Мой любимый призрак - дублированный трейлер
Мой любимый призрак. Дублированный трейлер

Мой любимый призрак. Дублированный трейлер

Дата публикации: 9 декабря 2022
Мой любимый призрак – Последние 500 лет призрак Бубух пугает обитателей своего замка, но все его попытки неизменно заканчиваются провалом и лишь вызывают улыбку. Однако он не теряет надежды. Однажды к воротам замка приходит девушка, которая представляется племянницей Бубуха. Она просит призрака и короля замка Юлиуса спасти ее маму, которую удерживает у себя в плену злая ведьма Эрла. В руках у девушки могущественная книга магии. Понимая, какие невероятные возможности таит в себе книга, призрак и король соглашаются помочь. Втроем они отправляются в опасное приключение в лес, где живет Эрла.
Босова Маргарита 8 февраля 2023, 16:26
Очень классная сказка. Как начинаешь смотреть, так до самого конца сидишь и не отвлекаешься по сторонам. А самое важное то, что в кино можно спокойно вести своих детей. Ну да, тут есть призрак, но какой же он милашка и шутить умеет с огоньком!
8 февраля 2023, 16:26
Михаил Колобов 9 февраля 2023, 17:45
Фильм из тех, на которые можно смело идти в кино всей семьей. Нам понравилась история, ее герои, приключения и юмор. С шутками тут все в порядке, здесь можете не сомневаться вообще. Вышла очень даже обаятельная пародия на Поттера и другие истории, так что не пропускайте.
9 февраля 2023, 17:45
innakostenko260195 12 февраля 2023, 12:38
Оценка
Фильм хороший не напрягающий , смешной рекомендую к просмотру. Очень довольна
12 февраля 2023, 12:38
vaytsel.alena 24 февраля 2023, 16:02
Оценка
Онтересный фильм !Ребенку понравился !
24 февраля 2023, 16:02
Фатима Кенжева 6 марта 2023, 13:49
Оценка
Если кто-то хочет увидеть с чего началась эта история, рекомендую посмотреть "Призрак в законе". Удивительно, что он был снят в 2006, и почти 20 лет спустя основной актерский состав не поменялся. Обе части понравились на все 100%!! Рекомендую к просмотру😉 Планирую сходить снова☝️
6 марта 2023, 13:49
5.9 Мой любимый призрак
Мой любимый призрак приключения, комедия, семейный, 2022, Германия
