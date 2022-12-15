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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Приключения 2022

Рейтинг фильмов в жанре приключения 2022 года

Соник 2 в кино
1 Соник 2 в кино
боевик, комедия, приключения 2022, США
8.7
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Анчартед: на картах не значится
2 Анчартед: на картах не значится
боевик, приключения 2022, США
8.6
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Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
3 Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
фантастика, боевик, приключения 2022, США
8.4
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Одна
4 Одна
приключения, катастрофа 2022, Россия
8.2
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Финник
5 Финник
анимация, приключения, комедия 2022, Россия
7.9
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Я краснею
6 Я краснею
приключения, анимация, комедия 2022, Канада
7.8
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Кролецып и Хомяк Тьмы
7 Кролецып и Хомяк Тьмы
семейный, анимация, приключения 2022, Бельгия / Франция
7.6
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Лулу и Бриггс
8 Лулу и Бриггс
комедия, приключения 2022, США
7.5
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Дикая
9 Дикая
приключения, комедия 2022, Россия
7.3
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Бука. Мое любимое чудище
10 Бука. Мое любимое чудище
анимация, приключения 2022, Россия
7.2
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Падение Луны
11 Падение Луны
боевик, приключения, фантастика 2022, США / Канада / Китай
6.4
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