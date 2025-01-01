Меню
Кинофестивали
Берлинале
События
Берлинале 2023
Все фильмы-номинанты «Берлинале» в 2023 году
Место проведения
Дворец Berlinale Palast, Берлин, Германия
Дата проведения
16 февраля 2023 - 26 февраля 2023
Золотой берлинский медведь / Лучший фильм
6.4
На Адаманте
Sur l'Adamant
Николас Филибер
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.2
Выживание доброты
The Survival of Kindness
Рольф Де Хир
5.7
До конца ночи
Bis ans Ende der Nacht
Кристоф Хоххойслер
6.6
Тотем
Totem
Лила Авилес
6.3
Большая колесница
Le grand chariot
Филипп Гаррель
5.8
Однажды мы расскажем друг другу всё
Someday We'll Tell Each Other Everything
Эмили Атеф
Смотреть трейлер
5.7
Манодром
Manodrome
Джон Тренгов
Смотреть трейлер
6.3
Лимбо
Limbo
Иван Сен
6.8
Башня без тени
Ba ta zhi guang
Чжан Лу
7.3
20 тысяч пород пчёл
20.000 especies de abejas
Эстибалис Урресола Солагурен
7.3
Красное небо
Roter Himmel
Кристиан Петцольд
Смотреть трейлер
6.4
Школа искусств'94
Yi shu xue yuan
Jian Liu
6.1
Плохая жизнь
Mal Viver
Жуан Канижу
7.5
Кто убил BlackBerry?
BlackBerry
Мэтт Джонсон
Смотреть трейлер
6.5
Диско-бой
Disco Boy
Джакомо Аббруццезе
Смотреть трейлер
5.1
Музыка
Musik
Ангела Шанелек
7.5
Прошлые жизни
Past Lives
Селин Сон
Смотреть трейлер
8.2
Судзумэ, закрывающая двери
Suzume no tojimari
Макото Синкай
Смотреть трейлер
5.9
Объясни мне, любовь
Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste
Маргарет фон Тротта
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Золотой берлинский медведь / Лучший короткометражный фильм
Les chenilles
Les chenilles
Michelle Keserwany, Noel Keserwany
Победитель
Все номинанты
8
8
Anaïs Commaret
Eeva
Eeva
Lucija Mrzljak, Morten Tsinakov
A Kind of Testament
A Kind of Testament
Stephen Vuillemin
All Tomorrow's Parties
Wo de peng you
Dalei Zhang
As Miçangas
As Miçangas
Rafaela Camelo, Emanuel Lavor
Back
Back
Yazan Rabee
Bear
Ours
Morgane Gaëlle Frund
It's a Date
It's a Date
Nadia Parfan
Jill, Uncredited
Jill, Uncredited
Anthony Ing
Sleepless Nights
Nuits blanches
Donatienne Berthereau
Terra Mater - Mother Land
Terra Mater - Mother Land
Kantarama Gahigiri
Dipped in Black
Marungka tjalatjunu
Matthew Thorne, Derik Lynch
A Woman in Makueni
Mwanamke Makueni
Дарья Белова, Valeria Alyuskina
Daydreaming So Vividly About Our Spanish Holidays
La herida luminosa
Christian Avilés
From Fish to Moon
From Fish to Moon
Kevin Contento
Happy Doom
Happy Doom
Billy Roisz
Daughter and Son
Qin mi
Yu Cheng
The Veiled City
The Veiled City
Natalie Cubides-Brady
The Waiting
The Waiting
Volker Schlecht
Показать всех номинантов
Giuseppe Becce Award / Best Actress
Sandra Umulisa
The Bride
Победитель
Giuseppe Becce Award / Best Director
Chhatrapal Ninawe
Ambush
Победитель
Giuseppe Becce Award / Best Film
The Trial
El Juicio
Ulises de la Orden
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший режиссер
Филипп Гаррель
Большая колесница
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшее исполнение главной роли
7.3
20 тысяч пород пчёл
20.000 especies de abejas
София Отеро
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший сценарий
5.1
Музыка
Musik
Ангела Шанелек
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшее исполнение второго плана
5.7
До конца ночи
Bis ans Ende der Nacht
Тея Эре
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Приз Большого жюри
7.3
Красное небо
Roter Himmel
Кристиан Петцольд
Победитель
Смотреть трейлер
Серебряный Берлинский Медведь / Приз жюри
6.1
Плохая жизнь
Mal Viver
Жуан Канижу
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Приз жюри за короткометражный фильм
Dipped in Black
Marungka tjalatjunu
Matthew Thorne, Derik Lynch
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Выдающийся художественный вклад
6.5
Диско-бой
Disco Boy
Hélène Louvart
Победитель
Смотреть трейлер
Премия C.I.C.A.E. / Форум
The Face of the Jellyfish
El rostro de la medusa
Melisa Liebenthal
Победитель
Премия C.I.C.A.E. / Панорама
7.6
Учительская
Das Lehrerzimmer
Илькер Чатак
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.7
Противник
Motståndaren
Милад Алами
Показать всех номинантов
Кинопремия Калигари
De Facto
De Facto
Selma Doborac
Победитель
Все номинанты
Anqa
Anqa
Helin Celik
7.0
Записки из Эремоцена
Poznámky z Eremocénu
Viera Cákanyová
The Trial
El Juicio
Ulises de la Orden
Concrete Valley
Concrete Valley
Antoine Bourges
7.1
A Golden Life
Or de Vie
Boubacar Sangare
6.8
Allensworth
James Benning
Being in a Place: A Portrait of Margaret Tait
Being in a Place: A Portrait of Margaret Tait
Luke Fowler
Calls from Moscow
Llamadas desde Moscú
Luis Alejandro Yero
Horse Opera
Horse Opera
Moyra Davey
In Ukraine
In Ukraine
Tomasz Wolski, Piotr Pawlus
Leaving and Staying
Gehen und Bleiben
Volker Koepp
5.3
Двойное счастье
Mammalia
Себастьян Михайлеску
7.4
Between Revolutions
Intre revolutii
Влад Петри
6.3
Вспоминая каждую ночь
Subete no yoru o omoidasu
Yui Kiyohara
Regardless of Us
Uriwa Sanggwaneopsi
Yoo Heong-jun
The Bride
The Bride
Myriam Uwiragiye Birara
The Face of the Jellyfish
El rostro de la medusa
Melisa Liebenthal
6.3
Банда Темпл Вудс
Le gang des Bois du Temple
Рабех Аммер-Займеш
6.6
Вот камень
Ishi ga aru
Тацунари Ота
This Is the End
This Is the End
Венсан Дьётр
7.9
Наши тела
Notre corps
Клер Симон
Where God Is Not
Jaii keh khoda nist
Mehran Tamadon
Dearest Fiona
Dearest Fiona
Фиона Тан
About Thirty
Arturo a los 30
