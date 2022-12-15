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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Приключения 2017

Рейтинг фильмов в жанре приключения 2017 года

Тайна Коко
1 Тайна Коко
анимация, приключения 2017, США
8.6
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Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
2 Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
комедия, фэнтези, боевик, приключения 2017, США
8.4
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Джуманджи: Зов джунглей
3 Джуманджи: Зов джунглей
приключения, семейный, фэнтези 2017, США
8.1
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Гадкий я 3
4 Гадкий я 3
приключения, комедия, анимация 2017, США
8.1
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Меч короля Артура
5 Меч короля Артура
фэнтези, боевик, драма, приключения 2017, США
8.0
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Валериан и город тысячи планет
6 Валериан и город тысячи планет
фантастика, боевик, приключения 2017, Франция
8.0
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Приключения Паддингтона 2
7 Приключения Паддингтона 2
фэнтези, семейный, приключения 2017, Великобритания / Франция
7.9
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Тачки 3
8 Тачки 3
детский, анимация, приключения 2017, США
7.8
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Конг: Остров черепа
9 Конг: Остров черепа
приключения, боевик, фэнтези 2017, США
7.8
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Человек-паук: Возвращение домой
10 Человек-паук: Возвращение домой
боевик, фантастика, приключения 2017, США
7.7
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Мэри и ведьмин цветок
11 Мэри и ведьмин цветок
анимация, приключения, аниме 2017, Япония
7.7
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Фиксики. Большой секрет
12 Фиксики. Большой секрет
анимация, детский, семейный, приключения 2017, Россия
7.7
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Чудо-женщина
13 Чудо-женщина
боевик, приключения, фантастика 2017, США
7.7
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Легенда о Коловрате
14 Легенда о Коловрате
приключения, фэнтези, исторический 2017, Россия
7.6
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Три богатыря и принцесса Египта
15 Три богатыря и принцесса Египта
анимация, приключения, детский 2017, Россия
7.6
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Лига справедливости
16 Лига справедливости
фантастика, приключения, боевик, фэнтези 2017, США
7.5
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Сказ о Петре и Февронии
17 Сказ о Петре и Февронии
анимация, детский, приключения 2017, Россия
7.5
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Смешарики. Дежавю
18 Смешарики. Дежавю
анимация, приключения, детский 2017, Россия
7.4
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Kingsman: Золотое кольцо
19 Kingsman: Золотое кольцо
боевик, криминал, приключения 2017, США
7.4
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Джунгли
20 Джунгли
боевик, приключения, триллер 2017, Австралия
7.2
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Мумия
21 Мумия
фэнтези, приключения, боевик 2017, США
7.1
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Легенда о Конане
22 Легенда о Конане
боевик, фэнтези, приключения 2017, США
7.0
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Звёздные Войны: Последние джедаи
23 Звёздные Войны: Последние джедаи
боевик, фантастика, приключения 2017, США
6.9
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Взрывная блондинка
24 Взрывная блондинка
триллер, приключения 2017, США
6.8
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Напарник
25 Напарник
комедия, приключения 2017, Россия
6.7
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Тэд-путешественник и Тайна царя Мидаса
26 Тэд-путешественник и Тайна царя Мидаса
семейный, анимация, приключения 2017, Испания
6.7
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Подводная эра
27 Подводная эра
анимация, приключения 2017, Испания
6.5
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Реальная белка 2
28 Реальная белка 2
анимация, комедия, приключения 2017, США / Канада / Корея
6.4
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За гранью реальности
29 За гранью реальности
боевик, приключения, фантастика 2017, Россия
6.2
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Рубеж
30 Рубеж
фантастика, исторический, приключения 2017, Россия
6.1
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ЛЕГО Ниндзяго Фильм
31 ЛЕГО Ниндзяго Фильм
анимация, комедия, приключения 2017, США / Дания
6.0
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Доспехи Бога: В поисках сокровищ
32 Доспехи Бога: В поисках сокровищ
боевик, комедия, приключения 2017, Индия / Китай
5.8
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Скайлайн 2
33 Скайлайн 2
боевик, фантастика, приключения, триллер 2017, США
5.6
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