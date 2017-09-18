Kingsman: Золотое кольцо, 2017

Фильм «Kingsman: Секретная служба», вышедший на экраны в 2015 году, взорвал прокат и получил массу хвалебных отзывов. Режиссёр картины Мэттью Вон («Люди Икс: Первый класс», «Пипец») изначально не планировал работу над продолжением. Однако затем от него поступила информация о том, что если картина будет хорошо принята, то сиквелу быть. Так и произошло! Сценарий Вон написал совместно с Дэйвом Гиббонсом («Хранители») и Джейн Голдман («Люди Икс: Дни минувшего будущего»).

Более всего впечатляет актёрский состав продолжения, которое назвали «Kingsman: Золотое кольцо». К своим ролям вернулись Тэрон Эджертон, Марк Стронг, Колин Фёрт и Софи Куксон. К ним присоединились также Ченнинг Татум («Шаг вперёд», «Мачо и ботан»), Элтон Джон, Джефф Бриджесс («Большой Лебовски»), Джулианна Мур («Ганнибал»), Холли Берри («Люди Икс») и Педро Паскаль («Игра престолов»).

Сюжет фильма «Kingsman: Золотое кольцо» расскажет о том, как герои Эггси и Мерлин, лишённые своего офиса, отправятся из Лондона в США. Там им предстоит встретиться с дружеской организацией под названием Statesman. Но враги не дремлют, поэтому их ждёт новый злодей, а точнее, злодейка. А, как известно, женщины порой бывают куда коварнее мужчин.