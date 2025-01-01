José Luis García Sánchez The Golden Berlin Bear of 1978 actually was given for the spanish contribution to the festival at all. Also included were: Las palabras de Max (1978) by Emilio Martínez Lázaro and Ascensor (1978), a short by 'Tomás Muñoz'
Победитель
Все номинанты
Lemon PopsicleEskimo Limon
Боаз Дэвидсон
Jörg Ratgeb - PainterJörg Ratgeb - Maler
Bernhard Stephan
7.1
БирюкBiryuk
Роман Балаян
RhinegoldRheingold
Nikolaus Schilling
7.9
ПремьераOpening night
Джон Кассаветис
Flaming HeartsFlammende Herzen
Walter Bockmayer, Rolf Bührmann
Pas koji je voleo vozovePas koji je voleo vozove
Горан Паскалевич
Closed CircuitCircuito chiuso
Джулиано Монтальдо
My Father's Happy YearsApám néhány boldog éve
Sándor Simó
The FallA Queda
Руй Гуерра, Нелсон Шавьер
Moritz, Dear MoritzMoritz, lieber Moritz
Харк Бом
Outrageous!Outrageous!
Richard Brenner
A Night Full of RainLa fine del mondo nel nostro solito letto in una notte piena di pioggia
Лина Вертмюллер
AvantazhAvantazh
Георги Дюлгеров
One Page of LoveUne page d'amour
Maurice Rabinowicz
7.6
ШахматистыShatranj ke khilari
Сатьяджит Рай
The TeacherEl brigadista
Octavio Cortázar
Death of a PresidentSmierc prezydenta
Ежи Кавалерович
Paper FlowersFlores de papel
Габриэль Ретес
The Brothers LionheartBröderna Lejonhjärta
Олле Хелльбом
The Far RoadToi ippon no michi
Sachiko Hidari
Germany in AutumnDeutschland im Herbst
Райнер Вернер Фассбиндер, Alf Brustellin, Hans Peter Cloos, Александр Клюге, Maximiliane Mainka, Beate Mainka-Jellinghaus, Edgar Reitz, Катя Рупе, Фолькер Шлендорф, Peter Schubert, Bernhard Sinkel
