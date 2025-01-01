Меню
Киноафиша Кинофестивали Берлинале События Берлинале 1976

Все фильмы-номинанты «Берлинале» в 1976 году

Место проведения Западный Берлин, Германия
Дата проведения 25 июня 1976 - 6 июля 1976
Золотой берлинский медведь
Баффало Бил и индейцы 6.1
Баффало Бил и индейцы Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull's History Lesson
Роберт Олтмен
Победитель
Все номинанты
The Last Plantation Fogo morto
Marcos Farias
Judge and the Forest Sledovatelyat i gorata
Рангел Вълчанов
A Lost Life Verlorenes Leben
Ottokar Runze
Белый пароход 7.2
Белый пароход
Болотбек Шамшиев
Человек, упавший на Землю 6.9
Человек, упавший на Землю The Man Who Fell to Earth
Николас Роуг
Death at an Old Mansion Honjin satsujin jiken
Yôichi Takabayashi
Caro Michele Caro Michele
Марио Моничелли
Canoa: A Shameful Memory Canoa
Felipe Cazals
Long Vacations of 36 Las largas vacaciones del 36
Jaime Camino
Expropriation Expropiación
Mario Robles
Ф как Фербенкс 7.2
Ф как Фербенкс F... comme Fairbanks
Морис Дюговсон
Отель «Пацифик» 7.2
Отель «Пацифик» Zaklete rewiry
Януш Маевский
Beach Guard in Winter Cuvar plaze u zimskom periodu
Горан Паскалевич
Dokter Pulder zaait papavers Dokter Pulder zaait papavers
Bert Haanstra
The Sudden Loneliness of Konrad Steiner Die plötzliche Einsamkeit des Konrad Steiner
Kurt Gloor
Man Without a Name Azonosítás
Ласло Лугошши
Mozart - Aufzeichnungen einer Jugend Mozart - Aufzeichnungen einer Jugend
Klaus Kirschner
Nights and Days Noce i dnie
Jerzy Antczak
Карманные деньги 7.6
Карманные деньги L'argent de poche
Франсуа Трюффо
The Divine Nymph Divina creatura
Джузеппе Патрони Гриффи
The Garden of Stones Baghé sangui
Parviz Kimiavi
Золотой берлинский медведь / Короткометражный фильм
Horu - munakata shiko no sekai Horu - munakata shiko no sekai
Takeo Yanagawa
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший актер
Gerhard Olschewski
A Lost Life
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая актриса
Jadwiga Baranska
Nights and Days
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший режиссер
Марио Моничелли
Caro Michele
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Короткометражный фильм
Ominide Ominide
Победитель
Trains Trains
Дешанель, Калеб
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь
Man Without a Name Azonosítás
Ласло Лугошши For a director's first work.
Победитель
The Garden of Stones Baghé sangui
Parviz Kimiavi
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Специальный приз жюри
Canoa: A Shameful Memory Canoa
Felipe Cazals
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
Long Vacations of 36 Las largas vacaciones del 36
Jaime Camino
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Форум нового кино
Chhatrabhang Chhatrabhang
Nina Shivdasani Tied with _Kaddu Beykat (1975)_.
Победитель
Letter from My Village Kaddu Beykat
Safi Faye Tied with Chhatrabhang (1976).
Победитель
Читательское жюри газеты "Берлинер Моргенпост" / Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Карманные деньги 7.6
Карманные деньги L'argent de poche
Франсуа Трюффо
Победитель
Премия Интерфильма – Кинопремия Отто Дибелиуса / Соревнование
The Sudden Loneliness of Konrad Steiner Die plötzliche Einsamkeit des Konrad Steiner
Kurt Gloor Tied with Al hayatt al yawmiyah fi quariah suriyah (1976).
Победитель
Премия Интерфильма – Кинопремия Отто Дибелиуса / Форум нового кино
Everyday Life in a Syrian Village Al hayatt al yawmiyah fi quariah suriyah
Omar Amiralay Tied with Die plötzliche Einsamkeit des Konrad Steiner (1976).
Победитель
Премия Интерфильма – Рекомендация / Соревнование
Long Vacations of 36 Las largas vacaciones del 36
Jaime Camino
Победитель
Expropriation Expropiación
Mario Robles
Победитель
Премия Интерфильма – Рекомендация / Форум нового кино
Labyrinth Labirintus
András Kovács
Победитель
Der Gehülfe Der Gehülfe
Thomas Koerfer
Победитель
Премия OCIC – Рекомендация / Соревнование
Man Without a Name Azonosítás
Ласло Лугошши
Победитель
Карманные деньги 7.6
Карманные деньги L'argent de poche
Франсуа Трюффо
Победитель
Ф как Фербенкс 7.2
Ф как Фербенкс F... comme Fairbanks
Морис Дюговсон
Победитель
Премия OCIC / Соревнование
The Sudden Loneliness of Konrad Steiner Die plötzliche Einsamkeit des Konrad Steiner
Kurt Gloor
Победитель
Премия OCIC / Форум нового кино
Letter from My Village Kaddu Beykat
Safi Faye
Победитель
Премия UNICRIT
Nights and Days Noce i dnie
Jerzy Antczak
Победитель
C.I.D.A.L.C. Премия
A Lost Life Verlorenes Leben
Ottokar Runze
Победитель
Премия UNICRIT – Почетное упоминание
Long Vacations of 36 Las largas vacaciones del 36
Jaime Camino
Победитель
C.I.D.A.L.C. Специальный приз жюри
Beach Guard in Winter Cuvar plaze u zimskom periodu
Горан Паскалевич
Победитель
Год проведения
Номинации