Martín Shanly
Cidade Rabat
Cidade Rabat
Susana Nobre
7.4
Формы забвения
Unutma Biçimleri
Бурак Челик
Показать всех номинантов
Хрустальный Медведь / Поколение 14плюс - лучший фильм
Adolfo
Adolfo
Sofía Auza
Победитель
Все номинанты
7.1
Фантастическая машина
And the King Said, What a Fantastic Machine
Axel Danielson, Maximilien Van Aertryck
6.6
Mutt
Vuk Lungulov-Klotz
We Will Not Fade Away
We Will Not Fade Away
Алиса Коваленко
6.7
When Will It Be Again Like It Never Was Before
Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war
Соня Хейсс
Aatmapamphlet
Aatmapamphlet
Ashish Bende
Carnal Sins
Almamula
Juan Sebastián Torales
The Lost Boys
Le paradis
Zeno Graton
Tomorrow is a Long Time
Míng tian bi zuo tian chang jiu
Zhi Wei Jow
Sica
Sica
Carla Subirana
6.7
Delegation
Ha'Mishlahat
Асаф Сабан
Dream's Gate
Dream's Gate
Negin Ahmadi
Ramona
Ramona
Victoria Linares Villegas
Показать всех номинантов
Хрустальный Медведь / Поколение 14плюс - лучший короткометражный фильм
And Me, I'm Dancing Too
And Me, I'm Dancing Too
Mohammad Valizadegan
Победитель
Все номинанты
Simo
Simo
Aziz Zoromba
Mirror Mirror
Mirror Mirror
Sandulela Asanda
When a Rocket Sits on the Launch Pad
When a Rocket Sits on the Launch Pad
Bohao Liu
My Mother and I
Ma mère et moi
Joram Willink, Emma Branderhorst, Nena van Driel, Maaike Neve
Now.Here
Yi Shi Yi Ke
Hao Zhao
To Write from Memory
To Write from Memory
Emory Chao Johnson
Before Madrid
Antes de Madrid
Nicolas Botana, Ilén Juambeltz
Catching Birds
Mise à nu
Lea Marie Lembke, Simon Maria Kubiena
Crushed
Crushed
Ella Rocca
Infantaria
Infantaria
Laís Santos Araújo
Показать всех номинантов
Хрустальный Медведь / «Поколение Кплюс» — лучший фильм
Sweet As
Sweet As
Jub Clerc
Победитель
Все номинанты
7.0
Танцующая королева
Dancing Queen
Аврора Госсе
Смотреть трейлер
I Woke Up with a Dream
Desperté con un sueño
Pablo Solarz
She - Hero
Mimi
Mira Fornay
The Properties of Metals
Le proprietà dei metalli
Antonio Bigini
7.1
Бабушкин рецепт
A Greyhound of a Girl
Энцо Д’Ало
6.8
Глубокое море
Shen hai
Тиан Сяо Пенг
7.1
Морское сияние
Zeevonk
Домьен Юиг
7.3
Золушка
Cinderella
Уолт Дисней, Клайд Джероними, Уилфред Джексон, Хэмильтон Ласки
6.1
Просто супер
Helt super
Расмус А. Сивертсен
Смотреть трейлер
Kiddo
Kiddo
Zara Dwinger
Longing for the World
L'amour du monde
Jenna Hasse
Показать всех номинантов
Хрустальный Медведь / «Поколение Кплюс» — лучший короткометражный фильм
Closing Dynasty
Closing Dynasty
Lloyd Lee Choi
Победитель
Все номинанты
Somni
Somni
Sonja Rohleder
The Shift
Sværddrage
Amalie Maria Nielsen
Aaaah!
Aaaah!
Osman Cerfon
Dede Is Dead
Deniska umrela
Philipp Kastner
To Be Sisters
Entre deux soeurs
Clément Céard, Anne-Sophie Gousset
Waking Up in Silence
Waking Up in Silence
Daniel Asadi Faezi, Mila Zhluktenko
Xiaohui and His Cows
Xiaohui he ta de niu
Xinying Lao
Of Dreams in the Dream of Another Mirror
De songes au songe d'un autre miroir
Sophia Yunyi Zhu
Pond
Tümpel
Lena von Döhren, Eva Rust
Spin & Ella
Spin & Ella
An Vrombaut
Dusk
Timis
Awa Moctar Gueye
George-Peterland
Gösta Petter-land
Christer Wahlberg
Magma
Magma
Luca Meisters
Gaby's Hills
Gaby les collines
Zoé Pelchat-Ouellet
Nanitic
Nanitic
Carol Nguyen
Показать всех номинантов
Хрустальный медведь – особое упоминание / «Поколение Кплюс»: лучший короткометражный фильм
Dede Is Dead
Deniska umrela
Philippe Kastner
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
6.2
Выживание доброты
The Survival of Kindness
Рольф Де Хир
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Премия "Встречи"
6.8
Здесь
Here
Бас Девос
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Форум
7.4
Between Revolutions
Intre revolutii
Влад Петри
Победитель
Все номинанты
In Ukraine
In Ukraine
Tomasz Wolski, Piotr Pawlus
Показать всех номинантов
Премия ФИПРЕССИ / Панорама
6.2
Тихая миграция
Stille liv
Малене Чои Дженсен
Победитель
Все номинанты
6.7
Противник
Motståndaren
Милад Алами
Показать всех номинантов
Приз зрительских симпатий «Панорама» / Лучший фильм
Все номинанты
Ambush
Ghaath
Chhatrapal Ninawe, Shiladitya Bora, Manish Mundra, Milapsinh Jadeja, Ashok Mahapatra
Показать всех номинантов
Приз зрительских симпатий «Панорама» / Документальный фильм
7.1
Кокомо-Сити
Kokomo City
D. Smith
Победитель
Все номинанты
7.1
Under the Sky of Damascus
Ali Wajeeh, Талал Дерки, Heba Khaled
7.4
Вечная память
La memoria infinita
Мэйт Альберди
7.8
And, Towards Happy Alleys
Sreemoyee Singh
Stams
Stams
Bernhard Braunstein
Transfariana
Transfariana
Joris Lachaise
The Cemetery of Cinema
Au cimetière de la pellicule
Thierno Souleymane Diallo
Iron Butterflies
Iron Butterflies
Roman Liubyi
6.9
Джоан Баэз: Я – шум
Joan Baez I Am a Noise
Maeve O'Boyle, Miri Navasky, Karen O'Connor
Показать всех номинантов
Приз зрительских симпатий «Панорама» / Художественный фильм
6.6
Сира
Sira
Apolline Traoré
Победитель
Все номинанты
6.2
Все цвета мира находятся между черным и белым
All the Colours of the World Are Between Black and White
The Castle
El castillo
Martín Benchimol
6.2
Тихая миграция
Stille liv
Малене Чои Дженсен
5.4
Зелёная ночь
Lü ye
Shuai Han
7.4
Реальная история Уиннер
Reality
Тина Саттер
Смотреть трейлер
6.8
Герой
Heroico
6.6
Серая мгла
Silver Haze
Саша Полак
7.1
The Burdened
Amr Gamal
Hello Dankness
Hello Dankness
Soda Jerk
6.4
Внутри
Inside
Василис Кацупис
Смотреть трейлер
6.8
Отрывки
Passages
Айра Сакс
Смотреть трейлер
4.5
Проклятое наследие
Perpetrator
Дженнифер Ридер
