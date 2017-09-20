«ЛЕГО Ниндзяго Фильм»: Рецензия Киноафиши

Природа торжествует

Ллойда воспитывает мама, с отцом подросток практически не общается. Тот не учил отпрыска играть в мяч, а на день рождения позвонил якобы случайно – неудачно приземлился на телефон. Пареньку отчаянно не хватает отеческой поддержки, но все совсем не просто ‒ Гармадон беспощадный злодей, с завидным постоянством пытающийся захватить Ниндзяго Сити ‒ мегаполис, где растет его сын. Последний же, в свою очередь, в маске Зеленого Ниндзя вместе с друзьями сражается против свихнувшего от жажды власти отца. Но терпение Ллойда лопнет, и Гармадон узнает, кто таится под маской его врага.

Кадр из фильма «ЛЕГО Ниндзяго Фильм»

Киновселенная Лего потихоньку обрастает новыми мирами, теперь в их числе появился полнометражный мультик про ниндзя – таких же забавных, подвижных и обаятельных, как и их предшественники Бэтмен с Джокером и Эммет. Ллойд, его четырехрукий папаша, Мастер Ву и другие подростки-ниндзя не утратили грации, свойственной героям предыдущих мультфильмов. Хореография боев, как и в «Лего Фильм: Бэтмен», не подкачала. За сражениями Мастера Ву и Гармадона наблюдать интересно – Джеки Чан и его команда хорошо потрудились над постановкой поединков в «Ниндзяго». Нарисованные лица жителей мегаполиса остались весьма выразительными, способными выдать богатую палитру эмоций и вызвать сочувствие.

Кадр из фильма «ЛЕГО Ниндзяго Фильм»

«Лего. Фильм» задал чрезвычайно высокую планку для всех последующих мультиков с прямоугольными человечками. Создатели анимационной ленты, помимо свойственной для мультфильмов морали, смогли насытить свою работу отсылками к множеству фильмов и, ничуть не потеряв в юморе, обсудили весьма серьезные темы. Искания конструкторного Избранного приблизились к философии «Матрицы», например. «Лего фильм: Бэтмен» не только использовал приемы предшественника, но сумел сказать и нечто свое. Лего-Бэтмен вышел харизматичным, а его сложные взаимоотношения с Джокером, тотальная зависимость от антагониста и проблемы с навязыванием идентичности удачно обыгрывали свойства мира из конструктора.

Кадр из фильма «ЛЕГО Ниндзяго Фильм»

На этот раз в мультфильме Лего акцент делается на отношениях между родителями и детьми. Ллойд, несмотря на подчеркнутую дистанцированность отца и его «отказ» участвовать в воспитании ребенка, в глазах жителей Ниндзяго Сити несет полную ответственность за действия Гармадона. Конечно, винить белобрысого мальчишку во всех бедах города гораздо проще, чем признать неспособность официальной власти противостоять магнату с замашками тирана. Правда, мультфильм не вдается в анализ экономики и власти, как, например, первая полнометражная лента Лего. «ЛЕГО Ниндзяго Фильм» достаточно быстро выходит на уровень семейной драмы, в которой отторжение ценностей одного поколения другим не перечеркивает эмоциональной зависимости родителей от детей и детей от родителей.

Кадр из фильма «ЛЕГО Ниндзяго Фильм»

Другая проблема, явно интересующая создателей мультфильма, ‒ зависимость людей уже не друг от друга, а от техники. Пока мы не отрываемся от смартфонов, друзья Зеленого Ниндзя, да и он сам, впадают в крайность – подростки едва ли не сливаются с роботами, которыми управляют, сражаясь с Гармадоном. Злодей, кстати, от своих противников не отстает и тоже без новейших разработок жизни не мыслит. В этом отношении «ЛЕГО Ниндзяго Фильм» выступает против сращивания человека и техники и ратует за возращение к тому состоянию, когда люди могут опираться исключительно на самих себя, а не на дорогостоящие гаджеты. Мультик также еще раз предупреждает об опасности использования в конфликтах мощного оружия, чье применение приводит и к ужасающим экологическим катастрофам. Даже монстр в этом мультфильме, хоть и цифровой, все же приходит из мира, чуждого блочной вселенной, и благодаря своей пушистой мордашке незатейливо намекает на неистовство и мощь природы.

Кадр из фильма «ЛЕГО Ниндзяго Фильм»

Зеленый Ниндзя – неплохой наследник Эммета и Бэтмена, пусть даже его личная драма уступает изощренности исканий в «Лего. Фильм» и призыв противостоять соблазну технических наворотов выглядит не особо дерзко рядом с исследовательскими заходами в истории Эммета. К тому же на фоне еще не отгремевшей скорбной славы «Эмоджи фильм» «еще один из рода Лего», вне всякого сомнения, выигрывает. В «ЛЕГО Ниндзяго Фильм» есть драйв, юмор, неоднозначные персонажи и красивая картинка, вдохновленная фильмами с кайдзю и атмосферой мегаполисов. А ваш ребенок сможет снова и снова погружаться в этот увлекательный и таинственный мир вместе с наборами The LEGO NINJAGO Movie, которые посвящены новому «ЛЕГО Ниндзяго Фильму». Юные искатели приключений могут познакомиться с отважными ниндзя, освоить древнее мастерство Кружитцу (боевое искусство Ниндзяго) и вместе с героями отправиться навстречу приключениям. Каждый сможет раскрыть в себе ниндзя и стать доблестным защитником Ниндзяго Сити.

Елена Громова

В российском прокате с 21 сентября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «ЛЕГО Ниндзяго Фильм»