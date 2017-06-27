Джунгли, 2017

Режиссёр фильмов «Эксперимент Belko» и «Темнота» Грег МакЛин представляет свою последнюю картину «Джунгли». Главную роль в ленте исполнил Дэниэл Рэдклифф (сага «Гарри Поттер», «Человек - швейцарский нож», «Абсолютная власть»). Также в фильме снялись Томас Кречман («Кинг Конг», «Сталинград»), Алекс Рассел («Несломленный», «Хроника») и другие.
Фильм «Джунгли» основан на реальной истории выживания Йосси Гинсберга. Однажды вместе с друзьями он отправляется в густые и опасные джунгли Боливии. Герои нанимают одного из местных гидов, который, однако, преследует свои личные цели в этом путешествии. Куда же приведёт друзей это приключение?
- Картина «Джунгли» вышла всего лишь год спустя после прошлой ленты режиссёра Грега МакЛина «Эксперимент Belko»
- Дэниэл Рэдклифф уже играл персонажа с фамилией Гинсберг в фильме «Убей своих любимых». У обоих персонажей есть реальные прототипы
- Сцены в джунглях снимались в Австралии
- В основе сюжета лежат мемуары Йосси Гинсберга
Группа друзей отправляется в непроходимые джунгли Боливии в поисках экзотических впечатлений. Однако, когда проводник исчезает и приятели остаются один на один с дикой природой, путешествие, начавшееся как забавное приключение, превращается в борьбу за выживание...
для меня в фильме интересна в первую очередь природа, если бы это еще и в Азии… Читать дальше…