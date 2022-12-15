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1
Человек-паук: Нет пути домой
фантастика, боевик, приключения
2021, США
9.1
Оцените
2
Король Лев
мюзикл, приключения, драма, семейный, комедия, анимация
1994, США
9.0
Оцените
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3
Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
боевик, приключения, анимация
2020, Япония
8.9
Оцените
4
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
приключения, боевик
2003, США
8.9
Оцените
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5
Как приручить дракона 3
анимация, семейный, комедия, приключения
2018, США
8.9
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6
Душа
анимация, семейный, приключения, комедия
2020, США
8.8
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7
Изгой
приключения, драма
2000, США
8.8
Оцените
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8
101 далматинец
семейный, приключения, анимация
1961, США
8.8
Оцените
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9
Лука
анимация, приключения, фэнтези
2021, США
8.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
10
Терминатор 2: судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения
1991, США / Франция
8.7
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11
Соник 2 в кино
боевик, комедия, приключения
2022, США
8.7
Оцените
12
Властелин Колец: Братство Кольца
приключения, боевик, фэнтези
2001, Новая Зеландия / США
8.7
Оцените
13
Титаник
мелодрама, драма, приключения
1997, США
8.7
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14
Пираты Карибского моря: На странных берегах
боевик, комедия, приключения
2011, США
8.6
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15
Унесенные призраками
аниме , семейный, анимация, приключения
2001, Япония
8.6
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16
Малефисента: Владычица тьмы
фэнтези, семейный, приключения
2019, США
8.6
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17
Тайна Коко
анимация, приключения
2017, США
8.6
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18
Анчартед: на картах не значится
боевик, приключения
2022, США
8.6
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19
Назад в будущее
приключения, фантастика, комедия, боевик
1985, США
8.6
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20
Гладиатор
приключения, драма, боевик
2000, Великобритания / США
8.6
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21
Назад в будущее 3
приключения, фантастика, вестерн, комедия, боевик
1990, США
8.6
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22
Титаник 3D
приключения, драма, мелодрама
1997, США
8.6
Оцените
23
Пираты Карибского моря: На краю света
сказка, боевик, комедия, приключения
2007, США
8.6
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24
Бриллиантовая рука
комедия, приключения, криминал
1968, СССР
8.6
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25
Властелин Колец: Две крепости
приключения, фэнтези, драма
2002, США / Новая Зеландия / Германия
8.6
Оцените
26
Главный герой
фантастика, боевик, комедия, приключения
2021, США
8.5
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27
Холодное сердце
приключения, анимация, семейный
2013, США
8.5
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28
Зверополис
анимация, боевик, приключения, семейный, комедия
2016, США
8.5
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29
Пассажиры
фантастика, приключения, мелодрама
2016, США
8.5
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30
Пятый элемент
приключения, триллер, боевик, фантастика, мелодрама
1997, Франция
8.5
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31
Ледниковый период
комедия, приключения, анимация, семейный
2002, США
8.5
Оцените
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32
Красавица и дракон
приключения, анимация, драма
2021, Япония
8.5
Оцените
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33
Джуманджи
семейный, триллер, комедия, приключения, фантастика, драма
1995, США
8.5
Оцените
34
Не время умирать
боевик, криминал, триллер, приключения
2021, США / Великобритания
8.5
Оцените
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35
Зов предков
приключения, анимация, семейный
2020, США
8.5
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36
Шерлок Холмс
драма, боевик, криминал, приключения, мистика
2009, США / Великобритания
8.5
Оцените
37
Достучаться до небес
боевик, драма, приключения, комедия
1997, Германия / Нидерланды / Бельгия
8.5
Оцените
38
Троя
исторический, приключения
2004, США / Мальта / Великобритания
8.5
Оцените
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39
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2011, США / Великобритания
8.5
Оцените
40
Хоббит: Нежданное путешествие
фэнтези, приключения
2012, США
8.5
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41
Железный человек
приключения, фантастика, боевик, триллер
2008, США
8.4
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42
Игра
криминал, приключения, триллер
1997, США
8.4
Оцените
43
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
фантастика, боевик, приключения
2022, США
8.4
Оцените
44
Алита: Боевой ангел
фантастика, боевик, приключения, мелодрама
2018, США / Канада / Аргентина
8.4
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45
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
комедия, фэнтези, боевик, приключения
2017, США
8.4
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46
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
боевик, сказка, комедия, приключения
2006, США
8.4
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47
Гарри Поттер и кубок огня
семейный, приключения, триллер, фэнтези, сказка
2005, США / Великобритания
8.4
Оцените
48
Принц Персии: Пески времени
приключения, мелодрама, боевик, фэнтези
2010, США
8.4
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49
Гарри Поттер и философский камень
приключения, семейный, сказка
2001, Великобритания / США
