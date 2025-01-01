Меню
Все фильмы-номинанты «Берлинале» в 2001 году

Место проведения Дворец Berlinale Palast, Берлин, Германия
Дата проведения 7 февраля 2001 - 18 февраля 2001
Золотой берлинский медведь / Лучший короткометражный фильм
Black Soul Âme noire - Black Soul
Martine Chartrand
Победитель
Все номинанты
Covered with Chocolate Covered with Chocolate
Ансгар Алерс
Trust Me Trust Me
Virginia Pitts
Jungle Jazz: Public Enemy #1 Jungle Jazz: Public Enemy #1
Frank Fitzpatrick
Kövek - Stones Kövek - Stones
Ferenc Cakó
The Art of Flying a Flag Konsten att flagga
Ingrid Rudefors, Peter Östlund
The Making of Angels La fabrique d'anges
Eva Visnyei
A Short Film About Death Doan chang
Jun-hong Lin
Å se en båt med seil Å se en båt med seil
Аня Брейен
Hua yang de nian hua Hua yang de nian hua
Вонг Кар-Вай
Fifty-Fifty Fifty-Fifty
Петер Керн
Золотой берлинский медведь
Интим 6.1
Интим Intimacy
Патрис Шеро
Победитель
Все номинанты
Little Senegal Little Senegal
Рашид Бушареб
Weiser Weiser
Wojciech Marczewski
Итальянский для начинающих 7.1
Итальянский для начинающих Italiensk for begyndere
Лоне Шерфиг
Объединенная зона безопасности 7.8
Объединенная зона безопасности Gongdong gyeongbi guyeok JSA
Пак Чхан-Ук
Wit Wit
Майк Николс
Fat Girl À ma soeur !
Катрин Брейя
Bamboozled Bamboozled
Спайк Ли
Траффик 8.0
Траффик Traffic
Стивен Содерберг
Малена 7.7
Малена Malena
Джузеппе Торнаторе
Смотреть трейлер
My Sweet Home My Sweet Home
Филлипос Цитос
Beijing Bicycle Shiqi sui de dan che
Ван Сяошуай
Betelnut Beauty Ai ni ai wo
Cheng-sheng Lin
Шоколад 7.7
Шоколад Chocolat
Лассе Халльстрем
Смотреть трейлер
Felix and Lola Félix et Lola
Патрис Леконт
You're the One You're the one (una historia de entonces)
Хосе Луис Гарси
Найти Форрестера 7.4
Найти Форрестера Finding Forrester
Гас Ван Сент
Inugami Inugami
Масато Харада
Болото 7.1
Болото La Ciénaga
Лукреция Мартель
Портной из Панамы 6.9
Портной из Панамы The Tailor of Panama
Джон Бурмен
The Ignorant Fairies Le fate ignoranti
Ферзан Озпетек
The Claim The Claim
Майкл Уинтерботтом
Kuroe Kuroe
Gô Rijû
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший актер
Бенисио Дель Торо
Бенисио Дель Торо
Траффик
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая актриса
Керри Фокс
Керри Фокс
Интим
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший режиссер
Cheng-sheng Lin
Betelnut Beauty
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший короткометражный фильм
Jungle Jazz: Public Enemy #1 Jungle Jazz: Public Enemy #1
Frank Fitzpatrick
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Гран-при жюри
Beijing Bicycle Shiqi sui de dan che
Ван Сяошуай
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Приз жюри
Итальянский для начинающих 7.1
Итальянский для начинающих Italiensk for begyndere
Лоне Шерфиг
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Выдающиеся художественные достижения
You're the One You're the one (una historia de entonces)
Raúl Pérez Cubero
Победитель
Премия Альфреда Бауэра
Болото 7.1
Болото La Ciénaga
Лукреция Мартель
Победитель
Голубой ангел
Интим 6.1
Интим Intimacy
Патрис Шеро
Победитель
Премия C.I.C.A.E. / Форум нового кино
Love/Juice Love/Juice
Kaze Shindô
Победитель
