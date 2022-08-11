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Постер фильма Зверь
5.9
Зверь - Трейлер
Киноафиша Фильмы Зверь
5.9

Зверь

, 2022
Beast
США / приключения, драма, ужасы / 18+
Трейлеры
Постер фильма Зверь
5.9
Зверь - Трейлер
Зверь  Трейлер

О фильме

Доктор Нэйт Дэниелс после смерти жены возвращается в Южную Африку, где они познакомились. Вместе с дочерьми он направляется в заповедник, которым управляет давний друг семьи Мартин Баттлс. Однако семейная поездка оборачивается опасным приключением, в котором Нэйту придется бороться за выживание со свирепым львом.

В ролях

Идрис Эльба
Идрис Эльба
Доктор Нейт Самуэльс
Шарлто Копли
Шарлто Копли
Ияна Хэлли
Леа Джеффрис
Леа Джеффрис
Norah Samuels
Мелани Джарнсон
Liyabuya Gongo
Cut Offs
Мартин Манро
Мартин Манро
Kees
Daniel Hadebe
Abduya
Thapelo Sebogodi
Camo
Chris Langa
Specs
Mduduzi Mavimbela
Poacher Mizozi
Крис Гксалаба
Chipo
Режиссер Бальтасар Кормакур
Сценарист Jaime Primak Sullivan, Райан Ингл
Композитор Стивен Прайс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 26 августа 2022
Премьера в мире 11 августа 2022
Дата выхода
2 сентября 2026 Россия
25 августа 2022 Австралия
25 августа 2022 Австрия
25 августа 2022 Азербайджан 14+
11 августа 2022 Аргентина
11 августа 2022 Бразилия
26 августа 2022 Великобритания
18 августа 2022 Венгрия 16
19 августа 2022 Вьетнам
25 августа 2022 Германия
1 сентября 2022 Гонконг IIB
1 сентября 2022 Грузия R
21 сентября 2022 Дания
11 августа 2022 Израиль 12+
19 августа 2022 Испания
22 сентября 2022 Италия
1 сентября 2022 Казахстан 16+
19 августа 2022 Канада
12 мая 2023 Китай
11 августа 2022 Колумбия
1 сентября 2022 Кыргызстан 12+
26 августа 2022 Латвия N12
12 августа 2022 Литва
11 августа 2022 Нидерланды
26 августа 2022 Польша
1 сентября 2022 Португалия
12 августа 2022 Румыния
19 августа 2022 США
25 августа 2022 Сингапур NC16
11 августа 2022 Словакия 15
25 августа 2022 Таиланд
19 августа 2022 Тайвань
12 августа 2022 Турция
25 августа 2022 Украина 16+
11 августа 2022 Уругвай
2 сентября 2022 Финляндия
24 августа 2022 Франция
11 августа 2022 Чехия
12 августа 2022 Швеция 15
14 сентября 2022 Южная Корея
MPAA R
Бюджет $36 000 000
Сборы в мире $59 167 603
Производство Universal Pictures, Will Packer Productions, RVK Studios
Другие названия
Beast, Bestia, Beast - Jäger ohne Gnade, A Besta, A Fera, Beast: Jäger ohne Gnade, Bestie, Canavar, Fenevad, La bestia, La bête, Loom, Peto, Quái Thú, Zver, Žvėris, Zvijer, Θηρίο, Зверь, Звір, Звярът, 비스트, ビースト, 獸, 獸獵, 荒野狂兽, A Fera (Idris Elba), A Fera - Idris Elba (2022), The Beast, جانور

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 21 голос
5.6 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3325 В жанре «приключения»  633 В жанре «драма»  1250 В жанре «ужасы»  361 В фильмах США  1992 В фильмах 2022 года  151
Обновлено 17 июня 2024

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Зверь - Трейлер
Зверь Трейлер
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Цитаты

Доктор Нейт Самуэльс Я знаю, что смерть подошла к дверям, где спали мои дети и моя жена, постучала в дверь, и знаешь что? Меня не было дома.

Отзывы о фильме

Comon 15 сентября 2022, 11:07
Вполне неплохой фильме оказался, финал только подкачал как обычно. Оператор интересный: фильм снят практически тремя большими кусками по полчаса, без… Читать дальше…
Weteran Mc 17 июня 2024, 00:43
Проходной боевичок про обезумевшего льва, семью нигеров и банду браконьеров. Конечно были моменты, когда я полностью отрывался от телефона и… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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