8.4
Оцените
50
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2010, США / Великобритания
8.4
Оцените
51
Энканто
приключения, анимация, комедия
2021, США / Колумбия
8.4
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52
Университет монстров
комедия, семейный, фэнтези, приключения, анимация
2013, США
8.3
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53
Гарри Поттер и Тайная Комната
мистика, приключения, сказка, семейный
2002, США / Великобритания / Германия
8.3
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54
Анастасия
анимация, сказка, драма, мюзикл, семейный, приключения
1997, США
8.3
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55
Шерлок Холмс: Игра теней
приключения, криминал
2011, США
8.3
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56
Круиз по джунглям
приключения
2021, США
8.3
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57
Рио
комедия, семейный, анимация, приключения
2011, США
8.3
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58
Шрэк 2
сказка, комедия, анимация, приключения, семейный
2004, США
8.3
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59
Ледниковый период 3: Эра динозавров
приключения, анимация, семейный, комедия
2009, США
8.3
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60
Аладдин
сказка, мюзикл, семейный, анимация, комедия, приключения
1992, США
8.3
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61
Мумия
триллер, комедия, боевик, сказка, ужасы, приключения
1999, США
8.3
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62
Трансформеры
боевик, приключения, фантастика
2007, США
8.3
Оцените
63
Мистер и миссис Смит
триллер, приключения, боевик, мелодрама
2005, США
8.3
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64
Добрыня Никитич и Змей Горыныч
сказка, комедия, анимация, семейный, приключения
2006, Россия
8.3
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65
Форсаж 5
боевик, приключения
2011, США
8.3
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66
Гарри Поттер и узник Азкабана
приключения, семейный, фэнтези
2004, США / Великобритания
8.3
Оцените
67
Аладдин
приключения, мюзикл
2019, США
8.3
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68
Апокалипсис
боевик, приключения, драма
2006, США
8.3
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69
Джон Картер
приключения, фантастика, боевик, фэнтези
2012, США
8.3
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70
Вперёд
анимация, семейный, приключения, комедия, фэнтези
2019, США
8.2
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71
Скала
боевик, приключения
1996, США
8.2
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72
Доспехи Бога
приключения, боевик, комедия
1987, Гонконг / Югославия
8.2
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73
Хоббит: Битва Пяти Воинств
фэнтези, приключения
2014, США
8.2
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74
300 спартанцев
приключения, драма, боевик
2007, США
8.2
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75
Тайна третьей планеты
анимация, приключения, семейный, фантастика
1981, СССР
8.2
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76
Одна
приключения, катастрофа
2022, Россия
8.2
Оцените
77
Мадагаскар 2
сказка, семейный, анимация, комедия, приключения
2008, США
8.2
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78
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
приключения, фэнтези, семейный
2021, Россия
8.2
Оцените
79
Доктор Стрэндж
фэнтези, приключения
2016, США
8.2
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80
Ральф против интернета
анимация, комедия, фантастика, приключения, семейный
2018, США
8.2
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81
Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
комедия, анимация, семейный, приключения
2012, США
8.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
82
Варкрафт
приключения, боевик, фэнтези
2016, США
8.2
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83
Т-34
военный, боевик, приключения
2018, Россия
8.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
84
Час пик 2
триллер, комедия, приключения, боевик
2001, США
8.2
Оцените
85
Легенды ночных стражей
фэнтези, анимация, приключения
2010, США / Австралия
8.2
Оцените
86
Человек-паук: Через вселенные
анимация, приключения, фантастика
2018, США
8.2
Оцените
87
Принцесса Мононоке
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма
1997, Япония
8.2
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88
Хоббит: Пустошь Смауга
драма, фэнтези, приключения
2013, США / Новая Зеландия
8.2
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89
Д'Артаньян и три мушкетёра
мюзикл, приключения
1979, СССР
8.1
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90
Аквамен
фантастика, приключения, боевик
2018, США
8.1
Оцените
91
Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега
приключения, триллер, боевик
1981, США
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
92
Джуманджи: Новый уровень
приключения, комедия
2019, США
8.1
Оцените
93
Я, робот
фантастика, приключения, триллер
2004, США
8.1
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94
Джуманджи: Зов джунглей
приключения, семейный, фэнтези
2017, США
8.1
Оцените
95
Индиана Джонс и последний крестовый Поход
фантастика, боевик, приключения, триллер
1989, США
8.1
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Смотреть за 1 рубль
96
Крепкий орешек 4.0
приключения, триллер, боевик
2007, США
8.1
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97
Шрэк навсегда
сказка, приключения, семейный, анимация, комедия
2010, США
8.1
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98
Дом странных детей мисс Перегрин
фэнтези, приключения
2016, США
8.1
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99
Укрась прощальное утро цветами обещания
анимация, драма, приключения, аниме
2018, Япония
8.1
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100
Трансформеры: Месть падших
фантастика, приключения, боевик
2009, США
8.1
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