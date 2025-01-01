Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Берлинале События Берлинале 2023

Все фильмы-номинанты «Берлинале» в 2023 году

Место проведения Дворец Berlinale Palast, Берлин, Германия
Дата проведения 16 февраля 2023 - 26 февраля 2023
Золотой берлинский медведь / Лучший фильм
На Адаманте 6.4
На Адаманте Sur l'Adamant
Николас Филибер
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Выживание доброты 6.2
Выживание доброты The Survival of Kindness
Рольф Де Хир
До конца ночи 5.7
До конца ночи Bis ans Ende der Nacht
Кристоф Хоххойслер
Тотем 6.6
Тотем Totem
Лила Авилес
Большая колесница 6.3
Большая колесница Le grand chariot
Филипп Гаррель
Однажды мы расскажем друг другу всё 5.8
Однажды мы расскажем друг другу всё Someday We'll Tell Each Other Everything
Эмили Атеф
Смотреть трейлер
Манодром 5.7
Манодром Manodrome
Джон Тренгов
Смотреть трейлер
Лимбо 6.3
Лимбо Limbo
Иван Сен
Башня без тени 6.8
Башня без тени Ba ta zhi guang
Чжан Лу
20 тысяч пород пчёл 7.3
20 тысяч пород пчёл 20.000 especies de abejas
Эстибалис Урресола Солагурен
Красное небо 7.3
Красное небо Roter Himmel
Кристиан Петцольд
Смотреть трейлер
Школа искусств'94 6.4
Школа искусств'94 Yi shu xue yuan
Jian Liu
Плохая жизнь 6.1
Плохая жизнь Mal Viver
Жуан Канижу
Кто убил BlackBerry? 7.5
Кто убил BlackBerry? BlackBerry
Мэтт Джонсон
Смотреть трейлер
Диско-бой 6.5
Диско-бой Disco Boy
Джакомо Аббруццезе
Смотреть трейлер
Музыка 5.1
Музыка Musik
Ангела Шанелек
Прошлые жизни 7.5
Прошлые жизни Past Lives
Селин Сон
Смотреть трейлер
Судзумэ, закрывающая двери 8.2
Судзумэ, закрывающая двери Suzume no tojimari
Макото Синкай
Смотреть трейлер
Объясни мне, любовь 5.9
Объясни мне, любовь Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste
Маргарет фон Тротта
Смотреть трейлер
Золотой берлинский медведь / Лучший короткометражный фильм
Les chenilles Les chenilles
Michelle Keserwany, Noel Keserwany
Победитель
Все номинанты
8 8
Anaïs Commaret
Eeva Eeva
Lucija Mrzljak, Morten Tsinakov
A Kind of Testament A Kind of Testament
Stephen Vuillemin
All Tomorrow's Parties Wo de peng you
Dalei Zhang
As Miçangas As Miçangas
Rafaela Camelo, Emanuel Lavor
Back Back
Yazan Rabee
Bear Ours
Morgane Gaëlle Frund
It's a Date It's a Date
Nadia Parfan
Jill, Uncredited Jill, Uncredited
Anthony Ing
Sleepless Nights Nuits blanches
Donatienne Berthereau
Terra Mater - Mother Land Terra Mater - Mother Land
Kantarama Gahigiri
Dipped in Black Marungka tjalatjunu
Matthew Thorne, Derik Lynch
A Woman in Makueni Mwanamke Makueni
Дарья Белова, Valeria Alyuskina
Daydreaming So Vividly About Our Spanish Holidays La herida luminosa
Christian Avilés
From Fish to Moon From Fish to Moon
Kevin Contento
Happy Doom Happy Doom
Billy Roisz
Daughter and Son Qin mi
Yu Cheng
The Veiled City The Veiled City
Natalie Cubides-Brady
The Waiting The Waiting
Volker Schlecht
Giuseppe Becce Award / Best Actress
Sandra Umulisa
The Bride
Победитель
Giuseppe Becce Award / Best Director
Chhatrapal Ninawe
Ambush
Победитель
Giuseppe Becce Award / Best Film
The Trial El Juicio
Ulises de la Orden
