ЛЕГО Ниндзяго Фильм - дублированный трейлер
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 8 февраля 2017
ЛЕГО Ниндзяго Фильм – первый трейлер нового лего-фильма!
Геннадий Денисов 23 сентября 2017, 17:00
Пошел купить билеты на 2D в цуме продают 3 D ,вы там определитесь, или сделайте что нибудь
23 сентября 2017, 17:00 Ответить
Киноафиша.инфо 25 сентября 2017, 10:46
в ответ на сообщение Геннадий Денисов от 23 сентября 2017, 17:00
Доброе утро, Геннадий!
Сеансы данного фильма в вашем кинотеатре есть и в 2D, и в 3D.
Уточните, пожалуйста, время сеанса, посмотрим, в чем могла быть ошибка.
25 сентября 2017, 10:46 Ответить
Женя Волкогонова 26 сентября 2017, 21:54
Оценка
Сдооооровоооо!
26 сентября 2017, 21:54 Ответить
Ульяна Астахова 5 февраля 2019, 18:33
Оценка
хотела сходить но уже не показывают жалко. Но фильм классный много шуток.
5 февраля 2019, 18:33 Ответить
6.1 ЛЕГО Ниндзяго Фильм
ЛЕГО Ниндзяго Фильм анимация, комедия, приключения, 2017, США / Дания
