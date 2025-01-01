Меню
Киноафиша Кинофестивали Берлинале События Берлинале 2006

Все фильмы-номинанты «Берлинале» в 2006 году

Место проведения Дворец Berlinale Palast, Берлин, Германия
Дата проведения 9 февраля 2006 - 19 февраля 2006
Золотой берлинский медведь / Лучший короткометражный фильм
Never Like the First Time! Aldrig som första gången!
Йонас Оделл
Победитель
Все номинанты
Beyond Freedom Beyond Freedom
Jacquie Trowell
The Water Udens
Laila Pakalnina
Our Man in Nirvana Our Man in Nirvana
Jan Koester
Hold Please Hold Please
Chris Cudlipp
Penpusher Gratte-papier
Guillaume Martinez
The Day I Died El día que morí
Мэриам Кешаварц
Head Shot Head Shot
Дэннис Хитон
A Little Bit Higher Kami balatar
Mehdi Jafari
Cotopaxi Cotopaxi
Zachariah Copping
Золотой берлинский медведь
Grbavica Grbavica
Ясмила Жбанич
Победитель
Все номинанты
Признайте меня виновным 7.4
Признайте меня виновным Find Me Guilty
Сидни Люмет
Элементарные частицы 6.8
Элементарные частицы Atomised/Elementarteilchen
Оскар Рёлер
Притяжение 7.1
Притяжение Sehnsucht
Валеска Гризебах
Капоте 7.3
Капоте Capote
Беннет Миллер
Трущобные прогулки 5.9
Трущобные прогулки Slumming
Михаэль Главоггер
Offside Afsaid
Джафар Панахи
Реквием 6.8
Реквием Requiem
Ханс-Кристиан Шмид
Охранник 6.5
Охранник El custodio
Родриго Морено
Кэнди 7.4
Кэнди Candy
Нил Армфилд
Invisible Waves Invisible Waves
Пен-Ек Ратанарыанг
Comedy of Power L'ivresse du pouvoir
Клод Шаброль
Мыло 6.3
Мыло En Soap
Пернилла Фишер Кристенсен
The Free Will Der freie Wille
Маттиас Гласнер
Компаньоны 7.1
Компаньоны A Prairie Home Companion
Роберт Олтмен
Isabella Yi sa bui lai
Пан Хо-чун
Снежный пирог 7.2
Снежный пирог Snow cake
Марк Эванс
It's Winter Zemestan Ast
Rafi Pitts
Дорога на Гуантанамо 7.5
Дорога на Гуантанамо The Road to Guantanamo
Майкл Уинтерботтом, Мат Уайткросс
Romanzo Criminale Romanzo criminale
Микеле Плачидо
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший актер
Мориц Бляйбтрой
Мориц Бляйбтрой
Элементарные частицы
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая актриса
Сандра Хюллер
Сандра Хюллер
Реквием
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший режиссер
Майкл Уинтерботтом
Майкл Уинтерботтом
Дорога на Гуантанамо
Победитель
Мат Уайткросс
Дорога на Гуантанамо
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая музыка к фильму
Isabella Yi sa bui lai
Peter Kam
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший короткометражный фильм
Our Man in Nirvana Our Man in Nirvana
Jan Koester
Победитель
Penpusher Gratte-papier
Guillaume Martinez
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Гран-при жюри
Мыло 6.3
Мыло En Soap
Пернилла Фишер Кристенсен
Победитель
Offside Afsaid
Джафар Панахи
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Выдающиеся художественные достижения
The Free Will Der freie Wille
Юрген Фогель
Победитель
Премия Альфреда Бауэра
Охранник 6.5
Охранник El custodio
Родриго Морено
Победитель
Премия C.I.C.A.E. / Форум нового кино
Недалеко от дома 7.2
Недалеко от дома Karov La Bayit / Close to Home
Види Билу, Далия Хагар
Победитель
Недалеко от дома 7.2
Недалеко от дома Karov La Bayit / Close to Home
Види Билу, Далия Хагар
Победитель
Премия C.I.C.A.E. / Панорама
Little Red Flowers Kan shang qu hen mei
Yuan Zhang
Победитель
Кинопремия Калигари
