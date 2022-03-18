Черный краб, 2022

Картину сопровождают суровые заснеженные пейзажи, за которыми одновременно приятно и страшно наблюдать. Главные герои находятся в тяжелых для выживания условиях и наблюдают порой шокирующие картины: замерзших во льдах людей, непрекращающиеся метели.

На фоне неизвестного никому постапокалиптического мира персонажи не забывают об истинных человеческих и семейных ценностях, стремятся быть милосердными и хранят любовь в сердцах даже в самые тяжелые времена.

События в фильме происходят неспешно, однако невозможно догадаться, что произойдет в следующую секунду и как в итоге разрешится ситуация, в которой оказались герои.

Главным персонажем фантастического боевика является женщина. Она доказывает, что имеет достаточно решительности и отваги, чтобы начать долгий и опасный путь и в итоге положить конец войне.

Персонажи оказываются в пространстве, где нельзя доверять никому, кроме себя. Кроме того, события прошлого уже смогли разрушить их, а новая секретная миссия поставит точку в борьбе за светлое будущее.