Премия C.I.C.A.E. / Панорама
Late Night Shopping Late Night Shopping
Сол Мецстин
Победитель
Кинопремия Калигари
Crónica de un desayuno Crónica de un desayuno
Benjamín Cann
Победитель
Хрустальный Медведь / Лучший полнометражный фильм
There's Only One Jimmy Grimble There's Only One Jimmy Grimble
Джон Хэй
Победитель
Хрустальный Медведь / Лучший короткометражный фильм
Hooves of Fire Hooves of Fire
Richard Starzak
Победитель
Хрустальный Медведь / Поколение 14плюс - лучший полнометражный фильм
Все номинанты
Pettson och Findus - Kattonauten Pettson och Findus - Kattonauten
Albert Hanan Kaminski, Réka Temple
Хрустальный медведь – особое упоминание / Лучший полнометражный фильм
Taliesin Jones The Testimony of Taliesin Jones
Мартин Даффи
Победитель
The Color White O Branco
Liliana Sulzbach, Angela Pires
Победитель
The Color White O Branco
Liliana Sulzbach, Angela Pires
Победитель
Немецкий детский фонд – специальная награда / Лучший короткометражный фильм
Hooves of Fire Hooves of Fire
Richard Starzak
Победитель
Немецкий детский фонд – особое упоминание / Лучший полнометражный фильм
The Sky Is Falling Il cielo cade
Andrea Frazzi, Antonio Frazzi
Победитель
Немецкий детский фонд – особое упоминание / Лучший короткометражный фильм
My Final Note La nota final
Maite Rivera Carbonell
Победитель
Немецкий детский фонд – Гран при / Лучший полнометражный фильм
Beach Nagisa
Masaru Konuma
Победитель
Премия Дон Кихота
Pathos Karunam
Jayaraj
Победитель
Премия «Дон Кихот» — особое упоминание
Trembling Before G-d Trembling Before G-d
Sandi Simcha Dubowski
Победитель
I Love Beijing Xiari nuanyangyang
Ying Ning
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
Итальянский для начинающих 7.1
Итальянский для начинающих Italiensk for begyndere
Лоне Шерфиг For advancing the Dogme movement by permitting the cast to bring humanity and humour to her film.
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Форум нового кино
Danach hätte es schön sein müssen Danach hätte es schön sein müssen
Karin Jurschick For her discrete, touching and cinematographic approach to portray a family history as part of German history.
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Панорама
Maelstrom Maelström
Дени Вильнев For its innovative dramatic structure, its playfulness, and its contemporary sensibility.
Победитель
Премия Манфреда Зальцгебера
Fat Girl À ma soeur !
Катрин Брейя
Победитель
Премия Нетпак
Smell of Camphor, Fragrance of Jasmine Booye kafoor, atre yas
Bahman Farmanara
Победитель
Премия "Нетпак" – особое упоминание
Wharf of Widows Ben khong chong
Trong Ninh Luu
Победитель
Премия «Новый талант» / Актриса
Анжелика Ли
Betelnut Beauty
Победитель
Стипендия Нью-Йоркской киноакадемии
Tell Me a Story Raconte
Гийом Маландрен
Победитель
Приз зрительских симпатий «Панорама»
Берлин, город в Германии 7.1
Берлин, город в Германии Berlin Is in Germany
Ханнес Штер
Победитель
Премия «Панорама» Нью-Йоркской киноакадемии
The Shooting Gallery Tyr
Taras Tomenko
Победитель
Премия «Панорама» Нью-Йоркской киноакадемии — особое упоминание
Veta Veta
Теона Стругар Митевска
Победитель
Je t'aime John Wayne Je t'aime John Wayne
Тоби МакДональд
Победитель
Премия за лучший фильм о мире
Living Afterwards: Words of Women Vivre après - paroles de femmes
Laurent Bécue-Renard
