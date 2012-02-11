Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солдат" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Барбара Барбара
Киноафиша Фильмы Барбара
Barbara

Барбара, 2012

2012 / Германия
4.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

В 1980-х годах в Восточной Германии Барбара, берлинский врач, была отправлена в сельскую медицинскую клинику за подачу заявления на выездную визу. Глубоко недовольная своим переводом, Барбара опасается своих коллег как возможных информаторов Штази и пытается отдалиться от них, особенно от руководителя клиники Андре. Вместо этого она тайно встречается со своим возлюбленным и готовится однажды сбежать с ним из страны. Однако постепенно Барбара узнает больше о жизни в ГДР, что дает ей по-новому взглянуть на свои желания и окружающих ее людей. В итоге героиня оказывается перед болезненной моральной дилеммой, которая заставляет ее выбирать между внешней и внутренней свободой. 

  • Работный дом Торгау, в который отправили Стеллу, это центр заключения для несовершеннолетних, который действовал с 1964 по 1989 год. Он был предназначен для «перевоспитания» молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, которые не соответствовали нормам социалистической жизни в ГДР. 
  • Когда Барбара едет на велосипеде навстречу поезду, который едет за деньгами, она проезжает мимо знака с надписью «Мы идем в будущее с оптимизмом».
  • Анализ картины Рембрандта, который производит Андре в одной из первых сцен фильма,  взят из первой главы книги В. Г. Зебальда «Кольца Сатурна».

Красивая девушка из ГДР подала заявление на выезд из страны и за это сослана в провинцию. В свободном мире ее ждет возлюбленный, который уже разработал для нее план побега на лодке через Балтийское море. А пока Барбара живет под надзором спецслужб и работает в больнице в отделе педиатрической хирургии, где вместе со своим коллегой Андре пытается помочь юной беженке из трудовой колонии — ярой противнице режима.

4.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 16 августа 2012
Премьера в мире 11 февраля 2012
Возраст 18+
MPAA PG-13
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Кристиан Петцольд
Кристиан Петцольд
В ролях
Нина Хосс
Нина Хосс
Райнер Бок
Райнер Бок
Кристина Хеке
Клаудия Гейслер
Ясна Фритци Бауэр
Ясна Фритци Бауэр
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Барбара
Красное небо
Красное небо (2023)
7.6
Ундина
Ундина (2020)
6.4166665
Прослушивание
Прослушивание (2019)
6.5454545
Молчащий класс
Молчащий класс (2018)
7.428571
Транзит
Транзит (2018)
6.9166665
Возвращение в Монток
Возвращение в Монток (2017)
5.909091
Барбара
Барбара (2017)
6.071429
Феникс
Феникс (2014)
7
Простые сложности Нико Фишера
Простые сложности Нико Фишера (2012)
6.8
Дом на колесах
Дом на колесах (2012)
6.5
Окно в лето
Окно в лето (2011)
2.7
Йелла
Йелла (2007)
6
Фильм находится в подборках
Фильмы про женщин-врачей Фильмы про женщин-врачей
Постер фильма Барбара 3 постера
Берлинале «Серебряный медведь» за лучшую режиссуру
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Фильм с Робертом Паттинсоном попал в конкурсную программу Берлинале Названо еще несколько фильмов, вошедших в конкурсную программу Берлинского международного кинофестиваля. Среди них лента «Девица» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Режиссерское
Написать
16 января 2018 22:36
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер
Трейлер
трейлер с закадровым переводом
Трейлер с закадровым переводом
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
Костры рябин Шуфутинского — это только начало: песню о третьем ноября фанаты почему-то забыли
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Орбакайте увела Байсарова у первой красавицы 90-х: об этой модели мечтали многие
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше