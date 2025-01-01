Меню
Все фильмы-номинанты «Берлинале» в 1956 году

Место проведения Западный Берлин, Германия
Дата проведения 22 июня 1956 - 3 июля 1956
Золотой берлинский медведь / Опрос аудитории
Before Sundown Vor Sonnenuntergang
Готфрид Рейнхарт
Победитель
Золотой берлинский медведь / Лучший полнометражный документальный фильм
Bambuti Kein Platz für wilde Tiere
Bernhard Grzimek, Michael Grzimek
Победитель
Bambuti Kein Platz für wilde Tiere
Bernhard Grzimek, Michael Grzimek
Победитель
Золотой берлинский медведь / Лучший короткометражный документальный/культурный фильм
Paris la nuit Paris la nuit
Jacques Baratier, Jean Valère
Победитель
Paris la nuit Paris la nuit
Jacques Baratier, Jean Valère
Победитель
Золотой берлинский медведь / Международное жюри
Invitation to the Dance Invitation to the Dance
Джин Келли
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Опрос аудитории
Uncle Hyacynth Mi tío Jacinto
Ladislao Vajda
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший актер
Берт Ланкастер
Берт Ланкастер
Трапеция
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая актриса
Эльза Мартинелли
Donatella
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший режиссер
Роберт Олдрич
Autumn Leaves
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший полнометражный документальный фильм
The African Lion The African Lion
Джеймс Элгар
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший короткометражный документальный/культурный фильм
Rythmetic Rythmetic
Norman McLaren
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Почетный приз
Колдунья 6.6
Колдунья La sorcière
Андре Мишель
Победитель
The Third Key The Long Arm
Чарльз Фрэнд
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Почетный приз: короткометражный документальный/культурный фильм.
Hitit günesi Hitit günesi
Победитель
Spring Comes to Kashmir Spring Comes to Kashmir
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Международная премия
Ричард III 7.1
Ричард III Richard III
Лоуренс Оливье
Победитель
Поощрительная премия / Лучший короткометражный документальный/культурный фильм
...erwachsen sein dagegen sehr ...erwachsen sein dagegen sehr
Wolf Hart
Победитель
Le sabotier du Val de Loire Le sabotier du Val de Loire
Жак Деми
Победитель
The Long Journey The Long Journey
Победитель
Поощрительная премия
Madame White Snake Byaku fujin no yôren
Shirô Toyoda For the use of color.
Победитель
The Road of Life El camino de la vida
Alfonso Corona Blake For the best direction.
Победитель
Scandal in Sorrento Pane, amore e.....
Дино Ризи For the best humouristical film.
Победитель
Премия OCIC / Премия OCIC
The Unknown Soldier Tuntematon sotilas
Эдвин Лайне
Победитель
Премия OCIC – особое упоминание
The Road of Life El camino de la vida
Alfonso Corona Blake
Победитель
Бронзовый Берлинский Медведь / Голосование аудитории
Трапеция 6.8
Трапеция Trapeze
Кэрол Рид
Победитель
Большая бронзовая доска
Zauber der Natur Zauber der Natur
Richard Mostler
Победитель
Большая золотая доска
Bambuti Kein Platz für wilde Tiere
Bernhard Grzimek, Michael Grzimek
Победитель
Bambuti Kein Platz für wilde Tiere
Bernhard Grzimek, Michael Grzimek
Победитель
Большая серебряная доска
The African Lion The African Lion
Джеймс Элгар
Победитель
Малая бронзовая доска / Малая серебряная доска
Les très riches heures de l'Afrique romaine Les très riches heures de l'Afrique romaine
Jean Lehérissey
Победитель
Малая золотая доска
Men Against the Arctic Men Against the Arctic
Winston Hibler
Победитель
Малая серебряная доска
Ernst Reuter Ernst Reuter
Wolfgang Kiepenheuer
Победитель