Победитель
Все номинанты
Children: Kosovo 2000 Deza-Femijet (Kosovo 2000)
Ferenc Moldoványi
Премия "Фильм о мире" - почетное упоминание
The Optimists The Optimists
Jacky Comforty
Победитель
Приз UIP Берлин (европейский короткометражный фильм)
Å se en båt med seil Å se en båt med seil
Аня Брейен
Победитель
Приз Экуменического жюри / Соревнование
Итальянский для начинающих 7.1
Итальянский для начинающих Italiensk for begyndere
Лоне Шерфиг
Победитель
Приз Экуменического жюри / Форум нового кино
The New Country Det nya landet
Geir Hansteen Jorgensen
Победитель
Приз Экуменического жюри / Панорама
Blue End Blue End
Kaspar Kasics
Победитель
Премия Гильдии немецких артхаусных кинотеатров
Найти Форрестера 7.4
Найти Форрестера Finding Forrester
Гас Ван Сент
Победитель
Читательское жюри газеты "Берлинер Моргенпост" / Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Итальянский для начинающих 7.1
Итальянский для начинающих Italiensk for begyndere
Лоне Шерфиг
Победитель
Читательское жюри «Берлинер Цайтунг»
Гармонии Веркмейстера 8.1
Гармонии Веркмейстера Werckmeister harmóniák
Бела Тарр
Победитель
Читательское жюри «Зигессойле»
The Iron Ladies Satree lek
Янгиут Тонгконтун
Победитель
Специальный приз Экуменического жюри / Соревнование
Wit Wit
Майк Николс
Победитель
Особый Тедди
Тедди / Лучший документальный фильм
Trembling Before G-d Trembling Before G-d
Sandi Simcha Dubowski
Победитель
Тедди / Лучший полнометражный фильм
Hedwig and the Angry Inch Hedwig and the Angry Inch
Джон Кэмерон Митчелл
Победитель
Тедди / Лучший короткометражный фильм
Erè mèla mèla Erè mèla mèla
Daniel Wiroth
Победитель
Тедди / Премия жюри
Forbidden Fruit Forbidden Fruit
Beate Kunath, Sue Maluwa-Bruce For their brave and remarkable account of a love story between two lesbians and the social repercussions in rural Zimbabwe.
Победитель
Forbidden Fruit Forbidden Fruit
Beate Kunath, Sue Maluwa-Bruce For their brave and remarkable account of a love story between two lesbians and the social repercussions in rural Zimbabwe.
Победитель
Тедди – особое упоминание
Chop Suey Chop Suey
Bruce Weber
Победитель
The Iron Ladies Satree lek
Янгиут Тонгконтун
Победитель
Премия Вольфганга Штаудте
Love/Juice Love/Juice
Kaze Shindô
Победитель
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Победитель
Камера Берлинале
Heinz Badewitz
Победитель
Кэй Кумаи
Победитель
Особое признание / Короткий фильм
Marisa Romanov Marisa Romanov
Miranda K. Spigener
Победитель
EFP Падающая звезда
Кейт Эшфилд
Кейт Эшфилд
United Kingdom.
Победитель
Хайке Макач
Хайке Макач
Germany.
Победитель
Alexandre Pinto
Portugal.
Победитель
Элой Асорин
Italy.
Победитель
Микки Хардт
Luxembourg.
Победитель
Бальтасар Кормакур
Бальтасар Кормакур
Iceland.
Победитель
Evelina Papoulia
Greece.
Победитель
Бенно Фюрманн
Бенно Фюрманн
Germany.
Победитель
Anne-Shlomit Deonna
Switzerland.
Победитель
Элейн Кэссиди
Элейн Кэссиди
Ireland.
Победитель
Стефано Аккорси
Стефано Аккорси
Italy.
Победитель
Гёрильд Маусет
Norway.
Победитель
Анн Элеонора Ёргенсен
Denmark.
Победитель
Малик Зиди
Малик Зиди
France.
Победитель
Айлин Йай
Belgium.
Победитель
Биргит Минихмайр
Биргит Минихмайр
Austria.
Победитель
Людивин Санье
Людивин Санье
France.
Победитель
Filip Peeters
Belgium.
Победитель
Год проведения
Номинации