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Премия за лучший фильм о мире
7.7
Семь зим в Тегеране
Sieben Winter in Teheran
Steffi Niederzoll
Победитель
Все номинанты
6.7
Противник
Motståndaren
Милад Алами
Показать всех номинантов
Приз Экуменического жюри / Соревнование
6.6
Тотем
Totem
Лила Авилес
Победитель
Приз Экуменического жюри / Форум
Where God Is Not
Jaii keh khoda nist
Mehran Tamadon
Победитель
Приз Экуменического жюри / Панорама
7.1
Акушерки
Sages-femmes
Леа Фенер
Победитель
Все номинанты
6.7
Противник
Motståndaren
Милад Алами
Показать всех номинантов
Тедди / Лучший документальный фильм/фильм-эссе
7.1
Орландо, моя политическая биография
Orlando, ma biographie politique
Paul B. Preciado
Победитель
Все номинанты
Calls from Moscow
Llamadas desde Moscú
Luis Alejandro Yero
This Is the End
This Is the End
Венсан Дьётр
6.5
Hummingbirds
Stefania Contreras, Silvia Del Carmen Castaños
7.1
Кокомо-Сити
Kokomo City
D. Smith
Transfariana
Transfariana
Joris Lachaise
Показать всех номинантов
Тедди / Лучший полнометражный фильм
6.2
Все цвета мира находятся между черным и белым
All the Colours of the World Are Between Black and White
Damilola Orimogunje,
Победитель
Все номинанты
Bones and Names
Knochen und Namen
Фабиан Стамм
7.6
Женщины
Femme
Sam H. Freeman, Нг Чхун Пинг
5.5
Зверь в джунглях
La bête dans la jungle
Патрик Шиа
The Intrusion
The Intrusion
Flora Dias, Juruna Mallon
6.6
Mutt
Vuk Lungulov-Klotz
6.4
Сисси и я
Sisi & Ich
Фрауке Финстервальдер
6.8
Отрывки
Passages
Айра Сакс
Смотреть трейлер
4.5
Проклятое наследие
Perpetrator
Дженнифер Ридер
Смотреть трейлер
7.4
Between Revolutions
Intre revolutii
Влад Петри
7.3
20 тысяч пород пчёл
20.000 especies de abejas
Эстибалис Урресола Солагурен
5.4
Зелёная ночь
Lü ye
Shuai Han
5.7
Манодром
Manodrome
Джон Тренгов
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Тедди / Лучший короткометражный фильм
Dipped in Black
Marungka tjalatjunu
Matthew Thorne, Derik Lynch
Победитель
Все номинанты
Crushed
Crushed
Ella Rocca
To Write from Memory
To Write from Memory
Emory Chao Johnson
Exhibition
Exhibition
Mary Helena Clark
The Shift
Sværddrage
Amalie Maria Nielsen
It's a Date
It's a Date
Nadia Parfan
Sleepless Nights
Nuits blanches
Donatienne Berthereau
Показать всех номинантов
Тедди / Премия жюри
6.6
Серая мгла
Silver Haze
Вики Найт
Победитель
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Стивен Спилберг
Победитель
Камера Берлинале
Caroline Champetier
Победитель
Особое упоминание / Жюри премии Берлинале в области документального кино
7.1
Орландо, моя политическая биография
Orlando, ma biographie politique
Yaël Fogiel, Laetitia Gonzalez, Farid Rezkallah, Paul B. Preciado, Annie Dekel-Ohayon
Победитель
Особое упоминание / Серия Берлинале
7.0
The Architect
Arkitekten
Kerren Lumer-Klabbers, Øyvind Lierhagen Eriksen, Caroline Hitland
Победитель
Особое упоминание / Компас-Перспектива-Награда
The Kidnapping of the Bride
The Kidnapping of the Bride
Sophia Mocorrea
Победитель
Особое упоминание / Жюри премии GWFF за лучший первый полнометражный фильм
The Bride
The Bride
Myriam Uwiragiye Birara
Победитель
Особое упоминание / Международное жюри короткометражных фильмов
It's a Date
It's a Date
Nadia Parfan
Победитель
Кинопремия Международной амнистии
7.1
The Burdened
Amr Gamal
Победитель
Все номинанты
6.7
Противник
Motståndaren
Милад Алами
Показать всех номинантов
Кинотеатры "Европа"
7.6
Учительская
Das Lehrerzimmer
Илькер Чатак
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.7
Противник
Motståndaren
Милад Алами
Показать всех номинантов
Премия имени Хайнера Кароу / Премия Хайнера Кароу
Bones and Names
Knochen und Namen
Фабиан Стамм
Победитель
Все номинанты
Ararat
Ararat
Evelyn Rack
Ash Wednesday
Quarta-Feira
Ole Wiedekamm
Показать всех номинантов
Специальное упоминание международного жюри «Поколение 14plus» / Лучший фильм
6.6
Mutt
Vuk Lungulov-Klotz
Победитель
Специальное упоминание международного жюри «Поколение 14plus» / Лучший короткометражный фильм
Incroci
Incroci
Francesca de Fusco
Победитель
Особое упоминание международного жюри "Поколение Кплюс" / Лучший фильм
Longing for the World
L'amour du monde
Jenna Hasse
Победитель
Особое упоминание международного жюри "Поколение Кплюс" / Лучший короткометражный фильм
Xiaohui and His Cows
Xiaohui he ta de niu
Xinying Lao
Победитель
Гран-при международного жюри "Поколение 14плюс" / Лучший фильм
6.5
Hummingbirds
Stefania Contreras, Silvia Del Carmen Castaños
Победитель
Гран-при международного жюри "Поколение 14плюс" / Лучший короткометражный фильм
Infantaria
Infantaria
Laís Santos Araújo
Победитель
Гран-при международного жюри "Поколение Кплюс" / Лучший фильм
She - Hero
Mimi
Mira Fornay
Победитель
Гран-при международного жюри "Поколение Кплюс" / Лучший короткометражный фильм
Waking Up in Silence
Waking Up in Silence
Daniel Asadi Faezi, Mila Zhluktenko
Победитель
Международная премия ARTE
Peeled Skin
Peeled Skin
Леони Криппендорфф
Победитель
EFP Падающая звезда
Леони Бенеш
Победитель
Джудит Стейт
МРТ
Победитель
Премия Гильдии кинематографистов
7.3
20 тысяч пород пчёл
20.000 especies de abejas
Эстибалис Урресола Солагурен
Победитель
Премия «Компас-Перспектива» / Лучший фильм
7.7
Семь зим в Тегеране
Sieben Winter in Teheran
Steffi Niederzoll
Победитель
Все номинанты
Bones and Names
Knochen und Namen
Фабиан Стамм
6.8
Elaha
Milena Aboyan
The Kidnapping of the Bride
The Kidnapping of the Bride
Sophia Mocorrea
Long Long Kiss
Langer Langer Kuss
Lukas Röder
6.8
Nuclear Nomads
Nomades du nucléaire
