Тачки 3
– Встречайте самого знаменитого гонщика всех времен, легенду гоночного трека Молнию Маккуина в новом высокоскоростном приключении Disney/Pixar «Тачки 3»!
Герой все еще продолжает показывать лучшие результаты на всех турнирах, однако победы даются ему не так легко, а конкуренция становится все жестче. Молнию Маккуина ждут захватывающие приключения, где он встретит новых друзей, а также поймет, что не только скорость и мощность мотора делают гонщика чемпионом.
Жизнь автогонщика очень сложна. Частые гонки на больших скоростях. Со временем к ним привыкаешь и, возможно даже, начинаешь любить, но страх того, что нелепое движение может привести к гибели, не перестаёт исчезать. Постоянное давление со стороны спонсоров, фанатов и семьи, которые каждый раз ждут от тебя только победы. Соперники, чьи позиции каждый раз преследуют тебя и бампера, кои отрываются при появлении на горизонте. Всё это, несомненно, тяжесть. Тяжесть, которая всегда давит на психику, заставляя последнюю нервничать. Преодолеть сие препятствия — действительно важная вещь. Одолев источник нервозности, гонщик одолеет все остальные страхи, преследующие его во время гонок. Однако, не сделав этого, гонщик рискует потерять не только «золото», но и карьеру, за которой он охотился всю жизнь. Самое ужасное, что может убить автогонщика (в моральном плане, конечно же) — появление нового, более лучшего и свежего пилота. Того, кто способен внушать ужас вне пределов гоночной трассы. Пилот, чей агрегат — это зверь, а способности — убийцы. Дать ему обойти себя — всё-равно, что закончить со спортом. Молния МакКуин, легенда «Кубка Поршня», должен сделать важный выбор. Уйти на пенсию или составить боевую конкуренцию, в которой будет один победитель и один проигравший.
За те годы, что планы о создании третьей части планировались где-то в недрах Disney, сама компания медленно порочила себе репутацию. Выпуская очередной сиквел, фанаты (и простые критики) заявляли, что получается всё хуже и хуже. Не ощущается никаких нововведений, каждый мультфильм стоит на месте, не предлагая ничего нового. А учитывая то, что последнюю картину в дилогии «Тачек» «уничтожили», ждать триквел не особо и хотелось. Но, как говорил философ Диоген: «Надежда — последнее, что умирает в человеке». Ранние тизеры давали надежду на то, что мультфильм станет более серьёзней. Тёмное представление о будущем МакКуина, пафосный сюжет и потрясающая графика. До выхода первого трейлера потенциальных зрителей кормили мрачными постерами, информацией, которая больше пугала, нежели радовала, но на деле всё оказалось не так. Все вопросы улетучились, когда появился первый трейлер. Та завораживающая пафосность, которая пугала разве что детей, дешёвый способ привлечь внимание к персоне фильма. Та мрачность, что выглядела не хуже графики — дополнительный способ привлечения зрителей (наверное, для того, если первый способ не реализуется). Единственное, что осталось от предрелизных обещаний, это дерзкий антагонист в лице Джексона Шторма. Антагонист, к которому так и не захотелось прочувствоваться даже к концу фильма.
Оригинальная часть «Тачек» заостряла внимание на актуальной проблеме в нынешнем мире — высокомерности. В качестве примера, таковым персонажем стал главный герой ленты — Молния МакКуин. Как это принято говорить в современном мире, Молния, поймав звезду, не видит вокруг себя никого, кроме собственного эго. Считая, что мир крутится вокруг одной персоны, Молния не замечает одного — он медленно удаляет себя от мира. Вторая часть начала учить манерам. На сей раз, подобный пример изобразили в лучшем друге Молнии — Мэтре. Являясь жителем низшего сословия, Мэтр не знает об основах приличия в общественных местах. Понимая, что на одном примере далеко не уедешь, Disney дополнительно «приплели» отношения героев, которые по ходу картины кардинально менялись. Триквел повествует о том, что никогда нельзя сдаваться. Нужно бороться до самого конца, до тех пор, пока есть возможность бороться. Нравоучительно, по-детски и с добротой — всё как полагается. Жаль, что в третий раз уже не так интересно.
После аварии, в которой участвовал Молния, прошло четыре месяца. Присвоив себе гараж Хадсона Хорнета, Молния погружается в ностальгию, которая выглядит вполне добротно. Воспоминания о старом учителе, ушедшем из жизни — отличный способ для того, чтобы вспомнить некоторые события оригинального фильма. Вообще, по ходу фильма, Молния несколько раз вспоминает об умершем друге. Воспоминания, которые совсем не портят впечатления о прошлом. Благодаря им, зритель может узнать, как и по какой причине Док закончил карьеру. Она, на самом деле, проста — в мире автогонок появился новичок, который стал совершенней. События фильма медленно повторяют историю оригинала. Потерпев неудачу, Молния ищет инструктора, который сможет вернуть гонщику былую скорость. Смотрится интересно, но слишком предсказуемо. Предсказать можно даже шутки, которых в мультфильме достаточно мало.
Время каждого героя когда-то уходит. В нынешнем году — это Логан. Уход получился действительно грустным, и наблюдать за тем, как уходит время Молнии, было невероятно тяжко. Режиссёр картины, Брайан Фи, понимая, что слава не может быть вечной, постепенно выводит на первый план другого героя, не менее интересного, чем сам Молния. Круз Рамирез — инструктор современного плана. Мотивация, которая заставит каждого ленивого заниматься. Способности, развитые на самом низком уровне, станут совершенными. Уникальный учитель, способный на всё, только чтобы ученик стал профи. Появляясь в середине фильма, Круз Рамирез становится ключевым образом ленты. Круз развивается в характерном плане, порой напоминая другую героиню. Круз в каком-то роде является протеже Молнии — Салли. Химия их отношений парадоксальна и жарка. Единственный дуэт, за которым хотелось наблюдать!
Джексон Шторм — представитель новейших гоночных автомобилей. Шторм, как это могло показаться в трейлерах, окажется мощным антагонистом, симпатии к которому будут неимоверными. Таких антагонистов не было со второй части, когда Чико, герой первой части, выиграл «Кубок Поршня» и исчез. В третьей части он, кстати, появляется в роли телеведущего канала новостей. И, к сожалению, парочка эпизодов с его участие преодолевает Шторма. Новый антагонист не притягивает ничем, кроме шикарного чёрного стиля, в котором разрисован его автомобиль. У Шторма, в отличие от Чико, нет той харизмы, которая бросала в дрожь каждого. «Качика, качика, качика», — фирменная кричалка радовала не меньше, чем ехидное «кчау»!
Вердикт. С последнего выхода «Тачек» в свет прошло шесть долгих лет. Ностальгия изгоревалась по любимым персонажам и воспоминаниям из детства, которые напоминают о том, как мы все бегали и кричали: «Кчау, да!». Сказать, что третья часть получилась тем желанным мультфильмом, который ожидали столько лет не получится. Фанаты серии, несомненно, будут рады возвращению Молнии МакКуина, однако в этой радости будет прослеживаться горечь недоверия. Повтор оригинала с новыми тачками и декорациями — не лучшее, что могли выпустить Disney. Однако, подрастающему поколению, тому самому, которые сейчас смотрят наиглупейшие мультфильмы, направленные больше на деградацию, нежели развитие, должны знать, что в мире мультфильмов есть такая легендарная серия как «Тачки». Интересные моменты из триквела обязательно заставят их окунуться в мир глазастых автомобилей.
«Скорость. Я — скорость! Пархай как бабочка, жаль как пчела!», — неужели я и вправду так говорил?
