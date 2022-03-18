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Черный краб Черный краб
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Svart krabba

Черный краб, 2022

2022 / Швеция
6.9 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Картину сопровождают суровые заснеженные пейзажи, за которыми одновременно приятно и страшно наблюдать. Главные герои находятся в тяжелых для выживания условиях и наблюдают порой шокирующие картины: замерзших во льдах людей, непрекращающиеся метели.

На фоне неизвестного никому постапокалиптического мира персонажи не забывают об истинных человеческих и семейных ценностях, стремятся быть милосердными и хранят любовь в сердцах даже в самые тяжелые времена.

События в фильме происходят неспешно, однако невозможно догадаться, что произойдет в следующую секунду и как в итоге разрешится ситуация, в которой оказались герои.

Главным персонажем фантастического боевика является женщина. Она доказывает, что имеет достаточно решительности и отваги, чтобы начать долгий и опасный путь и в итоге положить конец войне.

Персонажи оказываются в пространстве, где нельзя доверять никому, кроме себя. Кроме того, события прошлого уже смогли разрушить их, а новая секретная миссия поставит точку в борьбе за светлое будущее.

Для Адама Берга фильм стал режиссерским дебютом. Ранее он выступал продюсером сериала «Рассказы из петли», а также снял несколько короткометражных лент и популярные музыкальные клипы для групп A-ha и The Cardigans.

Премьера фильма состоялась на международном кинофестивале в Гетеборге 3 февраля 2022 года. Ежегодный смотр является крупнейшим в Скандинавии.

Основной съемочный процесс проходил в столице Швеции, Стокгольме. Город является родиной детской писательницы Астрид Линдгрен. Одним из художников «Черного краба» выступила Линда Янсон, которая ранее работала над лентой «Быть Астрид Линдгрен».

Лента основана на одноименном романе Йеркера Вирдборга. В Швеции книга была выпущена в 2002 году и стала бестселлером, при этом писатель не участвовал в ее экранной адаптации.

Шведская актриса Нуми Рапас, которая сыграла главную роль в картине, ранее снялась в масштабных проектах «Прометей» Ридли Скотта, «Шерлок Холмс: Игра теней» Гая Ричи и других. Ее партнер по фильму Дар Салим принимал участие в «Игре престолов».

В постапокалиптическом мире шестеро солдат должны выполнить секретное задание по перевозке загадочной посылки через покрытый льдом архипелаг.

6.9 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 18 марта 2022
Премьера в мире 18 марта 2022
Возраст 16+
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Адам Берг
Адам Берг
В ролях
Нуми Рапас
Нуми Рапас
Алиетт Офейм
Алиетт Офейм
Якоб Офтебро
Якоб Офтебро
Дар Салим
Дар Салим
Ардалан Эсмаили
Ардалан Эсмаили
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Черный краб 3 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Нуми Рапас пересекает ледяную пустыню ради окончания войны в трейлере экшен-триллера «Черный краб» В основу шведского фильма лег одноименный роман, а премьера состоится на Netflix уже весной.
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24 февраля 2022 14:50
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