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший режиссер
Филипп Гаррель
Большая колесница
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшее исполнение главной роли
20 тысяч пород пчёл 7.3
20 тысяч пород пчёл 20.000 especies de abejas
София Отеро
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший сценарий
Музыка 5.1
Музыка Musik
Ангела Шанелек
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшее исполнение второго плана
До конца ночи 5.7
До конца ночи Bis ans Ende der Nacht
Тея Эре
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Приз Большого жюри
Красное небо 7.3
Красное небо Roter Himmel
Кристиан Петцольд
Победитель
Смотреть трейлер
Серебряный Берлинский Медведь / Приз жюри
Плохая жизнь 6.1
Плохая жизнь Mal Viver
Жуан Канижу
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Приз жюри за короткометражный фильм
Dipped in Black Marungka tjalatjunu
Matthew Thorne, Derik Lynch
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Выдающийся художественный вклад
Диско-бой 6.5
Диско-бой Disco Boy
Hélène Louvart
Победитель
Смотреть трейлер
Премия C.I.C.A.E. / Форум
The Face of the Jellyfish El rostro de la medusa
Melisa Liebenthal
Победитель
Премия C.I.C.A.E. / Панорама
Учительская 7.6
Учительская Das Lehrerzimmer
Илькер Чатак
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Противник 6.7
Противник Motståndaren
Милад Алами
Кинопремия Калигари
De Facto De Facto
Selma Doborac
Победитель
Все номинанты
Anqa Anqa
Helin Celik
Записки из Эремоцена 7.0
Записки из Эремоцена Poznámky z Eremocénu
Viera Cákanyová
The Trial El Juicio
Ulises de la Orden
Concrete Valley Concrete Valley
Antoine Bourges
A Golden Life 7.1
A Golden Life Or de Vie
Boubacar Sangare
Allensworth 6.8
Allensworth
James Benning
Being in a Place: A Portrait of Margaret Tait Being in a Place: A Portrait of Margaret Tait
Luke Fowler
Calls from Moscow Llamadas desde Moscú
Luis Alejandro Yero
Horse Opera Horse Opera
Moyra Davey
In Ukraine In Ukraine
Tomasz Wolski, Piotr Pawlus
Leaving and Staying Gehen und Bleiben
Volker Koepp
Двойное счастье 5.3
Двойное счастье Mammalia
Себастьян Михайлеску
Between Revolutions 7.4
Between Revolutions Intre revolutii
Влад Петри
Вспоминая каждую ночь 6.3
Вспоминая каждую ночь Subete no yoru o omoidasu
Yui Kiyohara
Regardless of Us Uriwa Sanggwaneopsi
Yoo Heong-jun
The Bride The Bride
Myriam Uwiragiye Birara
The Face of the Jellyfish El rostro de la medusa
Melisa Liebenthal
Банда Темпл Вудс 6.3
Банда Темпл Вудс Le gang des Bois du Temple
Рабех Аммер-Займеш
Вот камень 6.6
Вот камень Ishi ga aru
Тацунари Ота
This Is the End This Is the End
Венсан Дьётр
Наши тела 7.9
Наши тела Notre corps
Клер Симон
Where God Is Not Jaii keh khoda nist
Mehran Tamadon
Dearest Fiona Dearest Fiona
Фиона Тан
About Thirty Arturo a los 30
Martín Shanly
Cidade Rabat Cidade Rabat
Susana Nobre
Формы забвения 7.4
Формы забвения Unutma Biçimleri
Бурак Челик
Хрустальный Медведь / Поколение 14плюс - лучший фильм
Adolfo Adolfo
Sofía Auza
Победитель
Все номинанты
Фантастическая машина 7.1
Фантастическая машина And the King Said, What a Fantastic Machine
Axel Danielson, Maximilien Van Aertryck
Mutt 6.6
Mutt
Vuk Lungulov-Klotz