Kilian Armando Friedrich, Tizian Stromp Zargari
On Mothers and Daughters
Geranien
Tanja Egen
Lonely Oaks
Vergiss Meyn Nicht
Jens Mühlhoff, Kilian Kuhlendahl, Fabiana Fragale
Ash Wednesday
Quarta-Feira
Bárbara Santos, João Pedro Prado
Ararat
Ararat
Engin Kundag
Показать всех номинантов
Премия Берлинале в области документального кино
The Echo
El eco
Далия Рейес, Татьяна Уэсо
Победитель
Все номинанты
Superpower
Superpower
Шон Пенн, Lauren Terp, Билли Смит, Аарон Кауфман, Danny Gabai, Sergei Bespalov
We Will Not Fade Away
We Will Not Fade Away
Alex Kobelev, Valery Kalmykov, Алиса Коваленко
7.1
Орландо, моя политическая биография
Orlando, ma biographie politique
Yaël Fogiel, Laetitia Gonzalez, Farid Rezkallah, Paul B. Preciado, Annie Dekel-Ohayon
7.9
Наши тела
Notre corps
Клер Симон, Kristina Larsen
7.7
Семь зим в Тегеране
Sieben Winter in Teheran
Knut Losen, Melanie Andernach, Steffi Niederzoll
7.6
Поцелуй будущее
Kiss the Future
Бен Аффлек, Мэтт Дэймон, Sarah Anthony, Ned O'Hanlon, Ненад Чичин-Саин
Смотреть трейлер
Stams
Stams
David Bohun, Bernhard Braunstein, Lixi Frank
Anqa
Anqa
Rebeca Sánchez López, Helin Celik
6.5
Hummingbirds
Jillian Schlesinger, Miguel Drake-McLaughlin, Rivkah Beth Medow, Stefania Contreras, Diane Ng, Ana Rodriguez-Falcó, Leslie Benavides, Silvia Del Carmen Castaños
Eastern Front
Shidniy front
Виталий Манский, Natalia Manskaya, Yevhen Titarenko
Lonely Oaks
Vergiss Meyn Nicht
Knut Losen, Melanie Andernach, Jens Mühlhoff, Kilian Kuhlendahl, Fabiana Fragale
7.1
Under the Sky of Damascus
Сигрид Дайекьер, Beth Earl, Ali Wajeeh, Талал Дерки, Heba Khaled
The Cemetery of Cinema
Au cimetière de la pellicule
Maud Martin, Thierno Souleymane Diallo, Jean-Pierre Lagrange, Alpha Amadou Diallo, Marie-Louise Starr
The Trial
El Juicio
Ulises de la Orden
The Walls of Bergamo
Le mura di Bergamo
Stefano Savona, Andrea Iervolino, Ferdinando Dell'Omo, Danielle Maloni, Monika Bacardi
Where God Is Not
Jaii keh khoda nist
Elena Tatti, Mehran Tamadon, Raphaël Pillosio
Leaving and Staying
Gehen und Bleiben
Volker Koepp
6.4
На Адаманте
Sur l'Adamant
Николас Филибер, Miléna Poylo, Gilles Sacuto, Céline Loiseau
Смотреть трейлер
Love to Love You, Donna Summer
Love to Love You, Donna Summer
Christopher Clements, Julie Goldman, Brooklyn Sudano, Carolyn Hepburn, David Blackman, Роджер Росс Уильямс
Показать всех номинантов
Премия "Встречи"
6.8
Здесь
Here
Бас Девос
Победитель
Все номинанты
In the Blind Spot
Im toten Winkel
Ayse Polat
6.4
Взрослые
The Adults
Дастин Гай Дефа
Смотреть трейлер
6.9
Жить плохо
Viver Mal
Жуан Канижу
The Walls of Bergamo
Le mura di Bergamo
Stefano Savona
Eastern Front
Shidniy front
Виталий Манский, Yevhen Titarenko
6.9
Family Time
Mummola
Тиа Коуво
6.3
В воде
Mul-an-e-seo
Хон Сан-су
6.9
Мой худший враг
Mon pire ennemi
Mehran Tamadon
The Echo
El eco
Татьяна Уэсо
The Klezmer Project
Adentro mío estoy bailando
Leandro Koch, Paloma Schachmann
6.7
Белое пластиковое небо
Müanyag égbolt
Тибор Баноцки, Шарольта Сабо
Смотреть трейлер
7.0
Самсара
Samsara
Лоис Патиньо
7.1
Орландо, моя политическая биография
Orlando, ma biographie politique
Paul B. Preciado
6.3
Отсутствие
Xue yun
Ланг Ву
6.4
Клетка ищет птицу
Kletka ishet ptitsu
Малика Мусаева
Показать всех номинантов
Премия «Встречи» — лучший режиссёр
The Echo
El eco
Татьяна Уэсо
Победитель
Премия «Встречи» — специальный приз жюри
7.0
Самсара
Samsara
Лоис Патиньо
Победитель
7.1
Орландо, моя политическая биография
Orlando, ma biographie politique
Paul B. Preciado
Победитель
Премия GWFF за лучший первый полнометражный фильм
The Klezmer Project
Adentro mío estoy bailando
Sebastián Muro, Andrew Sala, Leandro Koch, Lukas Valenta Rinner, Yael Svoboda, Paloma Schachmann
Победитель
Все номинанты
Tomorrow is a Long Time
Míng tian bi zuo tian chang jiu
Ico Costa, Fran Borgia, Stefano Centini, Xavier Rocher, Zhi Wei Jow, Jeremy Chua
6.2
Все цвета мира находятся между черным и белым
All the Colours of the World Are Between Black and White
Damilola Orimogunje,
7.3
20 тысяч пород пчёл
20.000 especies de abejas
Valérie Delpierre, Lara Izagirre, Эстибалис Урресола Солагурен
Ambush
Ghaath
Chhatrapal Ninawe, Shiladitya Bora, Manish Mundra, Milapsinh Jadeja, Sanyukta Gupta
Ararat
Ararat
Маркус Каач, Engin Kundag
6.4
Клетка ищет птицу
Kletka ishet ptitsu
Ilya Stewart, Murad Osmann, Nikolay Yankin, Pavel Burya, Малика Мусаева
6.3
Отсутствие
Xue yun
Dun He, Ланг Ву
The Lost Boys
Le paradis
Joseph Rouschop, Zeno Graton
6.2
Тихая миграция
Stille liv
Малене Чои Дженсен, Maria Møller Kjeldgaard
Carnal Sins
Almamula
Edgard Tenembaum, Pilar Peredo, Juan Sebastián Torales
7.6
Женщины
Femme
Sam Ritzenberg, Myles Payne, Sam H. Freeman, Нг Чхун Пинг
The Bride
The Bride
Kivu Ruhorahoza, Myriam Uwiragiye Birara
6.5
Диско-бой
Disco Boy
Джакомо Аббруццезе, Pauline Seigland, Lionel Massol
Смотреть трейлер
6.9
Family Time
Mummola
Jussi Rantamäki, Emilia Haukka, Тиа Коуво
Matria
Matria
Stefan Schmitz, María Zamora, Daniel Froiz, Mireia Graell Vivancos, Álvaro Gago
7.4
Реальная история Уиннер
Reality
Riva Marker, Noah Stahl, Brad Becker-Parton, Greg Nobile, Тина Саттер
Смотреть трейлер
Regardless of Us
Uriwa Sanggwaneopsi
Yoo Heong-jun
Sica
Sica
Carla Subirana, Xavi Font, Alba Sotorra, Andrea Vázquez
Показать всех номинантов
Кандидат Берлинского короткометражного фильма на Европейскую кинопремию
Les chenilles
Les chenilles
Michelle Keserwany, Noel Keserwany
Победитель
