«Календарь ма(й)я»: Рецензия Киноафиши

Российское детское кино решительно взялось за завоевание аудитории. По большей части войсками возрожденной Киностудии им. Горького, которая к 1 сентября подготовила новое наступление под названием «Календарь ма(й)я».

В основе семейного подросткового фэнтези – роман Виктории Ледерман, которая в 2012-м ждала конца света, предсказанного календарем майя, а получила идею для популярной книги. Согласно новой фантастической теории, календарь майя, а точнее, что за него принимают главные герои, не приводит к концу света, но становится своеобразным пультом для путешествий во времени. И с момента, как 13-летний Глеб совершил акт вандализма над древней реликвией, для него и двух его одноклассников время начинает идти вспять. Но не как в фильме «Довод», а чуть попроще. Чтобы школьникам, которые только-только выйдут с каникул, не пришлось разбираться во всех этих законах пространственно-временного континуума и квантовой физике, а просто получить удовольствие, пофантазировать на тему, чем бы они занялись в такой ситуации. Ну и получить урок человечности тоже не помешает.

Итак, Глеб – ершистый одинокий пацан, который из-за папы-военного не особо прижился в новом классе. Типа, ему и не надо. Школьная экскурсия совершенно не по его воле сводит его с другими двумя аутсайдерами: толстячком-умником Карасевым и рыжей дылдой Зюзиной. Троицу затягивает во временную петлю, и, чтобы выбраться из нее, им придется подружиться. А для этого постепенно раскрыть друг перед другом свои жизни, проблемы и души.

Надо признать, идея с обратным течением времени, в котором герои не встречаются с собой, а продолжают жить свою будущую жизнь, кажется весьма оригинальной. Конечно, у взрослой аудитории могут возникнуть логичные вопросы. Но сильный эмоциональный фон и постепенно раскрывающиеся персонажи легко затмевают желание копаться в сути предлагаемого мира. А на первое место встает ожидание результата и разгадка того самого календаря майя, который даже не майя, но метафора получилась отличной.

Календарь ма(й)я

У «Календаря», пожалуй, есть только один недостаток: мало герои пошалили в собственном прошлом. Фантазия зрителя невольно подкидывает самые невероятные способы провести гарантированно безнаказанно время вместо того, чтобы исправно ходить в школу. Но главные герои на то и главные, чтобы быть образцами для подражания. Через демонстрацию своих недостатков и слабостей они словно говорят таким же якобы неудачникам, как они сами: мы вас замечаем, мы вас понимаем, вам не нужно себя стесняться. Можно плакать, можно злиться, можно уставать. Единственное, чего нельзя делать, – это сдаваться и поддаваться исключительно негативным эмоциям. А подлинную радость подарит что? Правильно, дружба!

«Календарь» – кино хулиганское до нужной меры. Герои не пускаются во все тяжкие, потому что, даже находясь в обратном течении времени, понимают, что любые их поступки имеют последствия. Это сразу переводит их из категории «дети» в категорию «взрослые ребята». Этот нарратив легко считывается, но совершенно не давит с указкой в руке. Тут даже директор школы в исполнении Анны Уколовой вроде выглядит как типичная училка, а по факту демонстрирует спокойствие, доброту и иронию – черту, крайне важную в общении с подрастающим поколением.

Календарь ма(й)я

Взрослый актерский состав, кстати, – отдельное украшение картины. Понятно, что большую часть времени и действие берут на себя Данила Уютов, Милана Копничева и Руслан Паньшин, которых обязательно нужно запомнить. Но когда детское кино поддерживают большие звезды, для многих взрослых зрителей, которые дают деньги на кино своим детям, это гарант качества. В очаровательном и не очень привычном образе появится Федор Добронравов. Равшана Куркова, оставаясь роковой красавицей, покажет свою героиню по-настоящему душевным человеком. Раиса Рязанова буквально парой появлений заставит глаза намокнуть. А недавний краш всех девочек-подростков Сергей Горошко просто порадует появлением тех, кто мечтает о его новом появлении на экране после триумфа в «Майоре Громе».

Отдельным персонажем стал, само собой, Санкт-Петербург. Майский по сюжету, он больше похож на знойно-летний. И по нему действительно хочется гулять, как это делают герои, и даже больше. Каждому персонажу под стать его характеру и образу выдали места жительства. И традиционно хмурый, тяжеловесный от своей истории город предстает на экране городом, в котором хочется растить детей. Это не романтичная шероховатость «Питера FM», но послевкусие от просмотра «Календаря ма(й)я» остается похожим: купить билет и рвануть на прогулку туда в ближайшие выходные.

Календарь ма(й)я

Пожалуй, из всех образцов кино для детей и юношества, которые вышли в этом году, «Календарь ма(й)я» получился самым запоминающимся и современным. Это кино словно существует здесь и сейчас, но одновременно забрасывает зрителей в сказку, которая делает ровно то, что должна делать сказка, – за полтора часа чуть-чуть меняет зрителей в лучшую сторону. Причем для этого влияния совершенно не обязательно быть ребенком.