We Will Not Fade Away We Will Not Fade Away
Алиса Коваленко
When Will It Be Again Like It Never Was Before 6.7
When Will It Be Again Like It Never Was Before Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war
Соня Хейсс
Aatmapamphlet Aatmapamphlet
Ashish Bende
Carnal Sins Almamula
Juan Sebastián Torales
The Lost Boys Le paradis
Zeno Graton
Tomorrow is a Long Time Míng tian bi zuo tian chang jiu
Zhi Wei Jow
Sica Sica
Carla Subirana
Delegation 6.7
Delegation Ha'Mishlahat
Асаф Сабан
Dream's Gate Dream's Gate
Negin Ahmadi
Ramona Ramona
Victoria Linares Villegas
Хрустальный Медведь / Поколение 14плюс - лучший короткометражный фильм
And Me, I'm Dancing Too And Me, I'm Dancing Too
Mohammad Valizadegan
Победитель
Все номинанты
Simo Simo
Aziz Zoromba
Mirror Mirror Mirror Mirror
Sandulela Asanda
When a Rocket Sits on the Launch Pad When a Rocket Sits on the Launch Pad
Bohao Liu
My Mother and I Ma mère et moi
Joram Willink, Emma Branderhorst, Nena van Driel, Maaike Neve
Now.Here Yi Shi Yi Ke
Hao Zhao
To Write from Memory To Write from Memory
Emory Chao Johnson
Before Madrid Antes de Madrid
Nicolas Botana, Ilén Juambeltz
Catching Birds Mise à nu
Lea Marie Lembke, Simon Maria Kubiena
Crushed Crushed
Ella Rocca
Infantaria Infantaria
Laís Santos Araújo
Хрустальный Медведь / «Поколение Кплюс» — лучший фильм
Sweet As Sweet As
Jub Clerc
Победитель
Все номинанты
Танцующая королева 7.0
Танцующая королева Dancing Queen
Аврора Госсе
Смотреть трейлер
I Woke Up with a Dream Desperté con un sueño
Pablo Solarz
She - Hero Mimi
Mira Fornay
The Properties of Metals Le proprietà dei metalli
Antonio Bigini
Бабушкин рецепт 7.1
Бабушкин рецепт A Greyhound of a Girl
Энцо Д’Ало
Глубокое море 6.8
Глубокое море Shen hai
Тиан Сяо Пенг
Морское сияние 7.1
Морское сияние Zeevonk
Домьен Юиг
Золушка 7.3
Золушка Cinderella
Уолт Дисней, Клайд Джероними, Уилфред Джексон, Хэмильтон Ласки
Просто супер 6.1
Просто супер Helt super
Расмус А. Сивертсен
Смотреть трейлер
Kiddo Kiddo
Zara Dwinger
Longing for the World L'amour du monde
Jenna Hasse
Хрустальный Медведь / «Поколение Кплюс» — лучший короткометражный фильм
Closing Dynasty Closing Dynasty
Lloyd Lee Choi
Победитель
Все номинанты
Somni Somni
Sonja Rohleder
The Shift Sværddrage
Amalie Maria Nielsen
Aaaah! Aaaah!
Osman Cerfon
Dede Is Dead Deniska umrela
Philipp Kastner
To Be Sisters Entre deux soeurs
Clément Céard, Anne-Sophie Gousset
Waking Up in Silence Waking Up in Silence
Daniel Asadi Faezi, Mila Zhluktenko
Xiaohui and His Cows Xiaohui he ta de niu
Xinying Lao
Of Dreams in the Dream of Another Mirror De songes au songe d'un autre miroir
Sophia Yunyi Zhu
Pond Tümpel
Lena von Döhren, Eva Rust
Spin & Ella Spin & Ella
An Vrombaut
Dusk Timis
Awa Moctar Gueye
George-Peterland Gösta Petter-land
Christer Wahlberg
Magma Magma
Luca Meisters
Gaby's Hills Gaby les collines
Zoé Pelchat-Ouellet
Nanitic Nanitic
Carol Nguyen
Хрустальный медведь – особое упоминание / «Поколение Кплюс»: лучший короткометражный фильм
Dede Is Dead Deniska umrela
Philippe Kastner
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
Выживание доброты 6.2
Выживание доброты The Survival of Kindness
Рольф Де Хир
