Доктор Нэйт Дэниелс после смерти жены возвращается в Южную Африку, где они познакомились. Вместе с дочерьми он направляется в заповедник, которым управляет давний друг семьи Мартин Баттлс. Однако семейная поездка оборачивается опасным приключением, в котором Нэйту придется бороться за выживание со свирепым львом.
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