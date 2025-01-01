Меню
Берлинале 2009

Все фильмы-номинанты «Берлинале» в 2009 году

Место проведения Дворец Berlinale Palast, Берлин, Германия
Дата проведения 5 февраля 2009 - 15 февраля 2009
Золотой берлинский медведь / Лучший короткометражный фильм
Please Say Something Please Say Something
David O'Reilly
Победитель
Все номинанты
Contre-jour Contre-jour
Christoph Girardet, Matthias Müller
A Mango Tree in the Front Yard A Mango Tree in the Front Yard
Pradeepan Raveendran
Diagnosis Diagnoz
Мирослав Слабошпицкий
Birth Birth
Сигне Баумана
The Illusion The Illusion
Susana Barriga
Vu Vu
Leila Albayaty
Renovare Renovare
Паул Негоеску
Princess Margaret Blvd. Princess Margaret Blvd.
Kazik Radwanski
The Sea Havet
Йёнс Йёнссон
Kaïn Kaïn
Kristof Hoornaert
Jade Jade
Daniel Elliott
Devyat prolyotov vmeste Devyat prolyotov vmeste
Aleksandr Karavayev
The Island The Island
Trevor Anderson
Золотой берлинский медведь
Молоко скорби 6.2
Молоко скорби Teta asustada, La
Клаудиа Льоса
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Река Лондон 6.9
Река Лондон London River
Рашид Бушареб
Мамонт 6.8
Мамонт Mammoth
Лукас Мудиссон
Слезы счастья 5.9
Слезы счастья Happy Tears
Митчелл Лихтенштейн
Смотреть трейлер
Аир 6.4
Аир Tatarak
Анджей Вайда
Мой единственный 6.8
Мой единственный My One and Only
Ричард Лонкрэйн
Смотреть трейлер
Навеки очарованный 6.6
Навеки очарованный Mei Lanfang
Чэнь Кайгэ
Смотреть трейлер
Посланник 6.2
Посланник The Messenger
Орен Муверман
Смотреть трейлер
Гигант 6.7
Гигант Gigante
Адриан Биньес
Смотреть трейлер
Шторм 6.1
Шторм Storm / Sturm
Ханс-Кристиан Шмид
Смотреть трейлер
История Элли 7.9
История Элли Darbareye Elly
Асгар Фархади
Katalin Varga Katalin Varga
Питер Стриклэнд
В электрическом тумане 6.1
В электрическом тумане In the Electric Mist
Бертран Тавернье
Ярость 6.1
Ярость Rage
Салли Поттер
Смотреть трейлер
Рики 5.5
Рики Ricky
Франсуа Озон
Смотреть трейлер
Little Soldier Lille soldat
Аннетт К. Олесен
Шери 6.7
Шери Cheri
Стивен Фрирз
Смотреть трейлер
Страсть не знает преград 5.9
Страсть не знает преград Alle Anderen
Марен Аде
Смотреть трейлер
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший актер
Сотигу Куйате
Река Лондон
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая актриса
Биргит Минихмайр
Биргит Минихмайр
Страсть не знает преград
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший режиссер
Асгар Фархади
Асгар Фархади
История Элли
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший сценарий
Посланник 6.2
Посланник The Messenger
Alessandro Camon, Орен Муверман
Победитель
Смотреть трейлер
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший короткометражный фильм
Jade Jade
Daniel Elliott
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Гран-при жюри
Страсть не знает преград 5.9
Страсть не знает преград Alle Anderen
Марен Аде Tied with Gigante (2009).
Победитель
Смотреть трейлер
Гигант 6.7
Гигант Gigante
Адриан Биньес Tied with Alle Anderen (2009).
Победитель
Смотреть трейлер
Серебряный Берлинский Медведь / Выдающийся художественный вклад
Katalin Varga Katalin Varga
György Kovács, Gábor Erdélyi, Tamás Székely For the sound design.
Победитель
Премия Альфреда Бауэра
Гигант 6.7
Гигант Gigante
Адриан Биньес Tied with Tatarak (2009).
Победитель
Смотреть трейлер
Аир 6.4
Аир Tatarak
Анджей Вайда Tied with Gigante (2009).
Победитель
Премия C.I.C.A.E. / Форум
The Happiest Girl in the World Cea mai fericita fata din lume
Раду Жуде
Победитель
Премия C.I.C.A.E. / Панорама
Ander Ander
Roberto Castón
Победитель
Кинопремия Калигари
Откровение любви 8.1
Откровение любви Ai no mukidashi
Сион Соно
Победитель
Хрустальный Медведь / Поколение 14плюс - лучший полнометражный фильм
My Suicide My Suicide
David Lee Miller
Победитель
Хрустальный Медведь / Поколение 14плюс - лучший короткометражный фильм
Aphrodite's Farm Aphrodite's Farm
Adam Strange
Победитель
Хрустальный Медведь / Поколение Кплюс - лучший полнометражный фильм
Клянусь, это не я 7.4
Клянусь, это не я C’est pas moi je le jure
Филипп Фалардо
Победитель
Хрустальный медведь – особое упоминание / Поколение 14плюс - лучший полнометражный фильм
Мэри и Макс 7.9
Мэри и Макс Mary and Max
Adam Elliott
Победитель
Смотреть трейлер
Хрустальный медведь – особое упоминание / Поколение 14плюс - лучший короткометражный фильм
Slaves: An Animated Documentary Slavar
David Aronowitsch, Hanna Heilborn
Победитель
Хрустальный медведь – особое упоминание / Поколение Кплюс - лучший полнометражный фильм
Max Embarrassing Max Pinlig
Lotte Svendsen
Победитель
Хрустальный медведь – особое упоминание / «Поколение Кплюс»: лучший короткометражный фильм
Oh, My God! Oh, My God!
Анне Севитски
Победитель
Немецкий детский фонд – специальная награда / Лучший короткометражный фильм
Oh, My God! Oh, My God!
Анне Севитски
Победитель
Немецкий детский фонд – особое упоминание / Лучший полнометражный фильм
The Girl Flickan
Фредрик Эдфельдт
Победитель
Немецкий детский фонд – особое упоминание / Лучший короткометражный фильм
Jerrycan Jerrycan
Джулиус Эйвери
Победитель
Немецкий детский фонд – Гран при / Лучший полнометражный фильм
Клянусь, это не я 7.4
Клянусь, это не я C’est pas moi je le jure
Филипп Фалардо
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
Молоко скорби 6.2
Молоко скорби Teta asustada, La
Клаудиа Льоса
Победитель
Смотреть трейлер
Премия ФИПРЕССИ / Форум
Откровение любви 8.1
Откровение любви Ai no mukidashi
Сион Соно
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Панорама
Север 6.8
Север Nord
Руне Денстад Лангло
Победитель
Смотреть трейлер
Премия Манфреда Зальцгебера
The First Movie The First Movie
Марк Казинс
Победитель
Премия Нетпак
The Day After Eo-tteon-gae-in-nal
Suk-Gyung Lee For showing a complex human condition through a small fragment of a woman's life and for the film maker's belief in the strength and beauty of the cinematic mise-en-scene.
Победитель
Приз зрительских симпатий «Панорама»
Yes Men - Вперед к светлому будущему 7.5
Yes Men - Вперед к светлому будущему The Yes Men Fix the World
Kurt Engfehr, Майк Бонанно, Энди Бихльбаум
Победитель
Премия «Панорама» Нью-Йоркской киноакадемии
Все номинанты
Fucking Different Tel Aviv Fucking Different Tel Aviv
Stephanie Abramovich, Yair Hochner, Сиван Леви, Eyal Bromberg
Премия за лучший фильм о мире
Посланник 6.2
Посланник The Messenger
Орен Муверман
Победитель
Смотреть трейлер
Приз UIP Берлин (европейский короткометражный фильм)
The Suffering of Mr. Karpf. - The Birthday Die Leiden des Herrn Karpf - Der Geburtstag
Lola Randl
Победитель
Приз Экуменического жюри / Соревнование
Little Soldier Lille soldat
Аннетт К. Олесен
Победитель
Приз Экуменического жюри / Форум
Treeless Mountain Na-moo-eobs-neun san
Ким Со-ён
Победитель
Приз Экуменического жюри / Панорама
Welcome Welcome
Филипп Лиоре
Победитель
Премия Гильдии немецких артхаусных кинотеатров
Шторм 6.1
Шторм Storm / Sturm
Ханс-Кристиан Шмид
Победитель
Смотреть трейлер
Читательское жюри газеты "Берлинер Моргенпост" / Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Шторм 6.1
Шторм Storm / Sturm
Ханс-Кристиан Шмид
Победитель
Смотреть трейлер
Читательское жюри «Зигессойле»
City of Borders City of Borders
Yun Suh
Победитель
Особый Тедди
Англичанин в Нью-Йорке 6.9
Англичанин в Нью-Йорке An Englishman in New York
Джон Херт For his outstanding acting performance.
