Киноафиша
Трейлеры
Миньоны: Грювитация. Второй дублированный тизер
Миньоны: Грювитация. Второй дублированный тизер
Дата публикации: 17 декабря 2021
Миньоны: Грювитация
– Миллион лет миньоны искали самого великого и ужасного предводителя, пока не встретили ЕГО. Знакомьтесь - Грю. Пусть он еще очень молод, но у него в планах по-настоящему гадкие дела, которые заставят планету содрогнуться.
Все трейлеры фильма
trailer 2
trailer
дублированный трейлер
дублированный тизер
teaser
Настя Гулынина
17 июня 2022, 09:08
Жду у нас в России в 30 июня
17 июня 2022, 09:08
elki matalki
9 июля 2022, 15:55
почему не показывают в кино??
9 июля 2022, 15:55
.
10 июля 2022, 19:30
Где можно посмотреть в хорошем качестве? И когда оно выйдет в кино или на КиноПоиске?
10 июля 2022, 19:30
Маргарита Катаева
15 июля 2022, 12:02
когда в кино уже покажут?
15 июля 2022, 12:02
User
25 июля 2022, 12:29
Понравился, как всегда на высоте
25 июля 2022, 12:29
Полина Тушканова
8 августа 2022, 20:27
Маргарита Катаева от 15 июля 2022, 12:02
Завтра предпоказ. А уже послезавтра начнут продавать билеты😀
8 августа 2022, 20:27
p848288
10 августа 2022, 13:10
Банана
10 августа 2022, 13:10
chertkova3026
10 сентября 2022, 22:05
Классный , сиешной , веселый мультк !!!
10 сентября 2022, 22:05
polia.ryazanova2016
16 сентября 2022, 19:24
Почему не показывают в кино ? Не возможно купить билет
16 сентября 2022, 19:24
kovalyovaanna004
27 ноября 2022, 00:48
Сходили всей семьёй на мультик, всем понравился😍❤️🔥
27 ноября 2022, 00:48
User
3 декабря 2022, 13:59
чо в кино не показываете, все заруинили
3 декабря 2022, 13:59
User
3 декабря 2022, 14:00
kovalyovaanna004 от 27 ноября 2022, 00:48
где купили билеты?
3 декабря 2022, 14:00
dinyaev12
26 декабря 2022, 16:50
Было очень смешно
26 декабря 2022, 16:50