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Премия "Встречи"
Здесь 6.8
Здесь Here
Бас Девос
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Форум
Between Revolutions 7.4
Between Revolutions Intre revolutii
Влад Петри
Победитель
Все номинанты
In Ukraine In Ukraine
Tomasz Wolski, Piotr Pawlus
Премия ФИПРЕССИ / Панорама
Тихая миграция 6.2
Тихая миграция Stille liv
Малене Чои Дженсен
Победитель
Все номинанты
Противник 6.7
Противник Motståndaren
Милад Алами
Приз зрительских симпатий «Панорама» / Лучший фильм
Все номинанты
Ambush Ghaath
Chhatrapal Ninawe, Shiladitya Bora, Manish Mundra, Milapsinh Jadeja, Ashok Mahapatra
Приз зрительских симпатий «Панорама» / Документальный фильм
Кокомо-Сити 7.1
Кокомо-Сити Kokomo City
D. Smith
Победитель
Все номинанты
Under the Sky of Damascus 7.1
Under the Sky of Damascus
Ali Wajeeh, Талал Дерки, Heba Khaled
Вечная память 7.4
Вечная память La memoria infinita
Мэйт Альберди
And, Towards Happy Alleys 7.8
And, Towards Happy Alleys
Sreemoyee Singh
Stams Stams
Bernhard Braunstein
Transfariana Transfariana
Joris Lachaise
The Cemetery of Cinema Au cimetière de la pellicule
Thierno Souleymane Diallo
Iron Butterflies Iron Butterflies
Roman Liubyi
Джоан Баэз: Я – шум 6.9
Джоан Баэз: Я – шум Joan Baez I Am a Noise
Maeve O'Boyle, Miri Navasky, Karen O'Connor
Приз зрительских симпатий «Панорама» / Художественный фильм
Сира 6.6
Сира Sira
Apolline Traoré
Победитель
Все номинанты
Все цвета мира находятся между черным и белым 6.2
Все цвета мира находятся между черным и белым All the Colours of the World Are Between Black and White
The Castle El castillo
Martín Benchimol
Тихая миграция 6.2
Тихая миграция Stille liv
Малене Чои Дженсен
Зелёная ночь 5.4
Зелёная ночь Lü ye
Shuai Han
Реальная история Уиннер 7.4
Реальная история Уиннер Reality
Тина Саттер
Смотреть трейлер
Герой 6.8
Герой Heroico
Серая мгла 6.6
Серая мгла Silver Haze
Саша Полак
The Burdened 7.1
The Burdened
Amr Gamal
Hello Dankness Hello Dankness
Soda Jerk
Внутри 6.4
Внутри Inside
Василис Кацупис
Смотреть трейлер
Отрывки 6.8
Отрывки Passages
Айра Сакс
Смотреть трейлер
Проклятое наследие 4.5
Проклятое наследие Perpetrator
Дженнифер Ридер
Смотреть трейлер
Премия за лучший фильм о мире
Семь зим в Тегеране 7.7
Семь зим в Тегеране Sieben Winter in Teheran
Steffi Niederzoll
Победитель
Все номинанты
Противник 6.7
Противник Motståndaren
Милад Алами
Приз Экуменического жюри / Соревнование
Тотем 6.6
Тотем Totem
Лила Авилес
Победитель
Приз Экуменического жюри / Форум
Where God Is Not Jaii keh khoda nist
Mehran Tamadon
Победитель
Приз Экуменического жюри / Панорама
Акушерки 7.1
Акушерки Sages-femmes
Леа Фенер
Победитель
Все номинанты
Противник 6.7
Противник Motståndaren
Милад Алами
Тедди / Лучший документальный фильм/фильм-эссе
Орландо, моя политическая биография 7.1
Орландо, моя политическая биография Orlando, ma biographie politique
Paul B. Preciado
Победитель
Все номинанты
Calls from Moscow Llamadas desde Moscú
Luis Alejandro Yero
This Is the End This Is the End
Венсан Дьётр
Hummingbirds 6.5
Hummingbirds
Stefania Contreras, Silvia Del Carmen Castaños
Кокомо-Сити 7.1
Кокомо-Сити Kokomo City
D. Smith
Transfariana Transfariana
Joris Lachaise
Тедди / Лучший полнометражный фильм
