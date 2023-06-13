«Король-львенок»: Рецензия Киноафиши

Маленький львенок, сбежавший из заточения, оказывается в доме Инес — девочки, крайне чувствительной ко всем видам жестокого обращения. В ее семье не все гладко: мать умерла, отец вечно пропадает в командировках, мачеха бесит, а братец достает своими дурацкими приколами, которые они придумывают вместе с одноклассниками. Но прямо в ее спальне появляется тот, кому Инес может дарить свою любовь, — детеныш, которого уже вовсю разыскивают и передают по всем новостям.

Недолго думая, Инес называет дикого котенка Кингом в честь короля-льва и решает отправиться с ним в Африку. Там он сможет жить в прекрасном заповеднике для животных под присмотром доброй ученой, которая помогает им адаптироваться к дикой природе. Но любопытный братец находит Кинга, и все портит Инес, когда постит с ним фото в соцсетях. Снимок моментально становится вирусным, и органы по охране здоровья животных приходят к ним домой, чтобы поймать зверя. Тогда Инес, ее брат Александр и малыш Кинг сбегают и пускаются в захватывающие приключения по Франции.

«Короля-львенка» снял француз Давид Моро, автор комедии «Притворись моим парнем». На этот раз режиссер решил бить в более широкую аудиторию — а именно в семьи с детьми. И сделал это, соблюдая все каноны приключенческих комедий, в которых юные борцы за справедливость спасают животных. Получилось хорошо, но страшно похоже на историю в фильме «Миа и белый лев» 2018 года.

Король-львенок

И хотя дети бывают весьма строгими зрителями, в сущности своей они все консерваторы. Так что умилительные роуд-муви с пушистиками и такими же ребятишками, как они сами, работают всегда. В особенности если сняты с искренней любовью к тем и другим. Это можно сказать и о «Короле-львенке». Маленький зритель пустится с юными героями в бега и будет сопереживать Кингу, которому грозит трагический конец. В фильме есть и забавные моменты, и тревожные погони, к которым присоединится плутоватый дедушка Макс.

Король-львенок

Увлекательные приключения и яркие эмоции от просмотра не оставят маленьких зрителей равнодушными. И в этом также большая заслуга аниматоров, которые создали одного из лучших героев с помощью цифровой анимации. Кинг выглядит как живой благодаря детализации физических характеристик и движений, так что незаметная графика не будет отвлекать от истории.

Король-львенок

Взрослое поколение порадует отсылка к «Инопланетянину» Стивена Спилберга в самом начале. Тем не менее примерно в середине фильма станет скучновато из-за затянувшихся приключений. Кажутся не совсем проработанными мотивы преследователей Кинга и второстепенные сюжетные линии отца, мачехи и деда. Но какая разница, если малыш увидит на экране все то, что он так любит, — веселые приключения и котика (ну, почти).