Джунгли, 2017

Режиссёр фильмов «Эксперимент Belko» и «Темнота» Грег МакЛин представляет свою последнюю картину «Джунгли». Главную роль в ленте исполнил Дэниэл Рэдклифф (сага «Гарри Поттер», «Человек - швейцарский нож», «Абсолютная власть»). Также в фильме снялись Томас Кречман («Кинг Конг», «Сталинград»), Алекс Рассел («Несломленный», «Хроника») и другие.

Фильм «Джунгли» основан на реальной истории выживания Йосси Гинсберга. Однажды вместе с друзьями он отправляется в густые и опасные джунгли Боливии. Герои нанимают одного из местных гидов, который, однако, преследует свои личные цели в этом путешествии. Куда же приведёт друзей это приключение?