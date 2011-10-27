Намир — египтянин, по вероисповеданию копт, живущий во Франции. При воссоединении со своей семьёй к нему попадает старая видеокассета, на которой заснят религиозный праздник, состоявшийся много лет назад в общине коптов-христиан в его деревне, где мать Намира сообщила о том, что ей было видение Пресвятой Девы Марии. Расследование чудотворного появления девы Марии послужило Намиру предлогом, чтобы возвратиться к своим корням, повидаться с семьей и вовлечь всю деревню в невероятную мизансцену.
СтранаФранция / Катар / Египет
Продолжительность1 час 25 минут
Год выпуска2011
Премьера в мире27 октября 2011
Дата выхода
27 октября 2011
Катар
29 августа 2012
Франция
ПроизводствоOweda Films, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), Doha Film Institute
Другие названия
La Vierge, les Coptes et moi..., The Virgin, the Copts and Me, Die Jungfrau, die Kopten und ich, La Vierge, les Coptes et Moi, Najświętsza Panienka, koptowie i ja, 聖母瑪利亞現形記