Все цвета мира находятся между черным и белым 6.2
Все цвета мира находятся между черным и белым All the Colours of the World Are Between Black and White
Damilola Orimogunje,
Победитель
Все номинанты
Bones and Names Knochen und Namen
Фабиан Стамм
Женщины 7.6
Женщины Femme
Sam H. Freeman, Нг Чхун Пинг
Зверь в джунглях 5.5
Зверь в джунглях La bête dans la jungle
Патрик Шиа
The Intrusion The Intrusion
Flora Dias, Juruna Mallon
Mutt 6.6
Mutt
Vuk Lungulov-Klotz
Сисси и я 6.4
Сисси и я Sisi & Ich
Фрауке Финстервальдер
Отрывки 6.8
Отрывки Passages
Айра Сакс
Смотреть трейлер
Проклятое наследие 4.5
Проклятое наследие Perpetrator
Дженнифер Ридер
Смотреть трейлер
Between Revolutions 7.4
Between Revolutions Intre revolutii
Влад Петри
20 тысяч пород пчёл 7.3
20 тысяч пород пчёл 20.000 especies de abejas
Эстибалис Урресола Солагурен
Зелёная ночь 5.4
Зелёная ночь Lü ye
Shuai Han
Манодром 5.7
Манодром Manodrome
Джон Тренгов
Смотреть трейлер
Тедди / Лучший короткометражный фильм
Dipped in Black Marungka tjalatjunu
Matthew Thorne, Derik Lynch
Победитель
Все номинанты
Crushed Crushed
Ella Rocca
To Write from Memory To Write from Memory
Emory Chao Johnson
Exhibition Exhibition
Mary Helena Clark
The Shift Sværddrage
Amalie Maria Nielsen
It's a Date It's a Date
Nadia Parfan
Sleepless Nights Nuits blanches
Donatienne Berthereau
Тедди / Премия жюри
Серая мгла 6.6
Серая мгла Silver Haze
Вики Найт
Победитель
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Стивен Спилберг
Стивен Спилберг
Победитель
Камера Берлинале
Caroline Champetier
Победитель
Особое упоминание / Жюри премии Берлинале в области документального кино
Орландо, моя политическая биография 7.1
Орландо, моя политическая биография Orlando, ma biographie politique
Yaël Fogiel, Laetitia Gonzalez, Farid Rezkallah, Paul B. Preciado, Annie Dekel-Ohayon
Победитель
Особое упоминание / Серия Берлинале
The Architect 7.0
The Architect Arkitekten
Kerren Lumer-Klabbers, Øyvind Lierhagen Eriksen, Caroline Hitland
Победитель
Особое упоминание / Компас-Перспектива-Награда
The Kidnapping of the Bride The Kidnapping of the Bride
Sophia Mocorrea
Победитель
Особое упоминание / Жюри премии GWFF за лучший первый полнометражный фильм
The Bride The Bride
Myriam Uwiragiye Birara
Победитель
Особое упоминание / Международное жюри короткометражных фильмов
It's a Date It's a Date
Nadia Parfan
Победитель
Кинопремия Международной амнистии
The Burdened 7.1
The Burdened
Amr Gamal
Победитель
Все номинанты
Противник 6.7
Противник Motståndaren
Милад Алами
Кинотеатры "Европа"
Учительская 7.6
Учительская Das Lehrerzimmer
Илькер Чатак
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Противник 6.7
Противник Motståndaren
Милад Алами
Премия имени Хайнера Кароу / Премия Хайнера Кароу
Bones and Names Knochen und Namen
Фабиан Стамм
Победитель
Все номинанты
Ararat Ararat
Evelyn Rack
Ash Wednesday Quarta-Feira
Ole Wiedekamm
Специальное упоминание международного жюри «Поколение 14plus» / Лучший фильм
Mutt 6.6
Mutt
Vuk Lungulov-Klotz
Победитель
Специальное упоминание международного жюри «Поколение 14plus» / Лучший короткометражный фильм
Incroci Incroci
Francesca de Fusco
Победитель
