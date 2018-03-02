«За гранью реальности»: Рецензия Киноафиши

Люди Игрек или четверо друзей Оушена

С выбором профессии некоторым и в самом деле везет. Вот, например, Майкл. Ему досталась самая денежная работа на Земле: он потомственный аферист, его специализация – казино. Нет-нет, Майкл не просто рядовой шулер (фи, как это банально!). Он не из тех, кто садится играть с толстыми папиками; его хобби – обдирать под липку самих хозяев. Правда, последняя афера у парня явно не задалась: он остался должен пять миллионов. И теперь спасти «везунчика» может только новое дельце. И новые компаньоны. Кстати, «банда» сколачивается довольно быстро, знакомьтесь: телепат Вероника, Кевин-гипнотизер, Эрик, двигающий предметы, и Тони, управляющий электричеством. Собственно, отсутствием скрытых талантов может похвастаться только Майкл – впрочем, он же начальник, ему-то можно…

«За гранью реальности», снятый Александром Богуславским и кинокомпанией «KINODANZ», - это очень редкий зверь в нашем лесу. Снимать фэнтези мы толком еще не умеем – учимся (и процесс учебы явно обещает затянуться на годы). С детективами тоже благополучно не всё: своих ярких, зрелищных детективов-экшенов в нашем прокате попросту нет. И вот в такой-то ситуации студия «KINODANZ» решается на тройное сальто-мортале: она недрогнувшей рукой скрещивает два этих неблагополучных для нас жанра. Да так, что «люди Икс» поступают в «услужение» к мистеру Оушену. Интересно? – А то!

Кадр из фильма «За гранью реальности»

Причем данный селекционный опыт подкрепляется а) верой в собственный проект; б) техническими возможностями. Не зря ведь Александр Богуславский сказал в интервью, что наша родимая компьютерная графика стремительно догоняет западную. Если говорить про спецэффекты, то за последние пару лет мы мощно рванули за горизонт: и «За гранью реальности» лишнее тому подтверждение. Например, когда герой оказывается в подсознании Вероники и начинает из ничего выстраивать заброшенный итальянский дворик – ух! – это действительно круто. Про яркую завлекательную картинку я и вовсе молчу – в этом плане фильму есть чем похвастаться, да.

Кадр из фильма «За гранью реальности»

Как ни странно, хорошо обстоят дела и с детективной составляющей. Точнее, с формой подачи этого детектива. Быстрый монтаж, чумовая динамика, интрига: «За гранью реальности» стартует лихо, несясь след в след по колее, проложенной лет двадцать назад всё тем же Оушеном. Копируем, спросите вы? – ну, в общем, да, не без этого, но выглядит убедительно. Другими словами, с формой все более или менее хорошо. Ответ на вопрос «КАК снимать зрелищно» мы почти нашли – это радует. Теперь хотелось бы ответить на другой вопрос? – «А ЧТО, собственно, мы снимаем?». В том смысле, что с оболочкой-то всё очень здорово. А вот с ядрышком даже не проблема – просто беда.

Кадр из фильма «За гранью реальности»

Почему десяток простых смертных на двух тачках запросто берет в плен четырех «людей Икс»? Среди них гипнотизер, на минуточку. И человек, управляющий на расстоянии электроприборами. Да он моргнет – и оба ваши драндулета, радостно подпрыгивая, полетят под откос. А тут нет! – гипнотизера-то в рабстве держат, и никто (никто!) из других «пленников» даже не догадывается попросить его хоть как-то повлиять на охрану. Но вот появляется Майкл, говорит заветное «Кевин, охрана!», после чего Кевин вырубает пару человечков в форме, и группа товарищей, бодро побегав по периметру полчаса, благополучно выходит из рабства с черного хода.

Кадр из фильма «За гранью реальности»

Нет, я, конечно, немного утрирую (иначе не обошлось бы без спойлеров), но, поверьте, уровень логики для подобных проектов просто запредельный. Почему герои «сбиваются в стаю»? Что им нужно от Майкла? Почему «электронику» каждый раз надобно говорить, чтобы он отвернул камеру от игрового стола – он что, запомнить это не может? И так далее, и тому подобное. И, кстати, богатая на интригу увертюра так и остается лишь увертюрой: это вам не работы Стивена Содерберга, где ближе к финишу открывается двойное-тройное-четверное дно. Нет, у нас все просто: пришли, ограбили и ушли. Такое впечатление, что авторы просто не знают, что им с героями делать.

Кадр из фильма «За гранью реальности»

Не знают авторы, и что делать со звездой. Сюжетная линия Антонио Бандераса кажется притянутой за уши и только утяжеляет и без того рыхлую композиционную структуру. Понятно, что фильм с самого начала задумывался с ориентацией на западную аудиторию (кстати, он уже очень хорошо продается на зарубежных рынках), поэтому решение «посвататься» к звезде мирового масштаба было, наверное, правильным. Тем не менее, окажись на месте мистера Зорро любой актер его возраста, никто бы и не заметил. То есть вот ведь какой парадокс: найти деньги на дорогого исполнителя – это мы можем. А написать для него хотя бы один внятный игровой эпизод – нет. Кстати, если бы сценарий не забрел под конец в непролазные психоделические дебри и порадовал своих персонажей хотя бы основательными мотивациями – вот тогда очень многое бы изменилось. И в лучшую сторону.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 1 марта 2018-го года

Расписание и покупка билетов на фильм «За гранью реальности»