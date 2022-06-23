«Дикая»: Рецензия Киноафиши

На экране появляется известная девчачьей половине заставка «Холостяка». Пухлогубая девушка произносит явно заученную дребедень о самой страстной и волшебной ночи в ее жизни. Камера отъезжает, и зритель попадает в гримерную, где моделям накладывают макияж для фотосъемки в купальниках, а фоном идет это телешоу. После нескольких удачных кадров агент предлагает девушкам заработать на вечеринке у состоятельных (и приличных!) мужчин. Не сразу, но согласившись пойти, Алена (Таисия Вилкова) встречает там приятного в общении Егора (Алексей Кравченко) и с удовольствием принимает его предложение полететь на частном самолете в Ниццу.

Однако неожиданно для обоих они приземляются в Якутске, где волей случая Алене одной придется спасаться в дикой тайге. Айфон не определяет геолокацию, из еды — только галлюциногенные грибы, карта «Тройка» вместо ножа и игристое для настроения. В компании песца-падальщика героиня отправляется в самое опасное приключение в ее жизни с минимальным набором для выживания московской чики.

Владимир Котт в феврале 2022 года выпустил другую комедию под названием «Непослушник» — тоже с Таисией Вилковой, но в кардинально другой роли послушницы Насти. Сатирическое высказывание о современном российском обществе, которое полагается на духовные скрепы и раскручивает тему оскорблений чувств верующих, смотрелось вполне смелым. Но уже тогда чувствовалось желание режиссера эксплуатировать фабулу отечественных фильмов, успешных в прокате.

Дикая

Так, «Непослушник» сильно рифмуется с «Холопом», а теперь и новинка Котта, дополненная якутским колоритом, кажется, уж совсем паразитирует на волне популярности экзотических фильмов «Пугало» Дмитрия Давыдова 2020 года и «Нуучча» Владимира Мункуева 2021-го. И, увы, проигрывает этим и другим хитам нового якутского кино, поскольку красочный быт показан в картине как чужеродный, дикий и скорее побочный в сюжете. Этнически русскую Алену и якутку, жену Егора (Ильяна Павлова), предсказуемо сближают страдания и алкоголь — так просто и по-русски.

Изначально на основе сценария создатели фильма хотели снять драматический триллер, но в итоге решили сделать приключенческую комедию и перегнули палку в фарсовости. В картине слишком много повторов сюжетных ходов: Алена постоянно спотыкается о бревна, камни, пеньки, ветки и далее по списку в попытках убежать от медведя, крыс или насекомых, и это уже совсем изматывает. Причем утомленный зритель тоже постоянно спотыкается. О жестокое насилие, которое так и застряло между черной комедией и остросюжетной драмой, недотянув ни до одного, ни до другого жанра. О бранную лексику, слова-паразиты и крики героини, которая не вызывает никаких чувств, кроме раздражения. Особенно в тех моментах, когда она наигранно визжит от злости или плачет без слез — во всех случаях хочется ответить легендарной фразой Станиславского «Не верю!».

Дикая

Еще больше снижает пафос музыкальная подборка из приставучего трека Клавы Коки «Покинула чат» и других пошловатых представителей попсового бомонда. Второе после отсылки к «Холостяку» подмигивание впечатлительным подросткам. Поддерживается это обилием телесности в кадре, где уместно и не очень, в купальнике и без. Например, не совсем ясно, почему героиня, чтобы отогнать от себя насекомых, разделась догола и стала махать плавками (а не хотя бы платьем). А потом бегать по лесу совсем голой, непременно споткнувшись обо что-то в какой-то момент. При этом брезгливая Алена в следующей сцене уже снова оказалась в этих «муравьиных» трусах. Кажется, что сцены обнаженки — еще одна режиссерская уловка для более благосклонной критики от мужской половины аудитории. «Новая этика» и логика в фильме безвозвратно «покинули чат» во имя коммерции.

В финале авторы неприкрыто заимствуют устойчивые клише о напившихся женщинах, ставших чуть ли не лучшими подругами, которых легко можно себе представить в сиквеле «Горько! — 3». Вишенка на торте — флешбэки со всего фильма, как в какой-нибудь саге в духе «Сумерек», чтобы вызвать у зрителя эмоцию умиления. А в реальности — усталости от и без того длинного двухчасового хронометража. Да и наверняка не все в кинозале страдают синдромом Альцгеймера, поэтому события ленты, к сожалению, еще свежи в памяти даже ближе к концу.

Дикая

Несмотря на это, режиссерский подход можно назвать вполне себе новаторским. Это действительно первая история о столичной штучке, затерявшейся в тайге, решенная в развлекательном жанре. А ближе к середине фильма происходит оригинальный сюжетный твист. Из фарсовой комедии «Дикая» внезапно становится драмой и почти фильмом-катастрофой о выживании, напоминающем недавний релиз «Одна» о скитаниях в тайге Ларисы — единственной выжившей после крушения самолета. Еще одна сильная сторона — фактурная игра Ильяны Павловой и шаманская тема в фильме, предложенная ей же в дань уважения отцу-шаману. Безусловно, глаз радуют панорамные съемки с большим размахом на фоне пейзажей Москвы, Карелии и Якутии. Ну и несколько удачных шуток про конину или Vitel.

Дикая

Тем не менее «импортозамещение» в этом случае не сработало. И новая «Дикая» безоговорочно проиграла одноименной картине 2014 года с Риз Уизерспун. А страшный русский медведь на постере к фильму, который с позиции силы разинул пасть на западные айфон и сумочку Louis Vuitton, и вовсе наводит на печальную мысль о том, что с таким кино нам теперь и жить.