Особое упоминание международного жюри "Поколение Кплюс" / Лучший фильм
Longing for the World L'amour du monde
Jenna Hasse
Победитель
Особое упоминание международного жюри "Поколение Кплюс" / Лучший короткометражный фильм
Xiaohui and His Cows Xiaohui he ta de niu
Xinying Lao
Победитель
Гран-при международного жюри "Поколение 14плюс" / Лучший фильм
Hummingbirds 6.5
Hummingbirds
Stefania Contreras, Silvia Del Carmen Castaños
Победитель
Гран-при международного жюри "Поколение 14плюс" / Лучший короткометражный фильм
Infantaria Infantaria
Laís Santos Araújo
Победитель
Гран-при международного жюри "Поколение Кплюс" / Лучший фильм
She - Hero Mimi
Mira Fornay
Победитель
Гран-при международного жюри "Поколение Кплюс" / Лучший короткометражный фильм
Waking Up in Silence Waking Up in Silence
Daniel Asadi Faezi, Mila Zhluktenko
Победитель
Международная премия ARTE
Peeled Skin Peeled Skin
Леони Криппендорфф
Победитель
EFP Падающая звезда
Леони Бенеш
Леони Бенеш
Победитель
Джудит Стейт
МРТ
Победитель
Премия Гильдии кинематографистов
20 тысяч пород пчёл 7.3
20 тысяч пород пчёл 20.000 especies de abejas
Эстибалис Урресола Солагурен
Победитель
Премия «Компас-Перспектива» / Лучший фильм
Семь зим в Тегеране 7.7
Семь зим в Тегеране Sieben Winter in Teheran
Steffi Niederzoll
Победитель
Все номинанты
Bones and Names Knochen und Namen
Фабиан Стамм
Elaha 6.8
Elaha
Milena Aboyan
The Kidnapping of the Bride The Kidnapping of the Bride
Sophia Mocorrea
Long Long Kiss Langer Langer Kuss
Lukas Röder
Nuclear Nomads 6.8
Nuclear Nomads Nomades du nucléaire
Kilian Armando Friedrich, Tizian Stromp Zargari
On Mothers and Daughters Geranien
Tanja Egen
Lonely Oaks Vergiss Meyn Nicht
Jens Mühlhoff, Kilian Kuhlendahl, Fabiana Fragale
Ash Wednesday Quarta-Feira
Bárbara Santos, João Pedro Prado
Ararat Ararat
Engin Kundag
Премия Берлинале в области документального кино
The Echo El eco
Далия Рейес, Татьяна Уэсо
Победитель
Все номинанты
Superpower Superpower
Шон Пенн, Lauren Terp, Билли Смит, Аарон Кауфман, Danny Gabai, Sergei Bespalov
We Will Not Fade Away We Will Not Fade Away
Alex Kobelev, Valery Kalmykov, Алиса Коваленко
Орландо, моя политическая биография 7.1
Орландо, моя политическая биография Orlando, ma biographie politique
Yaël Fogiel, Laetitia Gonzalez, Farid Rezkallah, Paul B. Preciado, Annie Dekel-Ohayon
Наши тела 7.9
Наши тела Notre corps
Клер Симон, Kristina Larsen
Семь зим в Тегеране 7.7
Семь зим в Тегеране Sieben Winter in Teheran
Knut Losen, Melanie Andernach, Steffi Niederzoll
Поцелуй будущее 7.6
Поцелуй будущее Kiss the Future
Бен Аффлек, Мэтт Дэймон, Sarah Anthony, Ned O'Hanlon, Ненад Чичин-Саин
Смотреть трейлер
Stams Stams
David Bohun, Bernhard Braunstein, Lixi Frank
Anqa Anqa
Rebeca Sánchez López, Helin Celik
Hummingbirds 6.5
Hummingbirds
Jillian Schlesinger, Miguel Drake-McLaughlin, Rivkah Beth Medow, Stefania Contreras, Diane Ng, Ana Rodriguez-Falcó, Leslie Benavides, Silvia Del Carmen Castaños
Eastern Front Shidniy front
Виталий Манский, Natalia Manskaya, Yevhen Titarenko
Lonely Oaks Vergiss Meyn Nicht
Knut Losen, Melanie Andernach, Jens Mühlhoff, Kilian Kuhlendahl, Fabiana Fragale
Under the Sky of Damascus 7.1
Under the Sky of Damascus
