Барбара, 2012

В 1980-х годах в Восточной Германии Барбара, берлинский врач, была отправлена в сельскую медицинскую клинику за подачу заявления на выездную визу. Глубоко недовольная своим переводом, Барбара опасается своих коллег как возможных информаторов Штази и пытается отдалиться от них, особенно от руководителя клиники Андре. Вместо этого она тайно встречается со своим возлюбленным и готовится однажды сбежать с ним из страны. Однако постепенно Барбара узнает больше о жизни в ГДР, что дает ей по-новому взглянуть на свои желания и окружающих ее людей. В итоге героиня оказывается перед болезненной моральной дилеммой, которая заставляет ее выбирать между внешней и внутренней свободой.