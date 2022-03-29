Фантастические твари: Тайны Дамблдора, 2022

В третьей части новой франшизы о волшебной вселенной Дж. К. Роулинг Ньют Саламандер со своими фантастическими животными и верными друзьями снова окажется в эпицентре удивительных событий.

Серия фильмов «Фантастические твари и где они обитают» повествует об историях, происходящих за десятилетия до основных событий кинолент о Гарри Поттере. Фанаты со всего мира получили еще одну возможность войти в воображаемый мир Дж. К. Роулинг, познакомиться с новыми героями и увидеть уже знакомых персонажей в другом свете. Первый спин-офф знаменитой киновселенной о волшебниках стартовал в 2016 году и собрал в прокате более 800 миллионов долларов. Создатели фильма сразу же начали разрабатывать продолжение, которое зрители смогли оценить в 2018 году и которое, к сожалению, не смогло повторить успех первой части. Однако это никак не останавливает студию – она планирует сделать пять частей «Фантастических тварей».

После того, как во втором эпизоде зритель увидел степень влияния жестокого Грин-де-Вальда, героев ожидают по-настоящему мрачные времена, способные радикально изменить волшебный мир. События «Фантастических тварей: Преступления Грин-де-Вальда» предшествовали масштабной войне, в которой Дамблдору предстоит сразиться со своим бывшим другом. Результат финального противостояния определит, кто получит заветную Бузинную палочку. Однако для начала будущему директору Хогвартса необходимо как можно скорее разобраться, каким образом уничтожить заклинание, из-за которого он не может вступить в битву с Грин-де-Вальдом.