«Взрывная блондинка»: Рецензия Киноафиши

Блондинка в Берлине

Холодная война подходит к концу, и до падения Берлинской стены осталось совсем немного. Ситуация, однако, может сильно измениться: убивают секретного агента (Сэм Харгрейв), владеющего информацией, способной перевернуть все с ног на голову. Лоррейн Броутон (Шарлиз Терон) агент британской разведки. Начальство отправляет ее в Берлин, чтобы разыскать утерянный список с драгоценными данными. На континенте коллегу встречает Дэвид Персиваль (Джеймс МакЭвой), связной, потерявший над собой контроль в преддверии исторических изменений, и доверять ему не стоит, как нельзя верить никому, с кем приходится сотрудничать подданной Ее Величества. В первые же минуты в Берлине Броутон столкнулась с подчиненными Бремовича (Роланд Мюллер). О ее приезде знали, правда, не только советские агенты, но и красавица-француженка (София Бутелла), фиксирующая почти каждый шаг блондинки на фотопленку. К слову, их встреча перерастет в служебный роман.

Кадр из фильма «Взрывная блондинка»

Экшен-триллер «Взрывная блондинка» снят по мотивам комикса Энтони Джонстона и Сэма Харта «The Coldest City». Поклонники их творчества, наверняка, найдут, за что можно упрекнуть или похвалить фильм Дэвида Литча. Если же попытаться не идти путем сравнения кино и комикса, а зафиксировать взгляд на кинематографе и послужном списке постановщика, то нельзя не заметить, что в новой работе половинки из режиссерского дуэта «Джона Уика» явно заметны следы его предыдущего полнометражного фильма. «Взрывная блондинка» тоже может похвастаться обилием эффектных драк, перехлестывающих сюжет и отнимающих у череды внезапных событий и непредсказуемых встреч экранное время. Как и фильм 2014 года, лента с Шарлиз Терон в главной роли делает упор на визуальную составляющую и микс из перевернутых машин, выстрелов и рукопашного боя. Если про Уика говорили, что он способен убить троих карандашом, то Лоррейн Броутон берется за ключи, найденные в кармане чужого пальто, и также смело выхватывает огнестрельное оружие из рук противника, как и персонаж Киану Ривза.

Кадр из фильма «Взрывная блондинка»

Однако бои в «Взрывной блондинке» нередко оказываются приправленными и изрядной долей юмора: то МакЭвой вынужден нелепо дергаться, вытаскивая нож из спины, то блондин-неубивашка вновь появится в кадре, охотясь за Броутон, то кровотечение останавливают при помощи скотча. Все эти виньетки аккуратно вписаны в ход столкновения и гармонично перекликаются с узнаваемым и разнообразным саундтреком. В «Взрывной блондинке» соседствуют «99 Luftballons», «Behind the Wheel», «Привередливые кони» и не только – в итоге получается взрывная и веселая комбинация, немедленно вызывающая отклик. Незамеченными не могут остаться и пестрые ковры (ироничная примета времени), «украшающие» стены одной из квартир, где Броутон вступит в очередную схватку с вездесущими врагами.

Кадр из фильма «Взрывная блондинка»

Фильм Дэвида Литча – услада для глаз, улавливающих в неоновых отблесках розового или голубого изгибы тела и синяки Шарлиз Терон. Камера Джонатана Села завороженно любуется актрисой, то рассматривая обнаженную кожу и кровоподтеки на ней, то выискивая эмоции в холодном взгляде секретного агента. «Взрывная блондинка» ориентирована на наслаждение от неоновых оттенков, граффити и реконструкции в серых тонах города, по которому гуляет молодежь с ирокезами. Дэвид Литч справляется с хореографией боев, ледяной сексуальностью Броутон и дозированно вводит в пространство экшена юмор. Стилистические решения, найденные создателями фильма, изо всех сил отводят упреки от сюжета, попыток объяснить происходящее на экране словами и темпа, неуклюже сбивающегося ближе к финалу.

Елена Громова

В российском прокате с 27 июля 2017 года

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