Победитель
Тедди / Лучший документальный фильм
Fig Trees Fig Trees
Джон Грейсон
Победитель
Все номинанты
Every Little Step Every Little Step
Adam Del Deo, James D. Stern
Тедди / Лучший полнометражный фильм
Raging Sun, Raging Sky Rabioso sol, rabioso cielo
Julián Hernández
Победитель
Все номинанты
Ярость 6.1
Ярость Rage
Салли Поттер
Смотреть трейлер
Харви Милк 6.5
Харви Милк Milk
Гас Ван Сент
Смотреть трейлер
Soundless Wind Chime Soundless Wind Chime
Kit Hung
Откровение любви 8.1
Откровение любви Ai no mukidashi
Сион Соно
Тедди / Лучший короткометражный фильм
A Horse Is Not a Metaphor A Horse Is Not a Metaphor
Barbara Hammer
Победитель
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Maurice Jarre
Победитель
Камера Берлинале
Мануэль де Оливейра
Победитель
Günter Rohrbach
Победитель
Особое упоминание / Лучший короткометражный фильм
Contre-jour Contre-jour
Christoph Girardet, Matthias Müller
Победитель
Vu Vu
Leila Albayaty
Победитель
Премия «Берлин сегодня»
Wagah Wagah
Supriyo Sen
Победитель
ДИАЛОГ в перспективе
Gitti Gitti
Anna Deutsch
Победитель
ДИАЛОГ в перспективе – особое упоминание
Polar Polar
Майкл Кох
Победитель
Приз экуменического жюри – особое упоминание / Соревнование
Мой единственный 6.8
Мой единственный My One and Only
Ричард Лонкрэйн
Победитель
Смотреть трейлер
Река Лондон 6.9
Река Лондон London River
Рашид Бушареб
Победитель
Оценка конкурса
Кинопремия Международной амнистии
Шторм 6.1
Шторм Storm / Sturm
Ханс-Кристиан Шмид
Победитель
Смотреть трейлер
Фемина-Кинопремия
Страсть не знает преград 5.9
Страсть не знает преград Alle Anderen
Silke Fischer For the production design.
Победитель
Смотреть трейлер
Кинотеатры "Европа"
Север 6.8
Север Nord
Руне Денстад Лангло Tied with Welcome (2009).
Победитель
Смотреть трейлер
Welcome Welcome
Филипп Лиоре Tied with Nord (2009).
Победитель
Лучший дебютный фильм
Гигант 6.7
Гигант Gigante
Адриан Биньес
Победитель
Смотреть трейлер
Премия DAAD за короткометражный фильм
The Illusion The Illusion
Susana Barriga
Победитель
Читательское жюри газеты "Тагессшпигель"
My Only Sunshine Hayat Var
Reha Erdem
Победитель
Премия «Берлин сегодня» — почетное упоминание
My Super Sea Wall My Super Sea Wall
Gina Abatemarco
Победитель
Лучший дебютный фильм – почетное упоминание
The Girl Flickan
Фредрик Эдфельдт
Победитель
ДИАЛОГ в перспективе - Актерская премия
For Miriam Für Miriam
Франциска Петри
Победитель
Fly Fliegen
Якоб Маченц
Победитель
EFP Падающая звезда
Céline Bolomey
Switzerland
Победитель
Афсия Эрси
Афсия Эрси
France
Победитель
Альба Рорвахер
Альба Рорвахер
Italy
Победитель
Самули Ваурамо
Finland
Победитель
Давид Кросс
Давид Кросс
Germany
Победитель
Вероника Эчеги
Вероника Эчеги
Spain
Победитель
Сирон Бьерн Мелвиль
Denmark
Победитель
Сара Болджер
Сара Болджер
Ireland
Победитель
Орси Тот
Орси Тот
Hungary
Победитель
Кэри Маллиган
Кэри Маллиган
United Kingdom
Победитель
Премия поколения / Лучший фильм
Все номинанты
The Famous and the Dead Os Famosos e os Duendes da Morte
Esmir Filho
Премия поколения / В соревновании
Все номинанты
Niloofar Niloofar
Sabine El Gemayel
The Strength of Water The Strength of Water
Armagan Ballantyne
Золотой берлинский медведь за лучший короткометражный фильм
Все номинанты
Please Say Something Please Say Something
David O'Reilly
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

