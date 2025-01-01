Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Берлинале События Берлинале 1978

Все фильмы-номинанты «Берлинале» в 1978 году

Место проведения Западный Берлин, Германия
Дата проведения 22 февраля 1978 - 5 марта 1978
Золотой берлинский медведь / Лучший короткометражный фильм
What Did We Do to the Hens Co jsme udelali slepicím
Josef Hekrdle, Владимир Йиранек
Победитель
Золотой берлинский медведь
Trout Las truchas
José Luis García Sánchez The Golden Berlin Bear of 1978 actually was given for the spanish contribution to the festival at all. Also included were: Las palabras de Max (1978) by Emilio Martínez Lázaro and Ascensor (1978), a short by 'Tomás Muñoz'
Победитель
Все номинанты
Lemon Popsicle Eskimo Limon
Боаз Дэвидсон
Jörg Ratgeb - Painter Jörg Ratgeb - Maler
Bernhard Stephan
Бирюк 7.1
Бирюк Biryuk
Роман Балаян
Rhinegold Rheingold
Nikolaus Schilling
Премьера 7.9
Премьера Opening night
Джон Кассаветис
Flaming Hearts Flammende Herzen
Walter Bockmayer, Rolf Bührmann
Pas koji je voleo vozove Pas koji je voleo vozove
Горан Паскалевич
Closed Circuit Circuito chiuso
Джулиано Монтальдо
My Father's Happy Years Apám néhány boldog éve
Sándor Simó
The Fall A Queda
Руй Гуерра, Нелсон Шавьер
Moritz, Dear Moritz Moritz, lieber Moritz
Харк Бом
Outrageous! Outrageous!
Richard Brenner
A Night Full of Rain La fine del mondo nel nostro solito letto in una notte piena di pioggia
Лина Вертмюллер
Avantazh Avantazh
Георги Дюлгеров
One Page of Love Une page d'amour
Maurice Rabinowicz
Шахматисты 7.6
Шахматисты Shatranj ke khilari
Сатьяджит Рай
Flaming Hearts Flammende Herzen
Walter Bockmayer, Rolf Bührmann
The Teacher El brigadista
Octavio Cortázar
Death of a President Smierc prezydenta
Ежи Кавалерович
Paper Flowers Flores de papel
Габриэль Ретес
The Brothers Lionheart Bröderna Lejonhjärta
Олле Хелльбом
The Far Road Toi ippon no michi
Sachiko Hidari
Germany in Autumn Deutschland im Herbst
Райнер Вернер Фассбиндер, Alf Brustellin, Hans Peter Cloos, Александр Клюге, Maximiliane Mainka, Beate Mainka-Jellinghaus, Edgar Reitz, Катя Рупе, Фолькер Шлендорф, Peter Schubert, Bernhard Sinkel
Germany in Autumn Deutschland im Herbst
Райнер Вернер Фассбиндер, Alf Brustellin, Hans Peter Cloos, Александр Клюге, Maximiliane Mainka, Beate Mainka-Jellinghaus, Edgar Reitz, Катя Рупе, Фолькер Шлендорф, Peter Schubert, Bernhard Sinkel
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший актер
Craig Russell
Outrageous!
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая актриса
Джина Роулендс
Джина Роулендс
Премьера
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший режиссер
Георги Дюлгеров
Avantazh
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший короткометражный фильм
Une vieille soupière Une vieille soupière
Michel Longuet Together with The Contraption (1977).
Победитель
The Contraption The Contraption
Джеймс Дирден Together with _Une vieille soupière (1977)_.
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Выдающееся одиночное достижение
Death of a President Smierc prezydenta
Ежи Кавалерович Also for his whole works.
Победитель
The Teacher El brigadista
Octavio Cortázar For a first film.
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Специальный приз жюри
The Fall A Queda
Руй Гуерра, Нелсон Шавьер
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
My Father's Happy Years Apám néhány boldog éve
Sándor Simó
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Форум нового кино
The Cycle Dayereh mina
Победитель
Читательское жюри газеты "Берлинер Моргенпост" / Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Outrageous! Outrageous!
Победитель
Премия Интерфильма – Кинопремия Отто Дибелиуса / Соревнование
Премьера 7.9
Премьера Opening night
Ex aequo.
Победитель
Премия Интерфильма – Кинопремия Отто Дибелиуса / Форум нового кино
The Second Awakening of Christa Klages Das zweite Erwachen der Christa Klages
Победитель
Премия Интерфильма – Рекомендация / Соревнование
Moritz, Dear Moritz Moritz, lieber Moritz
Победитель
Премия Интерфильма – Рекомендация / Форум нового кино
Die allseitig reduzierte Persönlichkeit - Redupers Die allseitig reduzierte Persönlichkeit - Redupers
Победитель
The Love Letters from Teralba Road The Love Letters from Teralba Road
Победитель
Премия OCIC – Рекомендация / Соревнование
My Father's Happy Years Apám néhány boldog éve
Победитель
Премия OCIC / Соревнование
What Max Said Las palabras de Max
Победитель
Премия OCIC / Форум нового кино
The Cycle Dayereh mina
Победитель
Премия OCIC – особое упоминание / Соревнование
The Brothers Lionheart Bröderna Lejonhjärta
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
«Это уже психушка, а не сериал!»: первые серии 4 сезона «Клюквенного щербета» получились неоднозначными
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
Съемки с преступниками и деньги от братвы: почему актеры стыдились ролей в «Бандитском Петербурге»
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше