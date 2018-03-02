«За гранью реальности»: Рецензия Киноафиши
С выбором профессии некоторым и в самом деле везет. Вот, например, Майкл. Ему досталась самая денежная работа на Земле: он потомственный аферист, его специализация – казино. Нет-нет, Майкл не просто рядовой шулер (фи, как это банально!). Он не из тех, кто садится играть с толстыми папиками; его хобби – обдирать под липку самих хозяев. Правда, последняя афера у парня явно не задалась: он остался должен пять миллионов. И теперь спасти «везунчика» может только новое дельце. И новые компаньоны. Кстати, «банда» сколачивается довольно быстро, знакомьтесь: телепат Вероника, Кевин-гипнотизер, Эрик, двигающий предметы, и Тони, управляющий электричеством. Собственно, отсутствием скрытых талантов может похвастаться только Майкл – впрочем, он же начальник, ему-то можно…
«За гранью реальности», снятый Александром Богуславским и кинокомпанией «KINODANZ», - это очень редкий зверь в нашем лесу. Снимать фэнтези мы толком еще не умеем – учимся (и процесс учебы явно обещает затянуться на годы). С детективами тоже благополучно не всё: своих ярких, зрелищных детективов-экшенов в нашем прокате попросту нет. И вот в такой-то ситуации студия «KINODANZ» решается на тройное сальто-мортале: она недрогнувшей рукой скрещивает два этих неблагополучных для нас жанра. Да так, что «люди Икс» поступают в «услужение» к мистеру Оушену. Интересно? – А то!
Причем данный селекционный опыт подкрепляется а) верой в собственный проект; б) техническими возможностями. Не зря ведь Александр Богуславский сказал в интервью, что наша родимая компьютерная графика стремительно догоняет западную. Если говорить про спецэффекты, то за последние пару лет мы мощно рванули за горизонт: и «За гранью реальности» лишнее тому подтверждение. Например, когда герой оказывается в подсознании Вероники и начинает из ничего выстраивать заброшенный итальянский дворик – ух! – это действительно круто. Про яркую завлекательную картинку я и вовсе молчу – в этом плане фильму есть чем похвастаться, да.
Как ни странно, хорошо обстоят дела и с детективной составляющей. Точнее, с формой подачи этого детектива. Быстрый монтаж, чумовая динамика, интрига: «За гранью реальности» стартует лихо, несясь след в след по колее, проложенной лет двадцать назад всё тем же Оушеном. Копируем, спросите вы? – ну, в общем, да, не без этого, но выглядит убедительно. Другими словами, с формой все более или менее хорошо. Ответ на вопрос «КАК снимать зрелищно» мы почти нашли – это радует. Теперь хотелось бы ответить на другой вопрос? – «А ЧТО, собственно, мы снимаем?». В том смысле, что с оболочкой-то всё очень здорово. А вот с ядрышком даже не проблема – просто беда.
Почему десяток простых смертных на двух тачках запросто берет в плен четырех «людей Икс»? Среди них гипнотизер, на минуточку. И человек, управляющий на расстоянии электроприборами. Да он моргнет – и оба ваши драндулета, радостно подпрыгивая, полетят под откос. А тут нет! – гипнотизера-то в рабстве держат, и никто (никто!) из других «пленников» даже не догадывается попросить его хоть как-то повлиять на охрану. Но вот появляется Майкл, говорит заветное «Кевин, охрана!», после чего Кевин вырубает пару человечков в форме, и группа товарищей, бодро побегав по периметру полчаса, благополучно выходит из рабства с черного хода.
Нет, я, конечно, немного утрирую (иначе не обошлось бы без спойлеров), но, поверьте, уровень логики для подобных проектов просто запредельный. Почему герои «сбиваются в стаю»? Что им нужно от Майкла? Почему «электронику» каждый раз надобно говорить, чтобы он отвернул камеру от игрового стола – он что, запомнить это не может? И так далее, и тому подобное. И, кстати, богатая на интригу увертюра так и остается лишь увертюрой: это вам не работы Стивена Содерберга, где ближе к финишу открывается двойное-тройное-четверное дно. Нет, у нас все просто: пришли, ограбили и ушли. Такое впечатление, что авторы просто не знают, что им с героями делать.
Не знают авторы, и что делать со звездой. Сюжетная линия Антонио Бандераса кажется притянутой за уши и только утяжеляет и без того рыхлую композиционную структуру. Понятно, что фильм с самого начала задумывался с ориентацией на западную аудиторию (кстати, он уже очень хорошо продается на зарубежных рынках), поэтому решение «посвататься» к звезде мирового масштаба было, наверное, правильным. Тем не менее, окажись на месте мистера Зорро любой актер его возраста, никто бы и не заметил. То есть вот ведь какой парадокс: найти деньги на дорогого исполнителя – это мы можем. А написать для него хотя бы один внятный игровой эпизод – нет. Кстати, если бы сценарий не забрел под конец в непролазные психоделические дебри и порадовал своих персонажей хотя бы основательными мотивациями – вот тогда очень многое бы изменилось. И в лучшую сторону.
Вера Алёнушкина
В российском прокате с 1 марта 2018-го года
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