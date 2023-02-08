Мой любимый призрак
– Последние 500 лет призрак Бубух пугает обитателей своего замка, но все его попытки неизменно заканчиваются провалом и лишь вызывают улыбку. Однако он не теряет надежды. Однажды к воротам замка приходит девушка, которая представляется племянницей Бубуха. Она просит призрака и короля замка Юлиуса спасти ее маму, которую удерживает у себя в плену злая ведьма Эрла. В руках у девушки могущественная книга магии. Понимая, какие невероятные возможности таит в себе книга, призрак и король соглашаются помочь. Втроем они отправляются в опасное приключение в лес, где живет Эрла.
