Миньоны: Грювитация - второй дублированный тизер
Киноафиша Трейлеры Миньоны: Грювитация. Второй дублированный тизер

Миньоны: Грювитация. Второй дублированный тизер

Дата публикации: 17 декабря 2021
Миньоны: Грювитация – Миллион лет миньоны искали самого великого и ужасного предводителя, пока не встретили ЕГО. Знакомьтесь - Грю. Пусть он еще очень молод, но у него в планах по-настоящему гадкие дела, которые заставят планету содрогнуться.
Настя Гулынина 17 июня 2022, 09:08
Жду у нас в России в 30 июня
17 июня 2022, 09:08 Ответить
elki matalki 9 июля 2022, 15:55
Оценка
почему не показывают в кино??
9 июля 2022, 15:55 Ответить
. 10 июля 2022, 19:30
Где можно посмотреть в хорошем качестве? И когда оно выйдет в кино или на КиноПоиске?
10 июля 2022, 19:30 Ответить
Маргарита Катаева 15 июля 2022, 12:02
когда в кино уже покажут?
15 июля 2022, 12:02 Ответить
User 25 июля 2022, 12:29
Оценка
Понравился, как всегда на высоте
25 июля 2022, 12:29 Ответить
Полина Тушканова 8 августа 2022, 20:27
в ответ на сообщение Маргарита Катаева от 15 июля 2022, 12:02
Завтра предпоказ. А уже послезавтра начнут продавать билеты😀
8 августа 2022, 20:27 Ответить
p848288 10 августа 2022, 13:10
Оценка
Банана
10 августа 2022, 13:10 Ответить
chertkova3026 10 сентября 2022, 22:05
Оценка
Классный , сиешной , веселый мультк !!!
10 сентября 2022, 22:05 Ответить
polia.ryazanova2016 16 сентября 2022, 19:24
Почему не показывают в кино ? Не возможно купить билет
16 сентября 2022, 19:24 Ответить
kovalyovaanna004 27 ноября 2022, 00:48
Оценка
Сходили всей семьёй на мультик, всем понравился😍❤️‍🔥
27 ноября 2022, 00:48 Ответить
User 3 декабря 2022, 13:59
Оценка
чо в кино не показываете, все заруинили
3 декабря 2022, 13:59 Ответить
User 3 декабря 2022, 14:00
в ответ на сообщение kovalyovaanna004 от 27 ноября 2022, 00:48
Оценка
где купили билеты?
3 декабря 2022, 14:00 Ответить
dinyaev12 26 декабря 2022, 16:50
Оценка
Было очень смешно
26 декабря 2022, 16:50 Ответить
7.2 Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный, 2022, США / Франция / Япония