Кандидат Берлинского короткометражного фильма на Европейскую кинопремию / Лучший короткометражный фильм
Все номинанты
Shift
Shift
Larissa Wilson
Показать всех номинантов
Компаньон-Товарищество
Paraphrase on the Finding of a Glove
Paraphrase on the Finding of a Glove
Mareike Wegener
Победитель
I Rarely Wake Up Dreaming
I Rarely Wake Up Dreaming
Анна Меликова
Победитель
Киногильдия AG - Кино Вижен 14плюс
7.1
Фантастическая машина
And the King Said, What a Fantastic Machine
Axel Danielson, Maximilien Van Aertryck
Победитель
Следы талантов – программа поддержки Mastercard
Phillip Leteka
Победитель
Carlos Ormeño Palma
Победитель
Miguel Ángel Sánchez
Победитель
Премия сериалов Берлинале
Хорошие матери
The Good Mothers
Джулиан Джаррольд, Элиза Аморузо
For episodes 1 & 2
Победитель
Все номинанты
Шпион/Мастер
Spy/Master
Kirsten Peters, Кристофер Смит, Adina Sadeanu
For episodes 1 & 2
7.0
The Architect
Arkitekten
Kerren Lumer-Klabbers
For episodes 1, 2, 3 & 4
Dahaad
Dahaad
Зоя Ахтар, Reema Kagti, Ruchika Oberoi
For episodes 1 & 2
Agent
Agent
Николай Ли Каас
For episodes 1 & 2
Bad Behaviour
Bad Behaviour
Корри Чэнь
For episodes 1 & 2
Why Try to Change Me Now
Pingyuan shang de Moxi
Yu Gong, Dalei Zhang, Xiaohui Wang
For episodes 1 & 2
Показать всех номинантов
Особое упоминание «Хрустального медведя» / Лучший фильм
7.1
Морское сияние
Zeevonk
Домьен Юиг
Победитель
Премия VFF за выдающиеся таланты
God and the Devil's Cumbia
God and the Devil's Cumbia
Carlos Lenin
Победитель
Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
7.3
20 тысяч пород пчёл
20.000 especies de abejas
Эстибалис Урресола Солагурен
Победитель
Приз читательского жюри "Тагесшпигель"
7.1
Орландо, моя политическая биография
Orlando, ma biographie politique
Paul B. Preciado
Победитель
Год проведения
Берлинале 2025
Берлинале 2024
Берлинале 2023
Берлинале 2022
Берлинале 2021
Берлинале 2020
Показать все
Берлинале 2019
Берлинале 2018
Берлинале 2017
Берлинале 2016
Берлинале 2015
Берлинале 2014
Берлинале 2013
Берлинале 2012
Берлинале 2011
Берлинале 2010
Берлинале 2009
Берлинале 2008
Берлинале 2007
Берлинале 2006
Берлинале 2005
Берлинале 2004
Берлинале 2003
Берлинале 2002
Берлинале 2001
Берлинале 2000
Берлинале 1999
Берлинале 1998
Берлинале 1997
Берлинале 1996
Берлинале 1995
Берлинале 1994
Берлинале 1993
Берлинале 1992
Берлинале 1991
Берлинале 1990
Берлинале 1989
Берлинале 1988
Берлинале 1987
Берлинале 1986
Берлинале 1985
Берлинале 1984
Берлинале 1983
Берлинале 1982
Берлинале 1981
Берлинале 1980
Берлинале 1979
Берлинале 1978
Берлинале 1977
Берлинале 1976
Берлинале 1975
Берлинале 1974
Берлинале 1973
Берлинале 1972
Берлинале 1971
Берлинале 1970
Берлинале 1969
Берлинале 1968
Берлинале 1967
Берлинале 1966
Берлинале 1965
Берлинале 1964
Берлинале 1963
Берлинале 1962
Берлинале 1961
Берлинале 1960
Берлинале 1959
Берлинале 1958
Берлинале 1957
Берлинале 1956
Берлинале 1955
Берлинале 1954
Берлинале 1953
Берлинале 1952
Берлинале 1951
Номинации
Золотой берлинский медведь
Короткометражный фильм
Лучшая драма
Лучшая комедия
Лучший короткометражный документальный/культурный фильм
Лучший короткометражный фильм
Показать все
Лучший криминал или приключение
Лучший мюзикл
Лучший полнометражный документальный фильм
Лучший полнометражный документальный/культурный фильм
Лучший фильм
Международное жюри
Опрос аудитории
Соревнование
Серебряный Берлинский Медведь / Анимационный фильм
Серебряный Берлинский Медведь / Выдающееся одиночное достижение
Серебряный Берлинский Медведь / Выдающиеся художественные достижения
Серебряный Берлинский Медведь / Выдающийся художественный вклад
Серебряный Берлинский Медведь / Гран-при жюри
Серебряный Берлинский Медведь / Короткометражный фильм
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая актерская команда
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая актриса
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая драма
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая комедия
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая музыка к фильму
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая операторская работа
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая режиссура короткометражного фильма
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшее актерское исполнение
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшее исполнение второго плана
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшее исполнение главной роли
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший актер
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший короткометражный документальный/культурный фильм
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший короткометражный фильм
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший криминал или приключение
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший мюзикл
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший полнометражный документальный фильм
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший полнометражный документальный/культурный фильм
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший режиссер
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший сценарий
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший сценарий короткометражного фильма
Серебряный Берлинский Медведь / Международная премия
Серебряный Берлинский Медведь / Опрос аудитории
Серебряный Берлинский Медведь / Почетный приз
Серебряный Берлинский Медведь / Почетный приз: короткометражный документальный/культурный фильм.
Серебряный Берлинский Медведь / Премия Альфреда Бауэра
Серебряный Берлинский Медведь / Приз Большого жюри
Серебряный Берлинский Медведь / Приз жюри
Серебряный Берлинский Медведь / Приз жюри за короткометражный фильм
Серебряный Берлинский Медведь
Серебряный Берлинский Медведь / Специальная награда
Серебряный Берлинский Медведь / Специальный приз
Серебряный Берлинский Медведь / Специальный приз жюри
Серебряный Берлинский Медведь / Специальный приз жюри
Серебряный Берлинский Медведь / Специальный приз – Лучшая комедия
Серебряный Берлинский Медведь / Специальный приз: короткометражный документальный/культурный фильм
Серебряный Берлинский Медведь / Специальный приз: короткометражный фильм
Серебряный Берлинский Медведь / Специальный приз: полнометражный документальный фильм
Giuseppe Becce Award / Best Actress
Giuseppe Becce Award / Best Director
Giuseppe Becce Award / Best Film
Berlinale - EFM / Berlinale EFM (screening)
Artekino International Award
Special Mention AG-Kino Gilde Cinema Vision 14Plus
Special Mention Youth Jury Generation 14plus Best Film
Special Mention Youth Jury Generation 14plus Best Short Film
Best Short Film
Perspectives Award / Best First Feature
Perspectives Award / Special Mention
CUPRA Filmmaker Award
Gen Z Audience Award
Бронзовый Берлинский Медведь
Бронзовый Берлинский Медведь / Голосование аудитории
Бронзовый Берлинский Медведь / Лучшая драма
Бронзовый Берлинский Медведь / Лучшая комедия
Бронзовый Берлинский Медведь / Лучший документальный фильм
Бронзовый Берлинский Медведь / Лучший криминал или приключение
Бронзовый Берлинский Медведь / Лучший мюзикл
Приз читательского жюри "Тагесшпигель"
Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Премия VFF за выдающиеся таланты
Особое упоминание «Хрустального медведя» / Лучший фильм
Премия сериалов Берлинале
Следы талантов – программа поддержки Mastercard
Киногильдия AG - Кино Вижен 14плюс
Компаньон-Товарищество
Кандидат Берлинского короткометражного фильма на Европейскую кинопремию
Кандидат Берлинского короткометражного фильма на Европейскую кинопремию / Лучший короткометражный фильм
Премия GWFF за лучший первый полнометражный фильм
Томас Стритмахер Дребухпрейс
Премия «Компас-Перспектива» — особое упоминание
Приз зрительских симпатий конкурса
Премия «Медведь за свободу слова»
Премия «Встречи» — специальный приз жюри
Премия «Встречи» — особое упоминание
Премия «Встречи» — лучший режиссёр
Премия за лучший первый полнометражный фильм – особое упоминание
Премия Берлинале в области документального кино – особое упоминание
Премия "Встречи" / Best Film
Премия "Встречи"
Премия Берлинале в области документального кино
Кулинарное кино
Кулинарное кино / Лучший дебютный фильм
Премия жюри / Лучший актер
Премия «Компас-Перспектива» / Лучший фильм
Премия «Компас-Перспектива» / Премия «Компас-Перспектива»
Премия Audi за короткометражный фильм – особое упоминание
Премия EFA
Премия «Перспектива»
Приз жюри Мэннера / Лучший фильм
Премия Гильдии кинематографистов / Special Mention
Премия Гильдии кинематографистов
Премия Глассхютте за оригинальный документальный фильм / Лучший фильм
Премия Глассхютте за оригинальный документальный фильм
Кинопремия Фонда Роберта Боша за международное сотрудничество / Анимационный фильм
Кинопремия Фонда Роберта Боша за международное сотрудничество / Документальный фильм
Кинопремия Фонда Роберта Боша за международное сотрудничество / Художественный фильм
Премия "Eurimages" за развитие совместного производства – особое упоминание
Лейбл "Европа Синема" – особое упоминание
Приз Берлина (Европейский короткометражный фильм EFA)
Золотой берлинский медведь за лучший короткометражный фильм
Форум / Креативный документальный фильм
Форум / Лучший фильм
Форум / Раздел форума
Премия поколения / В соревновании
Премия поколения / Лучший фильм
Премия поколения / Специальный приз международного жюри "Поколение Кплюс"
Подумай:Кинопремия – особое упоминание
Грант на развитие док-станции "Таланты Берлинале"
Премия Eurimages за развитие совместного производства
Премия Audi за короткометражный фильм / Лучший короткометражный фильм
Премия Audi за короткометражный фильм / Лучший продюсер
Премия Audi за короткометражный фильм
EFP Падающая звезда
Кампус талантов Берлинале
Подумайте: кинопремия
Трейлер "Долби Атмос Полиси"
Премия за лучший первый полнометражный фильм / Лучший первый полнометражный фильм
Премия за лучший первый полнометражный фильм / Особое упоминание
Премия за лучший первый полнометражный фильм / Панорама
Премия за лучший первый полнометражный фильм
Международная премия ARTE / Лучший полнометражный фильм
Международная премия ARTE
Специальный приз международного жюри "Поколение 14плюс" / Лучший короткометражный фильм
Специальный приз международного жюри "Поколение 14плюс" / Лучший полнометражный фильм
Специальный приз международного жюри "Поколение 14плюс" / Лучший короткометражный фильм
Специальный приз международного жюри "Поколение 14плюс" / Лучший короткометражный фильм для молодежи
Гран-при международного жюри "Поколение Кплюс" / Лучший короткометражный фильм
Гран-при международного жюри "Поколение Кплюс" / Лучший полнометражный фильм
Гран-при международного жюри "Поколение Кплюс" / Лучший фильм
Гран-при международного жюри "Поколение 14плюс" / «Поколение 14плюс» — лучший короткометражный фильм
Гран-при международного жюри "Поколение 14плюс" / Лучший короткометражный фильм
Гран-при международного жюри "Поколение 14плюс" / Лучший полнометражный фильм
Гран-при международного жюри "Поколение 14плюс" / Лучший фильм
Особое упоминание международного жюри "Поколение Кплюс" / Короткометражный фильм
Особое упоминание международного жюри "Поколение Кплюс" / Лучший короткометражный фильм
Особое упоминание международного жюри "Поколение Кплюс" / Лучший полнометражный фильм
Особое упоминание международного жюри "Поколение Кплюс" / Лучший фильм
Особое упоминание международного жюри "Поколение Кплюс" / Художественный фильм
Специальное упоминание международного жюри «Поколение 14plus» / Special Mention of the Generation 14plus International Jury
Специальное упоминание международного жюри «Поколение 14plus» / Короткометражный фильм
Специальное упоминание международного жюри «Поколение 14plus» / Лучший короткометражный фильм
Специальное упоминание международного жюри «Поколение 14plus» / Лучший полнометражный фильм
Специальное упоминание международного жюри «Поколение 14plus» / Лучший фильм
Специальное упоминание международного жюри «Поколение 14plus» / Художественный фильм
Награда VFF за выдающиеся достижения в области талантов
Премия "Звуковой знак Dolby"
Сделано в Германии - стипендия "Перспектива" / Приз жюри
Сделано в Германии - стипендия "Перспектива"
Премия имени Хайнера Кароу / Премия Хайнера Кароу
Премия имени Хайнера Кароу / Приз жюри
Премия "Кино Фэрбиндет" / Премия "Кино Фэйрбиндета"
C.I.D.A.L.C. Специальный приз жюри
Премия ФИПРЕССИ – Рекомендация / Форум нового кино
Премия C.I.C.A.E. – Рекомендация / Панорама
Премия Интерфильма – Специальный приз
Премия ФИПРЕССИ – Специальная рекомендация
Специальный приз Сената Берлина
Специальный приз города Берлина – Почетный диплом
Специальный приз города Берлина
Малая серебряная доска
Малая золотая доска
Малая бронзовая доска / Малая серебряная доска
Серебряная доска / Лучший документальный/культурный фильм
Серебряная доска / Лучший рекламный фильм
Серебряная доска / Лучший художественный/научный фильм
Большая серебряная доска
Большая золотая доска
Большая бронзовая доска
Золотая доска / Лучший документальный/культурный фильм
Золотая доска / Лучший рекламный фильм
Золотая доска / Лучший художественный/научный фильм
Бронзовая доска / Лучший документальный/культурный фильм
Бронзовая доска / Лучший рекламный фильм
Бронзовая доска / Лучший художественный/научный фильм
Опрос аудитории: Маленькая бронзовая тарелка
Опрос аудитории: Большая бронзовая тарелка
Статуэтка UNICRIT
Интерфильм Гран-при
Премия Интерфильма – особое упоминание / Соревнование
Премия Интерфильма – особое упоминание / Форум нового кино
Премия C.I.D.A.L.C. – Специальная рекомендация
Премия UNICRIT – Почетное упоминание
Премия сенатора за народное образование
Фестиваль детского кино: премия Фонда Марии Шелл
Премия Вольфганга Штаудте – особое упоминание
Читательское жюри «Берлинер Цайтунг» – особое упоминание / Читательское жюри «Берлинер Цайтунг»
Кинопремия Мионетто
Фестиваль детского кино: лучший короткометражный фильм – поощрительная премия
Фестиваль детского кино: лучший короткометражный фильм
Юбилейная награда "Берлинского медведя"
Премия Альфреда Бауэра – поощрительная премия
Премия OCIC – особое упоминание
Премия OCIC – особое упоминание / Соревнование
Премия OCIC – Специальная рекомендация / Соревнование
Премия «Интерфильм» — специальная рекомендация / Соревнование
Премия «Интерфильм» — специальная рекомендация / Форум нового кино
Премия ЮНЕСКО C.I.D.A.L.C. / Премия ЮНЕСКО C.I.D.A.L.C.
