануэль Октавио Гомез
Победитель
Корова 7.9
Корова Gaav
Дариуш Мехрджуи
Победитель
Emitai Emitaï
Усман Сембен
Победитель
Family Life Family Life
Кен Лоуч
Победитель
El pueblo se levanta El pueblo se levanta
Festival title: Young Lords.
Победитель
The French Calvinists Les camisards
Рене Альо
Победитель
Золотая табличка IWG
Neither by Day Nor by Night Lo B'Yom V'Lo B'Layla
Abraham Raz, Gisa W. Slonim, Стивен Хиллиард Штерн
Победитель
Neither by Day Nor by Night Lo B'Yom V'Lo B'Layla
Abraham Raz, Gisa W. Slonim, Стивен Хиллиард Штерн
Победитель
Премия Интерфильма / Форум нового кино
The French Calvinists Les camisards
Рене Альо
Победитель
The Postman Postchi
Дариуш Мехрджуи
Победитель
Премия OCIC / Соревнование
The Missing Clerk Den forsvundne fuldmægtig
Gert Fredholm
Победитель
Премия OCIC / Форум нового кино
The Night of San Juan El coraje del pueblo
Хорхе Санхинес
Победитель
Премия UNICRIT
Старая дева 5.9
Старая дева Vieille fille, La
Анни Жирардо, Филипп Нуаре
Победитель
C.I.D.A.L.C. Премия
Neither by Day Nor by Night Lo B'Yom V'Lo B'Layla
Стивен Хиллиард Штерн
Победитель
Особое признание / Документальный фильм
Olympia - Olympia Olympia - Olympia
Jochen Bauer
Победитель
Weekend of a Champion Weekend of a Champion
Роман Полански, Frank Simon
Победитель
Интерфильм Гран-при
Blanche Blanche
Валериан Боровчик
Победитель
