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Ана Улару
Ана Улару
Ana Ularu
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Ана Улару
Ana Ularu
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Дата рождения
26 июня 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Биография Аны Улару
Родилась 26 июня 1985 года. Бухарест, Румыния.
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Фильмография Аны Улару
Профессионал
триллер, мелодрама, криминал
2018, США
3.0
Муза смерти
триллер
2017, Испания
6.0
Инферно
триллер, приключения
2016, США / Япония / Турция / Венгрия
7.0
Серена
драма
2014, США
6.0
Анаконда 4: Кровавый след
боевик, приключения, ужасы
2009, Румыния / США
3.0
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Злоключения Киану Ривза в России: Постер и кадры фильма «Сибирь»
В сети появился новый постер и свежие кадры криминального триллера «Сибирь» с Киану Ривзом и Аной Улару в главных ролях. Ривз сыграл американского торговца бриллиантами Лукаса
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22 июня 2018 10:47
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