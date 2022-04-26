«Бука. Мое любимое чудище»: Рецензия Киноафиши

В часовой башне дворца мечтательная царевна Варвара читает увлекательные истории о храбром принце Эдварде — ее возлюбленном. Однако царь-батюшка Елисей считает эти сказки «вредной литературой» и запрещает их. Но Варварой не так-то просто управлять. Она верна эпистолярному жанру и обменивается с принцем романтическими письмами. Отец, конечно, против этих отношений. Да еще и противный почтальон Шишек стремится раскрыть его секреты и шантажирует этим, чтобы жениться на Варваре.

От всей этой токсичности царского дворца девушка сбегает в густую лесную чащу, где неожиданно встречает рогатое чудище Буку — знаменитого разбойника королевства — и его братца кролика. Эта троица пускается в приключения, чтобы найти Эдварда, который должен всех спасти. Их планам способны помешать лишь Шишек и могущественная царица Тайга, которая устанавливает в лесу свои законы.

28 апреля в российский прокат выходит отечественный мультфильм «Бука. Мое любимое чудище» режиссеров Виктора Глухушина (мультсериалы «Бобр добр» и «Волшебная кухня») и Максима Волкова («Садко» и «Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение»). Работа над проектом длилась около четырех лет. Свои голоса основным персонажам подарили артисты Любовь Аксенова, Алексей Чумаков, Алена Долецкая и Тимур Родригез. За вокал главной героини отвечала Виолетта Вольская — участница 1 сезона проекта «Голос. Дети». Летом 2021 года стало известно, что права на «Буку» приобрели в 97 странах, включая Германию, США и Францию. Приключенческий фильм покажут в зарубежном прокате под названием My Sweet Monster.

Бука. Мое любимое чудище

За последние годы отечественная анимация сильно изменилась. Блестяще отрисованная картина «Бука» напоминает по графике «Холодное сердце» с Мартовским Зайцем из «Алисы в Стране чудес». Незыблемым остается только русский национальный колорит, отсылающий к любимым с детства историям о тридевятом царстве. Но в новинке от Виктора Глухушина русская самобытность едва заметна. Складывается впечатление, что мультфильм сразу был нацелен на мировой прокат. И сказка о принцессе, которая не желает выходить замуж за нелюбимого и влюбляется в страшное чудовище, вполне универсальна и покажется родной любому маленькому зрителю. Те, кто хоть сколько-нибудь знаком с «Аленьким цветочком» Сергея Аксакова или сказкой «Красавица и Чудовище», догадаются, что Бука в финале должен обрести свой прежний человеческий облик, и им с принцессой суждено быть вместе.

Отличает сказку футуристический контекст, в котором царство обслуживают не люди, а роботы. В мультфильме звучит экологическая повестка о том, как прогресс и людские ошибки вредят дикой природе. Злобное существо Бука — славянский фольклорный персонаж, которым пугали непослушных детей — здесь оказывается кристально чистой душой, у которого в объятиях целая тайга. Сюжет отражает неправдоподобность детских страшилок, намекая на то, что настоящие монстры сегодня совсем иные.

Шишек в почти наполеоновской двууголке делает армию опасных роботов, напоминающих злобных собак и дронов, которые выслеживают Варвару. Образ этого героя словно демонстрирует, что бывает, когда оружие попадает не в те руки. Мультфильм сегодня смотрится как политический манифест, в котором порицается распространенное среди власть имущих явление – «государственное, значит мое».

Бука. Мое любимое чудище

Анимация преподает много полезных уроков и прямо лучится светом и добром. История учит судить людей по поступкам, а не по внешности. Варвара, которая козыряет синонимическими рядами слов, ненавязчиво советует читать книги. Прекрасный принц в фильме оказывается выдумкой, а значит, молодым девушкам не стоит пускаться в погоню за эфемерным «мужчиной мечты», когда рядом есть тот, кто готов ради них на все. Шишек на примере от противного показывает, что если каждый возьмет от жизни все, то от нее, в конце концов, ничего не останется. А человеком по праву в «Буке» может называться только тот, у кого есть душа. Неважно чудище ты, робот или царь.

Своего рода «подмигиванием» политизированной американской аудитории служит маленький сюжет про дискриминацию женщин-писательниц. Принцесса Эдуардина в этом смысле отсылает, например, к Мэри Шелли, которой пришлось сначала анонимно опубликовать своего «Франкенштейна». А мы, вслед за героиней, которая говорит голосом прекрасной Алены Долецкой, «стали свидетелями настоящей сказки» с идеей о том, что лучше синица в руках, чем журавль в небе. Да и взрослым здесь есть чему поучиться, глядя на плохой пример сверхзаботливого родителя, который все подвергает запрету.