Сигрид Дайекьер, Beth Earl, Ali Wajeeh, Талал Дерки, Heba Khaled
The Cemetery of Cinema Au cimetière de la pellicule
Maud Martin, Thierno Souleymane Diallo, Jean-Pierre Lagrange, Alpha Amadou Diallo, Marie-Louise Starr
The Trial El Juicio
Ulises de la Orden
The Walls of Bergamo Le mura di Bergamo
Stefano Savona, Andrea Iervolino, Ferdinando Dell'Omo, Danielle Maloni, Monika Bacardi
Where God Is Not Jaii keh khoda nist
Elena Tatti, Mehran Tamadon, Raphaël Pillosio
Leaving and Staying Gehen und Bleiben
Volker Koepp
На Адаманте 6.4
На Адаманте Sur l'Adamant
Николас Филибер, Miléna Poylo, Gilles Sacuto, Céline Loiseau
Смотреть трейлер
Love to Love You, Donna Summer Love to Love You, Donna Summer
Christopher Clements, Julie Goldman, Brooklyn Sudano, Carolyn Hepburn, David Blackman, Роджер Росс Уильямс
Премия "Встречи"
Здесь 6.8
Здесь Here
Бас Девос
Победитель
Все номинанты
In the Blind Spot Im toten Winkel
Ayse Polat
Взрослые 6.4
Взрослые The Adults
Дастин Гай Дефа
Смотреть трейлер
Жить плохо 6.9
Жить плохо Viver Mal
Жуан Канижу
The Walls of Bergamo Le mura di Bergamo
Stefano Savona
Eastern Front Shidniy front
Виталий Манский, Yevhen Titarenko
Family Time 6.9
Family Time Mummola
Тиа Коуво
В воде 6.3
В воде Mul-an-e-seo
Хон Сан-су
Мой худший враг 6.9
Мой худший враг Mon pire ennemi
Mehran Tamadon
The Echo El eco
Татьяна Уэсо
The Klezmer Project Adentro mío estoy bailando
Leandro Koch, Paloma Schachmann
Белое пластиковое небо 6.7
Белое пластиковое небо Müanyag égbolt
Тибор Баноцки, Шарольта Сабо
Смотреть трейлер
Самсара 7.0
Самсара Samsara
Лоис Патиньо
Орландо, моя политическая биография 7.1
Орландо, моя политическая биография Orlando, ma biographie politique
Paul B. Preciado
Отсутствие 6.3
Отсутствие Xue yun
Ланг Ву
Клетка ищет птицу 6.4
Клетка ищет птицу Kletka ishet ptitsu
Малика Мусаева
Премия «Встречи» — лучший режиссёр
The Echo El eco
Татьяна Уэсо
Победитель
Премия «Встречи» — специальный приз жюри
Самсара 7.0
Самсара Samsara
Лоис Патиньо
Победитель
Орландо, моя политическая биография 7.1
Орландо, моя политическая биография Orlando, ma biographie politique
Paul B. Preciado
Победитель
Премия GWFF за лучший первый полнометражный фильм
The Klezmer Project Adentro mío estoy bailando
Sebastián Muro, Andrew Sala, Leandro Koch, Lukas Valenta Rinner, Yael Svoboda, Paloma Schachmann
Победитель
Все номинанты
Tomorrow is a Long Time Míng tian bi zuo tian chang jiu
Ico Costa, Fran Borgia, Stefano Centini, Xavier Rocher, Zhi Wei Jow, Jeremy Chua
Все цвета мира находятся между черным и белым 6.2
Все цвета мира находятся между черным и белым All the Colours of the World Are Between Black and White
Damilola Orimogunje,
20 тысяч пород пчёл 7.3
20 тысяч пород пчёл 20.000 especies de abejas
Valérie Delpierre, Lara Izagirre, Эстибалис Урресола Солагурен
Ambush Ghaath
Chhatrapal Ninawe, Shiladitya Bora, Manish Mundra, Milapsinh Jadeja, Sanyukta Gupta
Ararat Ararat
Маркус Каач, Engin Kundag
Клетка ищет птицу 6.4
Клетка ищет птицу Kletka ishet ptitsu
Ilya Stewart, Murad Osmann, Nikolay Yankin, Pavel Burya, Малика Мусаева
Отсутствие 6.3
Отсутствие Xue yun
Dun He, Ланг Ву
The Lost Boys Le paradis
Joseph Rouschop, Zeno Graton
