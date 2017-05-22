«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»: Рецензия Киноафиши

Траектория перерождения: от Чёртова колеса к петле висельника

Всякое приключение капитана Джека Воробья (Джонни Депп) с точки зрительного интереса можно описать недоговоркой: «Чем бы дитя не тешилось», — лишь бы только тешилось, и как можно больше! Хотя веселье и плутовство печально известного на всё Карибское море корсара, преследуемого злым роком, весьма относительно. На сей раз удача, столь своевольно распоряжавшаяся своими дарами по отношению к пиратскому изгою, решила отыграться, и пробудить из пучин зла клокочущую Ярость в призрачной плоти, которая жаждет истребить всех морских разбойников. Из проклятых чертог Дьявольского Треугольника в открытые воды вышел исполинский фрегат «Тихая Мэри», чьё одно только название навевает ужас на старожил. Дело в том, что корабль, по слухам, живой, и он идёт напролом под командованием Армандо Салазара (Хавьер Бардем), ныне мёртвого легендарного охотника на пиратов, чей гневный дух не успокоится, пока лично не расправится с Джеком Воробьём, обманом лишившего его жизни. Последнему же придётся постараться буквально выбраться сухим из воды, чтобы разрушить проклятие и добраться до спасительного Трезубца Посейдона, овладение которым одновременно поможет дезертиру английского флота Генри Тёрнеру (Брентон Туэйтес) спасти отца (Орландо Блум) из плена «Летучего Голландца».

Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»

Всё же, несмотря на классовую принадлежность персонажей, «Пираты Карибского моря» — франшиза поистине королевских кровей. Подобно принцессе Диане, она не требует представлений. Они обе завоевали обожание миллионных толп поклонников, своим существованием помогали больным детям (известны случаи посещений Джонни Деппом онкологических центров в образе неунывающего капитана Воробья), и обе же пали жертвами вероломных преследований. После первой трилогии Гора Вербински студия «Disney» начала получать в свой адрес пачки писем с разнообразными требованиями — одно другого краше. Для начала продюсера Джерри Брукхаймера общими усилиями уговорили снизить уровень жестокости, а потом уже расплести сюжетный Гордиев узел в более прямолинейное повествование, сменить мрачный тон на что-нибудь более оптимистичное и, наконец, не убивать полюбившихся персонажей. Именно под этой эгидой в 2011 году в прокат вышли «Пираты Карибского моря: На странных берегах» Роба Маршалла — достаточно печальный эпизод, признанный, пожалуй, самым неубедительным и провальным в серии.

Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»

Казалось бы, не изменилось ровным счётом ничего: у нас по-прежнему есть пираты, дебоширы, пьяницы, выхолощенные злодеи, лицемерные ратоборцы справедливости, какая-никакая любовная линия, щепотка магии и водопады эксцентрики, — но за судьбы героев, не прекращаемые даже убийством и кровным проклятием, уже не переживаешь. Вселенная «Пиратов» старается быть удобной для всех и, в попытках не задеть лирически-изнеженные сердца зрителей, теряет драматическую подоплёку. Теперь это не визуальная история, в которой есть начало и конец, а высокобюджетный, без нареканий мастерски исполненный, но всё-таки кольцеобразный аттракцион. Вы просто садитесь в кресло, чтобы в один присест испытать весь купаж ощущений: радость, грусть, тревогу, разочарование, влюблённость, страх и искупление, — и повторить тот же трюк при каждом последующем просмотре. Какие бы второстепенные герои не пытались влезть на первый план, они всё равно оказываются вторичными, лишь пытаясь импровизировать на тему героев первой, краеугольной части. Даже сын Уилла, Генри Тёрнер, в попытках искупить грехи отца, ступает на те же грабли, влюбляясь в аристократичную Карину Смит (Кая Скоделарио), чья биография так же таит чёрные пятная. Это, конечно, вызывает зудящее чувство ностальгии, только где у одних слёзно щекочет в носоглотке, у других до рези набивает оскомину на зубах.

Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»

Да и вообще, какая разница, какие тяжбы поджидают на повороте, если где-то обязательно валяется чудотворный артефакт, который нивелирует все кошмары, и по итогу все будут жить долго и счастливо? Даже в безвозвратной кончине Кощея, — какого-какого? — Бессмертного было больше гомерического трагизма, нежели во всей уже 12-часовой эпопее о скитаниях обречённых разбойников, что иронично, ходящих под парусами смерти. И сгинувшего Уилла Тёрнера, оказывается, можно спасти, на что намекала сцена после титров «На краю света». И Барбароссу, как показывает практика, дозволительно вернуть к исполнению недобропорядочного долга. О каких, к чёрту, самоотверженности и жертве героев идёт речь? Так, показушничество на публику чистой воды. В принципе, очень в духе настоящего времени. Однако пятая часть, громко заявляющая о том, что мертвецы, всё же, не рассказывают сказки, предзнаменует глобальные перемены реализма в бесконечной фантасмагории. Здесь, впервые с «Проклятья Чёрной Жемчужины», общими усилиями режиссёров Хоакима Роннинга и Эспена Сандберга (этот дуэт уже однажды принёс миру номинированный на Оскар «Кон-Тики»), а также сценаристов Джеффа Натансона («Терминал», «Поймай меня, если сможешь») и Терри Россио («Шрек» и первая дилогия «Пиратов») на временной петле повествования наконец сделан узел. Именно на нём вешается Чеховское ружьё, которое делает предупредительный выстрел, прогромыхав: «Теперь за каждое действие придётся отвечать». Не сочтите за кровожадность, но это воодушевляет!

Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»

Что же до капитана Воробья, то он остаётся по-прежнему на своих позициях: безумный проводник в мир нескончаемых недоразумений, к каждому из которых найдётся фееричная управа. Как уже не раз было точно подмечено, Джек — ни хороший, ни злой. Это трикстер, «часть той силы, что вечно хочет зла, и совершает благо» — архетипичный персонаж, появляющийся в произведениях искусства ещё со времён античности. Таковыми являются и Иван-Дурак, и Кот в сапогах, и Робин Гуд, а за ними долгую вереницу продолжают Локи, Мефистофель, барон Мюнхгаузен, Гекельберри Финн и многие другие. Все они отрицают действующие стандарты общепринятого порядка, полагаясь на традиционное «авось». Что характерно, появление и популярность данных героев обусловлена противоречивыми историческими периодами, в которых стиралась грань правильного и неправильного, а люди теряли всякие ориентиры — за кем идти, если лидера, хоть упрись, не видно? Так на горизонте и появляются хохмачи-бунтари, которые в отрицании видят не способ борьбы, а естественный способ существования в торжествующем абсурде. Их девиз: «Помирать — так с музыкой». В период с 40-х по 70-е, например, Америка ровно таким же образом вдохновлялась «битниками» (Аллен Гинзберг, Ульям Берроуз, Джек Керуак), после рок-группами типа Rolling Stones, Metallica, Игги Попом и Stooges. 90-е же стали площадкой для поколения Nirvana со вседозволенной пластинкой «Nevermind» ( с англ. «наплевать», «какая разница»). А двухтысячные ознаменовались вечно молодым, вечно пьяным Воробьём, который обязательно да вылетит из цепких лапок престарелой Фемиды и костлявой Смерти, и его уже никто не поймает. А потому виват, Джек Воробей! Мы хотим, чтобы ты жил вечно! Спой нам ещё эти сладкие лживые мотивы, мы не хотим возвращаться обратно в опостылевший быт.

Евгений Антипин

В российском прокате с 25 мая 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»