Постер фильма Девственница, копты и я
1 постер
Девственница, копты и я

Девственница, копты и я

La Vierge, les Coptes et moi... 18+
О фильме

О фильме

Намир — египтянин, по вероисповеданию копт, живущий во Франции. При воссоединении со своей семьёй к нему попадает старая видеокассета, на которой заснят религиозный праздник, состоявшийся много лет назад в общине коптов-христиан в его деревне, где мать Намира сообщила о том, что ей было видение Пресвятой Девы Марии. Расследование чудотворного появления девы Марии послужило Намиру предлогом, чтобы возвратиться к своим корням, повидаться с семьей и вовлечь всю деревню в невероятную мизансцену.
Страна Франция / Катар / Египет
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 27 октября 2011
Дата выхода
27 октября 2011 Катар
29 августа 2012 Франция
Производство Oweda Films, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), Doha Film Institute
Другие названия
La Vierge, les Coptes et moi..., The Virgin, the Copts and Me, Die Jungfrau, die Kopten und ich, La Vierge, les Coptes et Moi, Najświętsza Panienka, koptowie i ja, 聖母瑪利亞現形記
Режиссер
Намир Абдель Месси
В ролях
Намир Абдель Месси
Сиам Абдель Месси
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 13 голосов
6.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Кадры из фильма