Диплом C.I.D.A.L.C. / Диплом C.I.D.A.L.C.
Премия "Пьеро" за лучшую европейскую первую работу
Кинопремия Отто Домника
Рекламная награда OCIC – поощрительное упоминание
Премия C.I.F.E.J. – Поощрительная награда
Премия молодежного кино – поощрительная премия / Лучший документальный фильм, подходящий для молодежи
Премия молодежного кино – поощрительная премия / Лучший короткометражный фильм для молодежи
Премия молодежного кино – поощрительная премия / Лучший художественный фильм для молодежи
Молодежная кинопремия / Лучший документальный фильм, подходящий для молодежи
Молодежная кинопремия / Лучший короткометражный фильм для молодежи
Молодежная кинопремия / Лучший художественный фильм для молодежи
Особое признание / Документальный фильм
Особое признание / Короткий фильм
Премия ФИПРЕССИ – Поощрительная премия / Панорама
Премия ФИПРЕССИ – Поощрительная премия
Премия ФИПРЕССИ – Поощрительная премия / Соревнование
Премия ФИПРЕССИ – Поощрительная премия / Форум
Премия ФИПРЕССИ – Поощрительная премия / Форум нового кино
Премия UNICEF - Поощрительная премия / Лучший короткометражный фильм
Премия UNICEF - Поощрительная премия
Премия UNICEF / Лучший короткометражный фильм
Премия UNICEF / Премия UNICEF
Премия UNICEF / Специальный приз за лучший короткометражный фильм
Премия Интерфильма - единая мировая премия / Форум нового кино
Фестиваль детского кино: поощрительная премия
Фестиваль детского кино: премия сенатора по делам женщин, молодежи и семьи / Лучший фильм
Фестиваль детского кино: премия сенатора по делам женщин, молодежи и семьи
Премия C.I.F.E.J. / Премия C.I.F.E.J.
C.I.D.A.L.C. Премия
UNICRIT Специальная награда
Премия UNICRIT
Премия OCIC / Премия OCIC
Премия OCIC / Соревнование
Премия OCIC / Форум нового кино
Премия OCIC / Форум нового кино
Специальная награда журналистов
Премия Интерфильма / Панорама
Премия Интерфильма
Премия Интерфильма / Соревнование
Премия Интерфильма / Форум нового кино
Золотая табличка IWG
C.I.D.A.L.C. Серебряная медаль
C.I.D.A.L.C. Премия Ганди
Лучший европейский короткометражный фильм
ДИАЛОГ в перспективе - Актерская премия
Лучший дебютный фильм – почетное упоминание
Премия «Берлин сегодня» — почетное упоминание
Читательское жюри газеты "Тагессшпигель" / Лучший фильм
Читательское жюри газеты "Тагессшпигель"
Фемина-Кинопремия - особое упоминание
Кинопремия "Международная амнистия" - Специальное упоминание
Приз зрительских симпатий Тедди / Тедди
Кинопремия «Калигари» — особое упоминание
Премия DAAD за короткометражный фильм
Приз жюри Тедди / Премия ТЕДДИ для новичков за лучший первый полнометражный фильм
Приз жюри Тедди
Приз жюри Тедди / Специальный приз жюри
Поощрительная премия / Короткометражный фильм
Поощрительная премия / Лучший актер
Поощрительная премия / Лучший короткометражный документальный/культурный фильм
Поощрительная премия / Лучший короткометражный фильм
Поощрительная премия / Лучший полнометражный документальный фильм
Поощрительная премия
Лучший дебютный фильм
Специальный приз жюри короткометражного фильма «Панорама»
Кинотеатры "Европа"
Фемина-Кинопремия
Награда C.I.C.A.E. – Почетное упоминание
Награда C.I.C.A.E. – Почетное упоминание / Панорама
Награда C.I.C.A.E. – Почетное упоминание / Форум нового кино
Кинопремия Международной амнистии
Талантливый фильм недели
Серебряный берлинский медведь — поощрительная премия / Лучший короткометражный фильм
Серебряный берлинский медведь — поощрительная премия
Оценка конкурса
Приз экуменического жюри – особое упоминание / Prize of the Ecumenical Jury - Special Mention
Приз экуменического жюри – особое упоминание / Панорама
Приз экуменического жюри – особое упоминание / Соревнование
Приз экуменического жюри – особое упоминание / Форум
Приз экуменического жюри – особое упоминание / Форум нового кино
Премия «Планета документального кино»
ДИАЛОГ в перспективе – особое упоминание
ДИАЛОГ в перспективе /
ДИАЛОГ в перспективе
Премия «Берлин сегодня»
Премия «Панорама» за короткометражный фильм
Читательское жюри журнала "Зитти"
Премия OCIC за продвижение
Премия OCIC за продвижение / Форум нового кино
Премия OCIC – Рекомендация
Премия OCIC – Рекомендация / Соревнование
Премия OCIC – Рекомендация / Форум нового кино
Премия OCIC – Рекомендация / Форум нового кино
Премия OCIC – Почетное упоминание / Лучший фильм
Премия OCIC – Почетное упоминание
Премия OCIC – Почетное упоминание / Соревнование
Премия OCIC – Почетное упоминание / Форум нового кино
Премия Интерфильма – Рекомендация
Премия Интерфильма – Рекомендация / Соревнование
Премия Интерфильма – Рекомендация / Форум нового кино
Премия Интерфильма – Кинопремия Отто Дибелиуса / Короткометражный фильм
Премия Интерфильма – Кинопремия Отто Дибелиуса
Премия Интерфильма – Кинопремия Отто Дибелиуса / Соревнование
Премия Интерфильма – Кинопремия Отто Дибелиуса / Форум нового кино
Премия Интерфильма – Почетное упоминание
Премия Интерфильма – Почетное упоминание / Соревнование
Премия Интерфильма – Почетное упоминание / Форум нового кино
Премия ФИПРЕССИ – особое упоминание
Награда C.I.D.A.L.C. – Почетное упоминание
Премия Манфреда Зальцгебера – особое упоминание
Премия «Панорама» за короткометражный фильм – особое упоминание
Особое упоминание / Актерское мастерство
Особое упоминание / Детское жюри - Кино
Особое упоминание / Детское жюри – короткометражный фильм
Особое упоминание / Жюри международной амнистии
Особое упоминание / Жюри премии GWFF за лучший первый полнометражный фильм
Особое упоминание / Жюри премии Берлинале в области документального кино
Особое упоминание / Компаньон-Товарищество
Особое упоминание / Компас-Перспектива-Награда
Особое упоминание / Лучший документальный фильм