37 Uses for a Dead Sheep 37 Uses for a Dead Sheep
Бен Хопкинс
Победитель
Хрустальный Медведь / 14плюс: Лучший полнометражный фильм
Four Weeks in June Fyra veckor i juni
Henry Meyer
Победитель
Все номинанты
Schnitzel Paradise Het schnitzelparadijs
Мартин Кулховен
Хрустальный Медведь / Лучший полнометражный фильм
We Shall Overcome Drømmen
Нильс Арден Оплев
Победитель
Хрустальный Медведь / Лучший короткометражный фильм
Never an Absolution Aldrig en absolution
Cameron B. Alyasin
Победитель
Хрустальный медведь – особое упоминание / 14плюс: Лучший полнометражный фильм
Kamataki Kamataki
Claude Gagnon
Победитель
Хрустальный медведь – особое упоминание / Лучший полнометражный фильм
The Blossoming of Maximo Oliveros Ang pagdadalaga ni Maximo Oliveros
Auraeus Solito
Победитель
Хрустальный медведь – особое упоминание / Лучший короткометражный фильм
The Thief O kleftis
Irina Boiko
Победитель
Немецкий детский фонд – специальная награда / Лучший короткометражный фильм
A Fish with a Smile Wei xiao de yu
Poliang Lin, Alan I. Tuan, C. Jay Shih
Победитель
A Fish with a Smile Wei xiao de yu
Poliang Lin, Alan I. Tuan, C. Jay Shih
Победитель
Немецкий детский фонд – особое упоминание / Лучший полнометражный фильм
I Am Jestem
Дорота Кенджежавска
Победитель
Немецкий детский фонд – особое упоминание / Лучший короткометражный фильм
Vika Vika
Tsivia Barkai
Победитель
Немецкий детский фонд – Гран при / Лучший полнометражный фильм
The Blossoming of Maximo Oliveros Ang pagdadalaga ni Maximo Oliveros
Auraeus Solito
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
Реквием 6.8
Реквием Requiem
Ханс-Кристиан Шмид
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Форум нового кино
In Between Days In Between Days
Ким Со-ён
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Панорама
Круче не бывает 7.2
Круче не бывает Tough Enough/ Knallhart
Детлев Бук
Победитель
Премия Манфреда Зальцгебера
Paper Dolls Bubot Niyar
Томер Хейманн
Победитель
Премия Нетпак
Dear Pyongyang Dear Pyongyang
Yong-hi Yang
Победитель
Приз зрительских симпатий «Панорама» / Лучший короткометражный фильм
The Substitute Hayelet Bodeda
Талья Лави
Победитель
Приз зрительских симпатий «Панорама»
Paper Dolls Bubot Niyar
Томер Хейманн
Победитель
Премия за лучший фильм о мире
Grbavica Grbavica
Ясмила Жбанич
Победитель
Приз UIP Берлин (европейский короткометражный фильм)
The Fence El cerco
Nacho Martín, Ricardo Íscar
Победитель
Приз Экуменического жюри / Соревнование
Grbavica Grbavica
Ясмила Жбанич
Победитель
Приз Экуменического жюри / Форум нового кино
Conversations on a Sunday Afternoon Conversations on a Sunday Afternoon
Khalo Matabane
Победитель
Приз Экуменического жюри / Панорама
7.2
Судебный исполнитель Komornik
Феликс Фальк
Победитель
Премия Гильдии немецких артхаусных кинотеатров
The Free Will Der freie Wille
Маттиас Гласнер
Победитель
Читательское жюри газеты "Берлинер Моргенпост" / Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Компаньоны 7.1
Компаньоны A Prairie Home Companion
Роберт Олтмен
Победитель
Читательское жюри «Берлинер Цайтунг»
Strange Circus Kimyô na sâkasu
Сион Соно
Победитель
Читательское жюри «Зигессойле»
Paper Dolls Bubot Niyar
Томер Хейманн
Победитель
Тедди / Лучший документальный фильм
Beyond Hatred Au delà de la haine
Оливье Мейру
Победитель
Все номинанты
Fabulous! The Story of Queer Cinema Fabulous! The Story of Queer Cinema
Lisa Ades, Lesli Klainberg
Moskva. Pride '06 Moskva. Pride '06