Тихая миграция 6.2
Тихая миграция Stille liv
Малене Чои Дженсен, Maria Møller Kjeldgaard
Carnal Sins Almamula
Edgard Tenembaum, Pilar Peredo, Juan Sebastián Torales
Женщины 7.6
Женщины Femme
Sam Ritzenberg, Myles Payne, Sam H. Freeman, Нг Чхун Пинг
The Bride The Bride
Kivu Ruhorahoza, Myriam Uwiragiye Birara
Диско-бой 6.5
Диско-бой Disco Boy
Джакомо Аббруццезе, Pauline Seigland, Lionel Massol
Смотреть трейлер
Family Time 6.9
Family Time Mummola
Jussi Rantamäki, Emilia Haukka, Тиа Коуво
Matria Matria
Stefan Schmitz, María Zamora, Daniel Froiz, Mireia Graell Vivancos, Álvaro Gago
Реальная история Уиннер 7.4
Реальная история Уиннер Reality
Riva Marker, Noah Stahl, Brad Becker-Parton, Greg Nobile, Тина Саттер
Смотреть трейлер
Regardless of Us Uriwa Sanggwaneopsi
Yoo Heong-jun
Sica Sica
Carla Subirana, Xavi Font, Alba Sotorra, Andrea Vázquez
Кандидат Берлинского короткометражного фильма на Европейскую кинопремию
Les chenilles Les chenilles
Michelle Keserwany, Noel Keserwany
Победитель
Кандидат Берлинского короткометражного фильма на Европейскую кинопремию / Лучший короткометражный фильм
Все номинанты
Shift Shift
Larissa Wilson
Компаньон-Товарищество
Paraphrase on the Finding of a Glove Paraphrase on the Finding of a Glove
Mareike Wegener
Победитель
I Rarely Wake Up Dreaming I Rarely Wake Up Dreaming
Анна Меликова
Победитель
Киногильдия AG - Кино Вижен 14плюс
Фантастическая машина 7.1
Фантастическая машина And the King Said, What a Fantastic Machine
Axel Danielson, Maximilien Van Aertryck
Победитель
Следы талантов – программа поддержки Mastercard
Phillip Leteka
Победитель
Carlos Ormeño Palma
Победитель
Miguel Ángel Sánchez
Победитель
Премия сериалов Берлинале
Хорошие матери
Хорошие матери The Good Mothers
Джулиан Джаррольд, Элиза Аморузо For episodes 1 & 2
Победитель
Все номинанты
Шпион/Мастер
Шпион/Мастер Spy/Master
Kirsten Peters, Кристофер Смит, Adina Sadeanu For episodes 1 & 2
The Architect 7.0
The Architect Arkitekten
Kerren Lumer-Klabbers For episodes 1, 2, 3 & 4
Dahaad Dahaad
Зоя Ахтар, Reema Kagti, Ruchika Oberoi For episodes 1 & 2
Agent Agent
Николай Ли Каас For episodes 1 & 2
Bad Behaviour Bad Behaviour
Корри Чэнь For episodes 1 & 2
Why Try to Change Me Now Pingyuan shang de Moxi
Yu Gong, Dalei Zhang, Xiaohui Wang For episodes 1 & 2
Особое упоминание «Хрустального медведя» / Лучший фильм
Морское сияние 7.1
Морское сияние Zeevonk
Домьен Юиг
Победитель
Премия VFF за выдающиеся таланты
God and the Devil's Cumbia God and the Devil's Cumbia
Carlos Lenin
Победитель
Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
20 тысяч пород пчёл 7.3
20 тысяч пород пчёл 20.000 especies de abejas
Эстибалис Урресола Солагурен
Победитель
Приз читательского жюри "Тагесшпигель"
Орландо, моя политическая биография 7.1
Орландо, моя политическая биография Orlando, ma biographie politique
Paul B. Preciado
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
Всего одна серия — и вы пропали: 5 шикарных экранизаций, которые превращают ночь в бессонный марафон
Съемки с преступниками и деньги от братвы: почему актеры стыдились ролей в «Бандитском Петербурге»
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше