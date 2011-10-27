Намир — египтянин, по вероисповеданию копт, живущий во Франции. При воссоединении со своей семьёй к нему попадает старая видеокассета, на которой заснят религиозный праздник, состоявшийся много лет назад в общине коптов-христиан в его деревне, где мать Намира сообщила о том, что ей было видение Пресвятой Девы Марии. Расследование чудотворного появления девы Марии послужило Намиру предлогом, чтобы возвратиться к своим корням, повидаться с семьей и вовлечь всю деревню в невероятную мизансцену.

