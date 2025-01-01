Меню
Киноафиша Кинофестивали Берлинале События Берлинале 1995

Все фильмы-номинанты «Берлинале» в 1995 году

Место проведения Дворец Zoopalast theatre, Берлин, Германия
Дата проведения 9 февраля 1995 - 20 февраля 1995
Золотой берлинский медведь / Лучший короткометражный фильм
My Baby Left Me My Baby Left Me
Милорад Крстич
Победитель
Repete Repete
Михаэла Павлатова
Победитель
Все номинанты
Das Loch Das Loch
Matthias Heise
Do Nothing Til You Hear from Me Do Nothing Til You Hear from Me
Jonas Dahlbeck, Pernilla Hindsefelt
Do Nothing Til You Hear from Me Do Nothing Til You Hear from Me
Jonas Dahlbeck, Pernilla Hindsefelt
Dada Dada
Piet Kroon
Cojones Cojones
Peter Brauneis
Adam's Dream El sueño de Adán
Mercedes Gaspar
Die Topsau Die Topsau
Angela Holtschmidt
Solina Solina
Jacco Groen
100 Jahre Kino 100 Jahre Kino
Heinrich Sabl
Золотой берлинский медведь / Соревнование
Все номинанты
Summer Snow Nu ren si shi
Энн Хуэй
Золотой берлинский медведь
Приманка 6.7
Приманка L'appât
Бертран Тавернье
Победитель
Все номинанты
Cross My Heart and Hope to Die Ti kniver i hjertet
Мариус Хольст
Red Rose White Rose Hong mei gui bai mei gui
Stanley Kwan
Gui tu Gui tu
Pun-Hei Leung
Midaq Alley El callejón de los milagros
Jorge Fons
Дурной глаз 6.8
Дурной глаз Sh'Chur
Шмуэль Асфари
Дым 7.4
Дым Smoke
Уэйн Ван
Transatlantis Transatlantis
Кристиан Вагнер
Butterfly Kiss Butterfly Kiss
Майкл Уинтерботтом
Pesa dlya passazhira Pesa dlya passazhira
Вадим Абдрашитов
The Taebaek Mountains Taebaeksanmaek
Им Квон Тэк
Blush Hong fen
Shaohong Li
Перед рассветом 8.1
Перед рассветом Before Sunrise
Ричард Линклейтер
When Night Is Falling When Night Is Falling
Патриция Розема
The Blue Villa Un bruit qui rend fou
Dimitri de Clercq, Ален Роб-Грийе
Дураков нет 7.7
Дураков нет Nobody`s Fool
Роберт Бентон
Сто и одна ночь 6.4
Сто и одна ночь Les cent et une nuits de Simon Cinéma
Аньес Варда
Silent Fall Silent Fall
Брюс Бересфорд
Hades Hades
Herbert Achternbusch
Зависимость 6.4
Зависимость The Addiction
Абель Феррара
El rey del río El rey del río
Мануэль Гутьерес Арагон
Moon Shadow Colpo di luna
Alberto Simone
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший актер
Пол Ньюман
Пол Ньюман
Дураков нет
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая актриса
Josephine Siao
Summer Snow
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший режиссер
Ричард Линклейтер
Ричард Линклейтер
Перед рассветом
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Выдающееся одиночное достижение
Pesa dlya passazhira Pesa dlya passazhira
Вадим Абдрашитов For the stylistic and thematic speciality.
Победитель
Blush Hong fen
Shaohong Li To the whole team for visual shaping.
Победитель
Blush Hong fen
To the whole team for visual shaping.
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Специальный приз жюри
Дым 7.4
Дым Smoke
Харви Кейтель, Уэйн Ван Also for the acting performance of Harvey Keitel.
Победитель
Голубой ангел
Cross My Heart and Hope to Die Ti kniver i hjertet
Мариус Хольст
Победитель
Кинопремия Калигари
Complaints of a Dutiful Daughter Complaints of a Dutiful Daughter
Deborah Hoffmann
Победитель
Madagascar Madagascar
Фернандо Перез
Победитель
Приз зрительских симпатий «Панорама» / Панорама
Все номинанты
Wigstock: The Movie Wigstock: The Movie
Бэрри Шилс
Премия «Панорама» Нью-Йоркской киноакадемии
Alice and the Aurifactor Alice und der Aurifactor
Jörg Fockele
Победитель
Премия за лучший фильм о мире
Drei Frauen aus Poddembice Drei Frauen aus Poddembice
Hans-Dieter Grabe
Победитель
Er nannte sich Hohenstein Er nannte sich Hohenstein
Hans-Dieter Grabe
Победитель
Приз Экуменического жюри / Соревнование
Summer Snow Nu ren si shi
Энн Хуэй
Победитель
Приз Экуменического жюри / Форум нового кино
Moving the Mountain Moving the Mountain
Майкл Аптед
Победитель
Русская симфония 6.4
Русская симфония Russian Symphony
Константин Лопушанский
Победитель
Читательское жюри «Зигессойле»
Ballot Measure 9 Ballot Measure 9
Heather MacDonald
Победитель
Тедди / Лучший документальный фильм
Complaints of a Dutiful Daughter Complaints of a Dutiful Daughter
Deborah Hoffmann
Победитель
Тедди / Лучший полнометражный фильм
The Last Supper The Last Supper
Cynthia Roberts
Победитель
Priest Priest
Антония Берд
Победитель
Marble Ass Dupe od mramora
Zelimir Zilnik
Победитель
Тедди / Лучший короткометражный фильм
Trevor Trevor
Peggy Rajski
Победитель
Премия Вольфганга Штаудте
Double Happiness Double Happiness
Мина Шум
Победитель
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Ален Делон
Ален Делон
Победитель
Камера Берлинале
Eleanor Keaton
Победитель
Особое упоминание
Midaq Alley El callejón de los milagros
For the exceptional narrative quality.
Победитель
Moon Shadow Colpo di luna
For the acting performance of the supporting cast.
Победитель
Дурной глаз 6.8
Дурной глаз Sh'Chur
Шмуэль Асфари For the special mix of reality and magic.
Победитель
Фестиваль детского кино: премия сенатора по делам женщин, молодежи и семьи / Лучший фильм
Flight of the Albatross Der Flug des Albatros
Werner Meyer
Победитель
Год проведения
Номинации