Особое упоминание / Лучший короткометражный фильм
Особое упоминание / Международное жюри
Особое упоминание / Международное жюри короткометражных фильмов
Особое упоминание / Международное жюри«Поколение 14плюс» – короткометражный фильм
Особое упоминание / Молодежное жюри – короткометражный фильм
Особое упоминание / Молодёжное жюри - Фильм
Особое упоминание
Особое упоминание / Премия Берлинале в области документального кино
Особое упоминание / Серия Берлинале
Премия за первый фильм – особое упоминание
Премия за первый фильм / Поколение Кплюс
Премия за первый фильм
Премия за первый фильм / Специальный приз жюри
Награда C.I.C.A.E. – особое упоминание / Панорама
Награда C.I.C.A.E. – особое упоминание / Форум нового кино
Камера Берлинале
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Премия Вольфганга Штаудте / Лучший первый фильм
Премия Вольфганга Штаудте
Тедди – особое упоминание
Тедди / Лучший документальный фильм
Тедди / Лучший документальный фильм/фильм-эссе
Тедди / Лучший короткометражный фильм
Тедди / Лучший короткометражный фильм
Тедди / Лучший полнометражный фильм
Тедди / Премия Читателей "Тедди"
Тедди / Премия активиста
Тедди / Премия жюри
Тедди / Приз жюри
Тедди / Приз жюри читателей журнала "Люди"
Тедди / Приз зрительских симпатий Тедди Баллот Volkswagen
Особый Тедди
Специальный приз Экуменического жюри / Панорама
Специальный приз Экуменического жюри / Соревнование
Читательское жюри «Зигессойле»
Читательское жюри «Берлинер Цайтунг»
Читательское жюри газеты "Берлинер Моргенпост" / Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Премия Гильдии немецких артхаусных кинотеатров
Приз Экуменического жюри / Панорама
Приз Экуменического жюри / Соревнование
Приз Экуменического жюри / Форум
Приз Экуменического жюри / Форум нового кино
Приз UIP Берлин (европейский короткометражный фильм)
Премия "Фильм о мире" - почетное упоминание
Премия за лучший фильм о мире
Премия «Панорама» Нью-Йоркской киноакадемии — особое упоминание /
Премия «Панорама» Нью-Йоркской киноакадемии — особое упоминание
Премия «Панорама» Нью-Йоркской киноакадемии
Приз зрительских симпатий «Панорама» / Документальный фильм
Приз зрительских симпатий «Панорама» / Игровой фильм
Приз зрительских симпатий «Панорама» / Лучший короткометражный фильм
Приз зрительских симпатий «Панорама» / Лучший фильм
Приз зрительских симпатий «Панорама» / Панорама
Приз зрительских симпатий «Панорама»
Приз зрительских симпатий «Панорама» / Художественный фильм
Стипендия Нью-Йоркской киноакадемии
Премия «Новый талант» / Актер
Премия «Новый талант» / Актриса
Премия "Нетпак" – особое упоминание
Премия Нетпак
Премия Манфреда Зальцгебера
Премия ФИПРЕССИ / Perspectives
Премия ФИПРЕССИ / Панорама
Премия ФИПРЕССИ / Премия "Встречи"
Премия ФИПРЕССИ
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
Премия ФИПРЕССИ / Форум
Премия ФИПРЕССИ / Форум молодого кино
Премия ФИПРЕССИ / Форум нового кино
Премия ФИПРЕССИ / Форум нового кино
Премия «Дон Кихот» — особое упоминание
Премия Дон Кихота
Немецкий детский фонд – Гран при / Лучший полнометражный фильм
Немецкий детский фонд – Гран при
Немецкий детский фонд – особое упоминание / Лучший короткометражный фильм
Немецкий детский фонд – особое упоминание / Лучший полнометражный фильм
Немецкий детский фонд – особое упоминание
Немецкий детский фонд – специальная награда / Лучший короткометражный фильм
Немецкий детский фонд – специальная награда
Хрустальный медведь – особое упоминание / Best Film
Хрустальный медведь – особое упоминание / Best Film - Generation 14plus
Хрустальный медведь – особое упоминание / Best Film - Generation Kplus
Хрустальный медведь – особое упоминание / Best Short Film - Generation Kplus
Хрустальный медведь – особое упоминание / Short Film
Хрустальный медведь – особое упоминание / Short Film - Generation 14plus
Хрустальный медведь – особое упоминание / 14плюс: Лучший полнометражный фильм
Хрустальный медведь – особое упоминание / «Поколение Кплюс»: лучший короткометражный фильм
Хрустальный медведь – особое упоминание / «Поколение Кплюс»: лучший короткометражный фильм
Хрустальный медведь – особое упоминание / Лучший короткометражный фильм
Хрустальный медведь – особое упоминание / Лучший полнометражный фильм
Хрустальный медведь – особое упоминание / Поколение 14плюс - короткометражный фильм
Хрустальный медведь – особое упоминание / Поколение 14плюс - лучший короткометражный фильм
Хрустальный медведь – особое упоминание / Поколение 14плюс - лучший полнометражный фильм
Хрустальный медведь – особое упоминание / Поколение 14плюс - лучший фильм
Хрустальный медведь – особое упоминание / Поколение 14плюс - полнометражный фильм
Хрустальный медведь – особое упоминание / Поколение Кплюс - Художественный фильм
Хрустальный медведь – особое упоминание / Поколение Кплюс - лучший полнометражный фильм
Хрустальный медведь – особое упоминание / Поколение Кплюс - лучший фильм
Хрустальный Медведь / 14плюс: Лучший полнометражный фильм
Хрустальный Медведь / «Поколение Кплюс» — лучший короткометражный фильм
Хрустальный Медведь / «Поколение Кплюс» — лучший фильм
Хрустальный Медведь / Лучший короткометражный фильм
Хрустальный Медведь / Лучший полнометражный фильм
Хрустальный Медведь / Поколение 14плюс - лучший короткометражный фильм
Хрустальный Медведь / Поколение 14плюс - лучший полнометражный фильм
Хрустальный Медведь / Поколение 14плюс - лучший фильм
Хрустальный Медведь / Поколение Кплюс - лучший полнометражный фильм
Кинопремия Калигари
Премия C.I.C.A.E. / Панорама
Премия C.I.C.A.E. / Премия C.I.C.A.E.
Премия C.I.C.A.E. / Соревнование
Премия C.I.C.A.E. / Форум
Премия C.I.C.A.E. / Форум нового кино
Голубой ангел
Премия Альфреда Бауэра
