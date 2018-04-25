«Смешарики. Дежавю»: Рецензия Киноафиши

Какая разница в каком сейчас мы месте, когда мы вместе

Серьезные дяди и тети сторонятся мультфильмов, мол мы такие взрослые, что этот жанр не для нас. А тут еще и производитель отечественный, который никогда не снимет ничего приличного – ну, точно не пойдем. А зря. Потому что третья часть полнометражных приключений «Смешариков» – «Смешарики. Дежавю» стирает в памяти шаблонные представления о новых мультфильмах.

«Какая разница в каком сейчас мы месте, когда мы вместе» – это и главный слоган фильма и привет из прошлого – на маленьком экране машины времени зеленые мигания, похожие на тамагочи. Сегодня масштабы размаха совсем иные. Начинается мультфильм феерически размашисто – очаровательная кротиха с длинными красными коготочками (совершенно милейшая проработанность деталей во всем) принимает телефонный звонок: «Элитарное агентство путешествий Дежавю слушает вас!». Зрителю открывается невероятной красоты здание, очень напоминающее банк Гринготтс из фильмов о «Гарри Поттере». Новый герой – крот-стажер под номером 3630. Типичный представитель семейства неудачников, обозлившихся на мир по причине собственной нелепости. Ради своей мечты стать работником месяца он готов свернуть и головы, и горы. Его работа – заключать сделки с клиентами, его коллеги-аниматоры – комическое трио мексиканских псов, вьющихся за ним хвостиком под свой хит: «Чача-мучача», они эпично возникают из ниоткуда, всегда бодры и веселы, хоть и выглядят немного уставшими как типичные представители профессии.

Кадр из фильма «Смешарики.Дежавю»

Любимые герои появятся на экране в сцене-пародии на известную картину с двенадцатью апостолами. Серьезный вопрос, поднят на этой «тайной вечере» – нужно решить, что делать с днем рождения Копатыча. Варианты кишат разнообразием: лото, эрудит или просто поесть салата с сельдереем. Именинник мечтает об одном – никаких сюрпризов. Но у весельчака Кроша (главного героя третьей части мультфильма) свои мысли на этот счет. Отдельно от всех он разрабатывает план, цель которого «развлечь восемь зануд». Агентство «Дежавю» подходит Крошу идеально, стажер 3630 уже приготовился починать на лаврах лучшего работника месяца, предчувствуя заключение сделки, но не тут-то было.

Кадр из фильма «Смешарики. Дежавю»

Временной сдвиг удваивает количество милоты в кадре: «Два Кроша – это настоящее крошилово». Герои весело развлекаются вместе у себя дома и невесело спасаются от динозавров в мезозойской эпохе, в которую они попадают – это первая остановка путешествия, начавшегося не по плану. Герои переносятся во времени с помощью супер-пульта, и здесь тысячи отсылок и к «Назад из будущего», и к маховику времени из того же «Гарри Поттера».

Кадр из фильма «Смешарики. Дежавю»

Мир, созданный на экране, восхищает своей грандиозностью, буквально сделаны не просто джунгли – сборище каких-то деревьев, а живописный мир настоящей природы, у каждого представителя которой есть своя особенность. С героями мультфильма так же – казалось бы, они все уравнены шарообразной формой, но при этом каждый из них индивидуален. Крош и его антипод Шорк выглядят как братья-близнецы до того момента, пока одному из них не придется провести годы в борьбе за выживание, тогда его шкурка станет похожа на старую плюшевую игрушку, что, впрочем, придаст ему еще большее очарование.

Кадр из фильма «Смешарики. Дежавю»

Противостояние Кроша и Шорка отвечает за морализаторскую идею мультфильма. Веселый озорник Крош не хочет взрослеть, он считает своего антипода занудой, только потому что он серьезно относится к жизни. Этот юношеский максимализм доводится до эгоизма, но оправдан. У забавного кролика нет раздвоения личности, две разные стороны характера чудесным образом соединяются в одном существе. По-другому быть не может: весельчак Крош не существует без зануды Шорка – и он поймет это в конце мультфильма, открывшись для самого себя личностью удивительно многогранной. Важность темы поиска себя не дает избежать пафоса, но создатели Смешариков очень тонко подходят к этому вопросу, снимая подобные моменты солидной порцией остроумия.

Кадр из фильма «Смешарики. Дежавю»

Следующая остановка – крутанские рыцарские романы, чума и антисанитария. Что именно – зависит от того, чью точку зрения вы принимаете – Кроша или Шорка. Здесь зрителей ждет настоящий рыцарский турнир, хардкорный рок и головокружительный боевик. Дальше по жанру – немного отдышимся в умиротворяющем Китае, и поедем в настоящий Тарантиновский вестерн на юго-запад. Визуализация богатейшая – гейши, рыцари, ковбои в разноцветных одеяниях – уровень голливудский, не иначе.

И вот перемещаясь по всем этим эпохам и жанрам, мы не только восхищаемся красотами и поднимаем себе настроение, но и взрослеем вместе с героями мультфильма. Мы становимся чище, светлее, искреннее, и этот добрый посыл, заложенный в мультфильм, делает нас лучше.

Варвара Цыпина

В российском прокате с 26 апреля 2018-го года

Расписание и покупка билетов на фильм «Смешарики. Дежавю»