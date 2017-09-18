Kingsman: Золотое кольцо, 2017

Фильм «Kingsman: Секретная служба», вышедший на экраны в 2015 году, взорвал прокат и получил массу хвалебных отзывов. Режиссёр картины Мэттью Вон («Люди Икс: Первый класс», «Пипец») изначально не планировал работу над продолжением. Однако затем от него поступила информация о том, что если картина будет хорошо принята, то сиквелу быть. Так и произошло! Сценарий Вон написал совместно с Дэйвом Гиббонсом («Хранители») и Джейн Голдман («Люди Икс: Дни минувшего будущего»).
Более всего впечатляет актёрский состав продолжения, которое назвали «Kingsman: Золотое кольцо». К своим ролям вернулись Тэрон Эджертон, Марк Стронг, Колин Фёрт и Софи Куксон. К ним присоединились также Ченнинг Татум («Шаг вперёд», «Мачо и ботан»), Элтон Джон, Джефф Бриджесс («Большой Лебовски»), Джулианна Мур («Ганнибал»), Холли Берри («Люди Икс») и Педро Паскаль («Игра престолов»).
Сюжет фильма «Kingsman: Золотое кольцо» расскажет о том, как герои Эггси и Мерлин, лишённые своего офиса, отправятся из Лондона в США. Там им предстоит встретиться с дружеской организацией под названием Statesman. Но враги не дремлют, поэтому их ждёт новый злодей, а точнее, злодейка. А, как известно, женщины порой бывают куда коварнее мужчин.
- Фильм «Kingsman: Золотое кольцо» является пятой совместной работой Колина Фёрта и Марка Стронга
- В фильме «Пароль "Рыба-меч"» персонажа Холли Берри также звали Джинджер
- «Kingsman: Золотое кольцо» явялется первым сиквелом в карьере Мэттью Вона, он пообещал, что фильм будет существенно отличаться от всех когда-либо снятых продолжений и специально избегает в названии цифры 2
- Картина «Kingsman: Золотое кольцо» станет третьей по счёту, где вместе сыграли Джулианна Мур и Джефф Бриджес
- Очень долго оставался нерешённым вопрос об участии в фильме Колина Фёрта, персонаж которого погиб в первой части. Однако в сети появилось фото со съёмок, подтверждающее его возвращение
- В фильме сыграл известный музыкант Элтон Джон
Когда штаб-квартиры секретной службы «Kingsman» уничтожены, и весь мир оказался в заложниках у неизвестных, британские суперагенты обнаруживают, что в один день вместе с их организацией была еще создана американская разведка — «Statesman». Теперь эти две элитные спецслужбы должны объединиться и бросить вызов общему безжалостному врагу, чтобы спасти мир, то есть заняться тем, что для Эггси становится обычным делом…
Kingsman: Золотое кольцо (Kingsman: The Golden Circle, 2017, Мэттью Вон) получился еще более безумным и безбашенным. Эггзи стал… Читать дальше…