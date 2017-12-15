«Джуманджи: Зов джунглей»: Рецензия Киноафиши

А-а-а-, крокодилы-бегемоты…

«В мире полно опасностей, бойся всего на свете», – в шутку сказала Спенсеру его мама… и оказалась права. Как выяснилось, бояться надо даже компьютерного монитора. И видеоигр, особенно устаревших. Потому что именно такая игра Спенсера чуть не угробила: он оказался внутри нее. А там, знаете ли, разъяренные мотоциклисты да крокодилы с носорогами – и все жаждут его мальчишечьей крови. Впрочем, угодив в игру, Спенсер превратился в свою аватарку: наш кучерявый слюнтяй-ботаник теперь настоящий мачо, укладывающий врагов штабелями одним мизинцем левой руки (Дуэн Джонсон).

Кадр из фильма «Джуманджи: Зов джунглей»

К сожалению (или к счастью?), «повезло» не только ему. Вместе с ним в виртуальные джунгли затащило еще троих: зануду Марту, сменившую свою серую подростковую шкурку на элегантный костюмчик убийцы; Фриджа – громилу и ловеласа, которого игра превратила в профессора (коротышку-всезнайку), и Беттани – элегантную Барби, мечту подростка, ставшую… бородатым Карлсоном лет сорока. В общем, смех, да и только. Однако, вволю посмеявшись и поистерив, четверка поняла, что им нужно как-то вернуться домой. А как это сделать? Ведь для этого мало спасаться бегством от бегемотов – для этого надо пройти всю игру и победить в ней….

Кадр из фильма «Джуманджи: Зов джунглей»

Первый раз фильм с названием «Джуманджи» появился в 1995-м: это была экранизация книги Криса Ван Оллсбурга. «Новичок» оказался довольно успешным: фильм выстрелил, став одним из лучших проектов года. Потом появился мультипликационный сериал, а в 2005-м – полнометражный сиквел («Затура: космическое приключение»). Правда, успех «предшественника» повторить не получилось, и «Затура» смачно села в лужу в прокате. И вот теперь, еще через десять лет, попытку было решено повторить. При этом концепция фильма была пересмотрена полностью, хотя чисто формально условия игры остались прежними.

Кадр из фильма «Джуманджи: Зов джунглей»

Дело в том, что фильм 1995-го года был фильмом детским. Его рейтинг – 6+, его герои – дети (путь и воюющий с Джуманджи под предводительством взрослого). При этом фильм пугал, но не забывал оставаться милым: все его смертоносные зверушки (включая комаров и плотоядный цветок с клыками) имеют определенный процент милоты. В новой версии ничего подобного нет. Как говорится, за долгие годы пути, ребятки смогли подрасти: даже молодые герои (действующие в реальности) – это старшеклассники с набором проблем, типичных для старшей школы. А попав в игру, они и вовсе взрослеют: мы видим трех взрослых дяденек, пусть и с менталитетом подростков.

Кадр из фильма «Джуманджи: Зов джунглей»

Милота и детскость при этом исчезают. Как ни странно, исчезает и страх: кажется, желание пугать в планы авторов даже не входило. Фильм превращается в аттракцион и этого не скрывает: один квест сменяется другим, один эффектный трюк – следующим (особый респект каскадерам за то, что они творят в сценах с вертолетом). Главное же задание особого значения не имеет: да, героям нужно вернуть на место заветный камень, но с таким же успехом их можно было отправить на поиски волшебного рога от бессмертного носорога или на подрыв захваченной врагами бензоколонки. Ничего бы не поменялось.

Кадр из фильма «Джуманджи: Зов джунглей»

А вот если убрать из новых «Джуманджи» юмор, поменялось бы очень многое. «Уволив» страшное, продюсеры пригласили в проект смешное. В фильме 1995-го года дети оставались жить в своем мире, в который (под влиянием игры) проникал абсурд извне. В этот раз молодые люди оказались в мире чужом – и в чужих масках. В результате сформировался конфликт между внешним и внутренним (например, в теле громилы спрятан закомплексованный хлюпик) – вот вам и основа для сотни комедийных ситуаций. Конечно, не могу сказать, что авторы используют такую возможность по максимуму, но наблюдать за тем, как стокилограммовый Карлсон дает уроки дефиле, действительно довольно забавно. Кстати, на мой взгляд, Джек Блэк, играющий Беттани, дает фору всем остальным – из него получилась на редкость милая школьница.

Кадр из фильма «Джуманджи: Зов джунглей»

При этом, конечно, нужно отключить голову и не мучить себя ненужными вопросами. Почему мотоциклисты так долго не могут догнать бегущего коротышку, чья слабая сторона – бег? Как игра оказалась в школе? – Эти и другие вопросы (коих легион) не имеют ответов – поэтому просто забудьте о них. Повторюсь: перед нами почти идеальный подростковый аттракцион, в меру смешной, в меру эффектный, немного пошлый (куда ж без этого), но зато не боящийся иронизировать над своими персонажами (да и над привычными штампами тоже). Из минусов – долгая раскачка (пока вас знакомят с правилами игры, найдется минутка, чтобы поскучать) и слишком сильное упрощение квеста. Но думаю, что фанаты этого даже и не заметят…

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 21 декабря 2017-го

Расписание и покупка билетов на фильма «Джуманджи: Зов джунглей»