Русалка и дочь короля
– Девчонка Мари-Жозеф воспитывалась в монастыре и всегда считала себя сиротой. Но оказалось, что ее отец жив и здоров, и это сам «Король-солнце» Людовик XIV.
Очутившись во дворце, юная принцесса случайно находит подземное озеро. Там живет одинокая русалка, которую украли придворные чародеи. Они верят, что ее неисчерпаемый источник жизненных сил поможет королю стать бессмертным.
Две девушки – пленница-русалка и его тайная дочь – становятся лучшими друзьями. Но перед Мари-Жозеф встает непростой выбор - освободить русалку и дать ей возможность вернуться к детям, или спасти отца и обрести собственную семью.
