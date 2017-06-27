Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Джунгли Джунгли
Киноафиша Фильмы Джунгли
Jungle

Джунгли, 2017

2017 / Австралия
7.2 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
Реальная история выживания молодого человека в джунглях
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёр фильмов «Эксперимент Belko» и «Темнота» Грег МакЛин представляет свою последнюю картину «Джунгли». Главную роль в ленте исполнил Дэниэл Рэдклифф (сага «Гарри Поттер», «Человек - швейцарский нож», «Абсолютная власть»). Также в фильме снялись Томас Кречман («Кинг Конг», «Сталинград»), Алекс Рассел («Несломленный», «Хроника») и другие.

Фильм «Джунгли» основан на реальной истории выживания Йосси Гинсберга. Однажды вместе с друзьями он отправляется в густые и опасные джунгли Боливии. Герои нанимают одного из местных гидов, который, однако, преследует свои личные цели в этом путешествии. Куда же приведёт друзей это приключение?

- Картина «Джунгли» вышла всего лишь год спустя после прошлой ленты режиссёра Грега МакЛина «Эксперимент Belko»

- Дэниэл Рэдклифф уже играл персонажа с фамилией Гинсберг в фильме «Убей своих любимых». У обоих персонажей есть реальные прототипы

- Сцены в джунглях снимались в Австралии

- В основе сюжета лежат мемуары Йосси Гинсберга 

Группа друзей отправляется в непроходимые джунгли Боливии в поисках экзотических впечатлений. Однако, когда проводник исчезает и приятели остаются один на один с дикой природой, путешествие, начавшееся как забавное приключение, превращается в борьбу за выживание...

7.2 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 2 ноября 2017
Премьера онлайн 20 октября 2017
Премьера в мире 27 июня 2017
Возраст 16+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Грег МакЛин
Грег МакЛин
В ролях
Дэниел Рэдклифф
Дэниел Рэдклифф
Томас Кречман
Томас Кречман
Алекс Расселл
Алекс Расселл
Ясмин Кассим
Ясмин Кассим
Лили Салливан
Лили Салливан
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Затерянный город Z
Затерянный город Z (2016)
6.111111
Фильм находится в подборках
Биографические триллеры Биографические триллеры
Фильмы по реальным событиям Фильмы по реальным событиям
Фильмы на основе реальных событий Фильмы на основе реальных событий
Фильмы про выживание Фильмы про выживание
Фильмы про приключения и путешествия Фильмы про приключения и путешествия
Постер фильма Джунгли 5 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Джунгли смотреть онлайн

Джунгли
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
После службы в Израиле Йосси Гинсберг бросается во все тяжкие. Он готов на что угодно, только бы не жить обычной жизнью «учеба, работа, семья, дети». Естественно, это не вызывает у его родных радости, но Йосси не унывает, наслаждаясь каждым днем своей жизни, то работая рыбаком на Аляске, то испытывая удачу в Вегасе, то блуждая по Нью-Йорку. Наконец, его заносит в Боливию, где он знакомится с Кевином, Маркусом, а после и Карлом, с которыми отправляется в опасное путешествие по…
Читать
Андрей 29 марта 2018, 12:27
фильм интересный и хороший! может быть даже и второй раз посмотрю.
для меня в фильме интересна в первую очередь природа, если бы это еще и в Азии… Читать дальше…
Денис Мазманов 5 ноября 2017, 23:55
Два часа потерянного времени. Хотелось встать и уйти, но все же решили посмотреть чем закончится этот бред. В описании написано боевик. Это когда они… Читать дальше…
Отзывы Написать
36 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Джунгли
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
Интервью Йосси Гинсберга к фильму «Джунгли»
Интервью Йосси Гинсберга к фильму «Джунгли»
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Приложение киноафиши