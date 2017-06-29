«Гадкий я 3»: Рецензия Киноафиши

Милый я

Живая классика Illumination Entertainment в третьем издании отчаянно отстаивает свою кассовую состоятельность. На этот раз семейству «Грюси» предстоит разруливать сразу несколько проблем одновременно. Героев с позором увольняют с суперагентской работы, дав бодрый пинок в безденежье из-за провала задания по поимке Бальтазара – злодея, помешанного на 80-х, «супероружие» которого па-де-буре и хиты Джексона. При этом Грю узнает, что у него есть брат-близнец – стройный обладатель прекрасной шевелюры, мечтающий продолжить темный семейный бизнес. Плюс миньоны устраивают банановую революцию, обзывая босса «кретино тупас», а помешательство Агнес на единорогах принимает физические обороты. В общем, все, что случается после «Жили долго и счастливо», называемое в реальности просто – кризис.

Кадр из фильма «Гадкий я 3»

«Гадкий я 3» появляется также эффектно, стреляя шутками со скоростью пулеметной очереди. Режиссеры Кайл Балда и Пьер Коффан не брезгуют ни легкой обнаженкой, ни пубертатными прыщами, ни тюремными порядками на примере миньонов. Без пошлости, но явно подмигивая в эту сторону, они умудряются щекотать за животики и детей, и взрослых. С перерывами на музыкально-вокальные сценки устраиваются эпичные погони и битвы, в которых наши непропорциональные «плохиши» без стеснения щеголяют своим злодейскими скиллами и несовершенными формами. И, конечно, все это приправлено щедрой долей милости и душевности, от которой щиплет в глазах и колет в груди. А супероружие авторов здесь очаровательная Агнес, которая в искусстве пучить глазки точно сделала бы кота из «Шрека» и малыша Грута из «Стражей галактики».

Кадр из фильма «Гадкий я 3»

Но, пожалуй, стоит разбавить приторность восторга долей здоровой критики. Очевиден перебор с сюжетными линиями, из которых создатели наплели такие косы, что потерялась цельность нарратива. Миньоны, отпочковавшиеся еще в 2015 году как самостоятельный продукт, и здесь получились совершенно обособленными персонажами с функцией развлекательной перебивки. Отношения новоиспеченной мамы Люси и девочек были очевидно затронуты, но не раскрыты. Конфликт двух братьев из-за нехватки пространства выглядит поверхностным и предсказуемым, хотя, казалось бы, должен стать доминантой этой истории. Тут ожидаешь увидеть более очевидное драматическое зерно, которое раскрыло бы тему семьи как феномена противоречивого и иногда балансирующего на грани гармонии и хаоса, но важного (как это было в первой части). И в этом смысле мы видим лишь неочевидные потуги создателей сделать что-то достойное начла.

Кадр из фильма «Гадкий я 3»

Что мы имеем – анимационный нон-стоп экшн в конфетти и жвачке, блестящий легкой интригой и пупочным юмором. При этом от амбиций или обилия идей он умудрился разойтись на несколько отдельных историй, каждая из которых перетягивает на себя сюжетное одеяло. От чего глаза и мысли в непонимании разрежаются в разные стороны. В остальном – яркое качественное зрелище, продолжающее расширять дерзкую вселенную «Гадкого я», смело создавая новых персонажей и избавляясь от старых (прощай, мистер Найспопс). В лучших традициях мультфильма – динамично, весело, абсурдно, так что дети будут хохотать, рассыпая попкорн на головы ниже сидящих зрителей.

Кадр из фильма «Гадкий я 3»

«Гадкий я 3» – отличная таблетка от плохого настроения, которой можно «закинуться» по пути с учебы, работы или прогуливая что-то из этого. Стоит ли говорить, что это настоящий праздник для детей, которым фиолетово до «расщепленности» сюжета и прочей критики занудствющих взрослых. Так что можно отбросить сомнения и смело бежать от реальности в кино.

Инна Син

В российском прокате с 29 июня 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Гадкий я 3»