Vladimir Ivanov
Тедди / Лучший полнометражный фильм
The Blossoming of Maximo Oliveros Ang pagdadalaga ni Maximo Oliveros
Auraeus Solito
Победитель
Все номинанты
Непристойная Бетти Пейдж 6.4
Непристойная Бетти Пейдж The Notorious Bettie Page
Мэри Хэррон
Завтрак на Плутоне 7.1
Завтрак на Плутоне Breakfast on Pluto
Нил Джордан
Капоте 7.3
Капоте Capote
Беннет Миллер
Тедди / Лучший короткометражный фильм
The Day I Died El día que morí
Мэриам Кешаварц
Победитель
Премия Вольфганга Штаудте
Babooska Babooska
Райнер Фриммель, Тицца Кови
Победитель
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Анджей Вайда
Анджей Вайда
Победитель
Иэн МакКеллен
Иэн МакКеллен
Победитель
Камера Берлинале
Михаэль Баллхаус
Победитель
Jürgen Böttcher
Победитель
Laurence Kardish
Победитель
Ханс Хельмут Принцле
Ханс Хельмут Принцле
Победитель
Peter B. Schumann
Peter B. Schumann
Победитель
Премия «Панорама» за короткометражный фильм – особое упоминание
Love This Time Love This Time
Риз Грэхэм
Победитель
Премия «Панорама» за короткометражный фильм
Your Dark Hair Ihsan Your Dark Hair Ihsan
Tala Hadid
Победитель
Премия «Берлин сегодня»
BerlinBall BerlinBall
Anna Azevedo
Победитель
ДИАЛОГ в перспективе
Running on Empty Der Lebensversicherer
Bülent Akinci
Победитель
ДИАЛОГ в перспективе – особое упоминание
Состав 7.3
Состав Wholetrain
Флориан Гааг
Победитель
Оценка конкурса
Талантливый фильм недели
High Maintenance High Maintenance
Phillip Van
Победитель
Кинопремия Международной амнистии
Narcissus Blossom Û nergiz biskivîn
Хуссейн Хассан Али, Masoud Arif Salih
Победитель
Narcissus Blossom Û nergiz biskivîn
Хуссейн Хассан Али, Masoud Arif Salih
Победитель
Фемина-Кинопремия
Bye Bye Berlusconi! Bye Bye Berlusconi!
Yasmin Khalifa, Carola Gauster
Победитель
Bye Bye Berlusconi! Bye Bye Berlusconi!
Yasmin Khalifa, Carola Gauster
Победитель
Кинотеатры "Европа"
Круче не бывает 7.2
Круче не бывает Tough Enough/ Knallhart
Детлев Бук
Победитель
Лучший дебютный фильм
Мыло 6.3
Мыло En Soap
Пернилла Фишер Кристенсен, Lars Bredo Rahbek
Победитель
Поощрительная премия / Лучший короткометражный фильм
The Day I Died El día que morí
Мэриам Кешаварц
Победитель
Приз жюри Тедди
Combat Combat
Patrick Carpentier
Победитель
Премия DAAD за короткометражный фильм
Swanettes Barburot
Rony Sasson
Победитель
Гран-при международного жюри "Поколение 14плюс" / «Поколение 14плюс» — лучший короткометражный фильм
Все номинанты
The Propellerbird Der Propellervogel
Thomas Hinke, Jan Marten Locher
EFP Падающая звезда
Vesela Kazakova
Bulgaria.
Победитель
Нуно Лопеш
Нуно Лопеш
Portugal.
Победитель
Iva Krajnc
Slovenia.
Победитель
Фанни Валетт
Фанни Валетт
France.
Победитель
Kathrin Resetarits
Austria.
Победитель
Бьерн Хлинур Харальдссон
Бьерн Хлинур Харальдссон
Iceland.
Победитель
Люси Панч
Люси Панч
United Kingdom.
Победитель
Йоханна Вокалек
Germany.
Победитель
Mimoun Oaïssa
The Netherlands.
Победитель
Рут Негга
Рут Негга
Ireland.
Победитель
Карлос Леаль
Switzerland.
Победитель
Яспер Пяякконен
Яспер Пяякконен
Finland.
Победитель
Марта Этура
Spain.
Победитель
Риккардо Скамарчио
Риккардо Скамарчио
Italy.
Победитель
Павел Лишка
Czech Republic.
Победитель
Эни Даль Торп
Эни Даль Торп
Norway.
Победитель
Christos Loulis
Greece.
Победитель
Габриэлла Хамори
Габриэлла Хамори
Hungary.
Победитель
Эва Роуз
Sweden.
Победитель
Маарья Якобсон
Estonia.
Победитель
Беате Билле
Беате Билле
Denmark.
Победитель
