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Скромный прием - трейлер
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Скромный прием. Трейлер

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Дата публикации: 18 декабря 2013
Скромный прием – Зрители любой страны усвоили прочно, что благими намерениями дорога вымощена в ад. Хагиги снимает роуд-муви на другой сюжет. Его занимает сверхважная и не затертая мысль о том, что благотворительность не так проста, как кажется. Причем в равной степени для дарителей и получателей даров. Речь в его фильме идет о сложнейшем, — поданном, впрочем, с режиссерской тонкостью, прямотой и смелостью — механизме обмена. Не столько экономического обмена — с учетом правил благотворительности. Но в смысле обмена («в контакте») между людьми разных сословий и достатка, потребовавшего испытания каждого из персонажей на их достоинство, выбор, человечность, честность etc.
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