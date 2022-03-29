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Фантастические твари: Тайны Дамблдора Фантастические твари: Тайны Дамблдора
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Фантастические твари: Тайны Дамблдора, 2022

2022 / США
7.1 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Продолжение франшизы о магическом мире
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Причины посмотреть Факты О фильме

В третьей части новой франшизы о волшебной вселенной Дж. К. Роулинг Ньют Саламандер со своими фантастическими животными и верными друзьями снова окажется в эпицентре удивительных событий.  

Серия фильмов «Фантастические твари и где они обитают» повествует об историях, происходящих за десятилетия до основных событий кинолент о Гарри Поттере. Фанаты со всего мира получили еще одну возможность войти в воображаемый мир Дж. К. Роулинг, познакомиться с новыми героями и увидеть уже знакомых персонажей в другом свете. Первый спин-офф знаменитой киновселенной о волшебниках стартовал в 2016 году и собрал в прокате более 800 миллионов долларов. Создатели фильма сразу же начали разрабатывать продолжение, которое зрители смогли оценить в 2018 году и которое, к сожалению, не смогло повторить успех первой части. Однако это никак не останавливает студию – она планирует сделать пять частей «Фантастических тварей».

После того, как во втором эпизоде зритель увидел степень влияния жестокого Грин-де-Вальда, героев ожидают по-настоящему мрачные времена, способные радикально изменить волшебный мир. События «Фантастических тварей: Преступления Грин-де-Вальда» предшествовали масштабной войне, в которой Дамблдору предстоит сразиться со своим бывшим другом. Результат финального противостояния определит, кто получит заветную Бузинную палочку. Однако для начала будущему директору Хогвартса необходимо как можно скорее разобраться, каким образом уничтожить заклинание, из-за которого он не может вступить в битву с Грин-де-Вальдом.

Фильм является третьей частью серии «Фантастических тварей». Всего планируется выпустить пять эпизодов.

Сценарист фильмов о Гарри Поттере Стив Кловс поработает над сценарием третьей части. Он вернулся к работе над данной франшизой спустя десять лет. Его привлекли, чтобы он смог помочь Дж. К. Роулинг.

Глава Warner Bros. Тоби Эммерих сказал, что перерыв между второй и третьей частями пойдет на пользу франшизе. Это даст больше времени и возможности режиссеру Йейтсу и Дж. К. Роулинг разработать наиболее впечатляющее продолжение.

В ноябре 2020 года Джонни Депп признался, что студия выразила желание, чтобы он оставил свою роль Грин-де-Вальда. Причиной стало завершение судебного процесса актера и британского издания The Sun. Депп обвинил таблоид в клевете за статью, в которой говорилось, что он применял насилие к своей бывшей жене, актрисе Эмбер Херд. После того, как суд отклонил иск актера, в интернете появились слухи о том, что студия ищет нового актера. Выбор пал на Мадса Миккельсена.

В одном из интервью актер Дэн Фоглер, исполнивший роль Якоба Ковальски, признался, что третья часть по атмосфере больше напоминает первый фильм. Также он рассказал, что события будут происходит на фоне Второй мировой войны.

Персонаж Юлали Хикс, профессор Ильверморни, должна сыграть важную роль в третьем фильме.

Из-за того, что одним из главных мест действия картины будет Рио-де-Жанейро, фанаты создали петицию о выдвижении актрисы Фернанды Монтенегро на роль президента Магического конгресса Бразилии. Петиция собрала более 100 000 подписей.

В числе новых персонажей появятся Рубеус Хагрид и молодой Том Реддл.

Профессор Альбус Дамблдор узнает, что могущественный темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд планирует захватить власть над миром. Понимая, что не сможет остановить его в одиночку, Дамблдор просит магозоолога Ньюта Саламандера возглавить команду из выдающихся волшебников и одного отважного магла-пекаря. Им предстоят невероятно опасные приключения, встреча со старыми и укрощение новых магических существ и борьба со сторонниками Грин-де-Вальда, которых становится все больше. Но какая роль в этой миссии уготована самому Дамблдору?

7.1 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 2 часа 22 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 30 мая 2022
Премьера в мире 29 марта 2022
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Дэвид Йейтс
Дэвид Йейтс
В ролях
Эзра Миллер
Эзра Миллер
Мадс Миккельсен
Мадс Миккельсен
Эдди Редмэйн
Эдди Редмэйн
Кэтрин Уотерстон
Кэтрин Уотерстон
Джуд Лоу
Джуд Лоу
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Фантастические твари: Тайны Дамблдора 25 постеров
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
p4radise.circus 12 сентября 2021, 12:10
Ждем, конечно. Но вот честно, без Джонни Дэппа сомневаюсь, что часть будет стоящей.
Меланхолик 30 октября 2021, 16:16
Согласен. Делали б тогда временной промежуток до появлнения серии про Гриндевальда, чтобы не создавать сюжетных пустот из-за отсутсвия актера. А эту истории приберегли б на потом.
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саундтрек фильма Фантастические твари: Тайны Дамблдора
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Фанаты были правы: оцените 10 случаев, когда персонажа лучше бы сыграл другой актер У фанатов всегда есть свои варианты актеров, которые бы идеально воплотили на экране полюбившихся героев.
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11 июля 2022 17:00
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6 июля 2022 17:30
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